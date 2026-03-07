Το-μυστήριο-της-Βουλγαρίας,-οι-πρώτες-ανατιμήσεις-και-τα-έκτακτα-μέτρα-ασφάλειας

Της -

Όλο και μεγαλύτερες προκλήσεις αναδύονται ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων πολεμικών συγκρούσεων και με την ανησυχία κλιμάκωσης και διάχυσης της κρίσης να είναι διαρκώς παρούσα. Χθες, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ανακοίνωσε ότι η χώρα μας θα συνδράμει την αντιβαλλιστική κάλυψη της Βουλγαρίας, έπειτα από σχετικό αίτημα της γειτονικής χώρας.

Έτσι, μία πυροβολαρχία Patriot μεταφέρεται στη Βόρεια Ελλάδα, όπου και θα σταθμεύσει ένα ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών F-16, με στόχο την ενίσχυση την κάλυψης προς τη Βουλγαρία. Δύο αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας μεταβαίνουν στη Σόφια και στο Κέντρο Επιχειρήσεων των βουλγαρικών Ενόπλων Δυνάμεων για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό. Το αίτημα της Βουλγαρίας για ενίσχυση της προστασίας έναντι πιθανής απειλής μάλλον προκάλεσε απορίες, καθώς η γειτονική χώρα δεν συμμετέχει στις πολεμικές επιχειρήσεις, ούτε έχει παρέμβει καθ’ οικονδήποτε τρόπο στην εξέλιξή τους, ενώ και γεωγραφικά βρίσκεται αρκετά μακριά από το επίκεντρο των συγκρούσεων. Έτσι, αναδύεται το ενδεχόμενο το βουλγαρικό αίτημα να εξυπηρετεί έναν σχεδιασμό αναδιάταξης των αμυντικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή για την όσο το δυνατόν καλύτερη κάλυψη έναντι μιας πιθανής κλιμάκωσης των συγκρούσεων ή διάχυσης της κρίσης. Σχεδιασμό ευρύτερο της συνεννόησης των δύο χωρών, που αφορά ενδεχομένως τη συνολική νατοϊκή και ευρωπαϊκή άμυνα ή τη θεώρηση του αμερικανικού παράγοντα όσον αφορά την αξιολόγηση δυνητικών απειλών.

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε, πάντως, την ιδιότητα της Βουλγαρίας ως χώρας – μέλος του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. αιτιολογώντας την ανταπόκριση της Αθήνας στο αίτημα, ενώ έσπευσε να προσθέσει ότι δεν επηρεάζεται από την αναδιάταξη που γίνεται «κατ’ ελάχιστον η δυνατότητα αντιβαλλιστικής προστασίας της ελληνικής επικράτειας». Σε κάθε περίπτωση, οι εκτιμήσεις της Αθήνας είναι ότι με τις κινήσεις που έχουν γίνει σε επίπεδο αμυντικής θωράκισης και συνδρομής από τη στιγμή που άρχισαν οι πολεμικές επιχειρήσεις, αναδεικνύεται ενισχυμένος ο ρόλος της χώρας μας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Η προσοχή της κυβέρνησης παραμένει εστιασμένη στις δυνητικές επιπτώσεις στην οικονομία από μια πιθανή παρατεταμένη κρίση. Παρά τους ελέγχους και τις διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, ήδη οι τιμές στα καύσιμα έχουν αρχίσει να σημειώνουν άνοδο. Η προειδοποίηση του Κατάρ, χθες, ότι η τιμή του αργού πετρελαίου μπορεί να εκτοξευθεί στα 150 δολάρια το βαρέλι, διαμορφώνει ένα ζοφερό σενάριο, ενώ από μόνη της η αναφορά αυτή οδήγησε σε αυξήσεις στις τιμές του αργού πετρελαίου. Η κυβέρνηση μιλάει για ένα σχέδιο με έκτακτα μέτρα παρέμβασης για να μετριασθούν οι επιπτώσεις στην αγορά, ωστόσο είναι αμφίβολο ότι μπορούν τα έκτακτα μέτρα να αποδώσουν εάν επιβεβαιωθούν τόσο ακραία σενάρια.

Σε ένα τρίτο μέτωπο, ενισχύεται η κατάσταση επιφυλακής για την ασφάλεια στο εσωτερικό της χώρας. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφέρθηκε χθες σε έκτακτα μέτρα που λαμβάνονται «για την εσωτερική ασφάλεια και τα θέματα τρομοκρατίας». Αυξημένα μέτρα έχουν ενεργοποιηθεί στα σημεία εισόδου στη χώρα, σε αεροδρόμια, επίγειους σταθμούς, χερσαία σύνορα και λιμάνια, με συνεχείς ελέγχους και επιτήρηση, ενώ σε συνεργασία με τις αρχές άλλων χωρών γίνεται διαρκής αξιολόγηση πληροφοριών για πιθανή ύποπτη δράση, που θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.