«drones»-ΕΝΦΙΑ-από-την-ΑΑΔΕ-σε-7,3-εκατ.-ιδιοκτήτες-ακινήτων

Ο «λογαριασμός» ΕΝΦΙΑ 2026 ταχυδρομείται αρχές της επόμενης εβδομάδος σε περίπου 7,3 εκ. ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι καλούνται να καταβάλλουν συνολικό ποσό 2,3 δις. ευρώ, με την πρώτη δόση να είναι απαιτητή στις 31 Μαρτίου.

Ειδικότερα, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, έως και τις 10 Μαρτίου θα πρέπει να έχουν αποσταλεί τα φετινά εκκαθαριστικά στους ιδιοκτήτες, εκ των οποίων δυο στους δέκα θα διαπιστώσουν ότι ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν είναι χαμηλότερες σε σχέση με πέρυσι.

Σε κάθε περίπτωση σημαντικές διαφοροποιήσεις στα εκκαθαριστικά του φετινού ΕΝΦΙΑ αναμένεται να δουν περίπου ένα εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς τίθενται σε εφαρμογή νέες ρυθμίσεις που οδηγούν σε μειώσεις, εκπτώσεις ή ακόμη και πλήρη κατάργηση του φόρου για συγκεκριμένες κατηγορίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πιο «τυχεροί» για φέτος θα είναι οι ιδιοκτήτες με ακίνητα σε περισσότερους από 13.000 μικρούς οικισμούς καθώς, με βάση το νέο «καθεστώς, για τις κύριες κατοικίες σε περιοχές έως 1.500 κατοίκους, ή σε 1.700 κατοίκους σε Έβρο, Δυτική Μακεδονία και παραμεθόριες ζώνες ο ΕΝΦΙΑ θα είναι μειωμένος κατά 50%. Η ρύθμιση δεν ισχύει για τους οικισμούς της Αττικής, με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.

Επισημαίνεται ότι το μέτρο αφορά περίπου 1 εκ. κύριες κατοικίες με αντικειμενική αξία ως και 400.000 ευρώ, για τους ιδιοκτήτες των οποίων ο ΕΝΦΙΑ καταργείται από το 2027.

Επίσης, μειωμένος κατά 50% θα ο φόρος για τους φορολογούμενους που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

–φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ (με προσαύξηση 1.000 ευρώ για σύζυγο και κάθε προστατευόμενο μέλος)

–συνολική επιφάνεια κτισμάτων (βάσει ποσοστού συνιδιοκτησίας) έως 150 τ.μ.

–συνολική αξία περιουσίας έως 85.000 ευρώ (άγαμος), έως 150.000 ευρώ (ζευγάρι/μονογονεϊκή), έως 200.000 ευρώ (ζευγάρι/μονογονεϊκή με δύο τέκνα).

Από την άλλη πλευρά μηδενικός θα είναι και φέτος ο ΕΝΦΙΑ για τρίτεκνους και πολυτέκνους, καθώς και για ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, εφόσον:

–το φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ (με προσαύξηση 1.000 ευρώ για σύζυγο και τέκνα)

–η επιφάνεια κτισμάτων δεν ξεπερνά τα 150 τ.μ.

Σημαντική ελάφρυνση προβλέπεται και για ιδιοκτήτες που έχουν ασφαλίσει το ακίνητό τους έναντι σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας, αφού κερδίζουν 20% έκπτωση για κατοικίες με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ, ή 10% έκπτωση για κατοικίες αξίας άνω των 500.000 ευρώ, υπό την αναγκαία προϋπόθεση να είχαν κάνει ασφάλιση για τουλάχιστον 3 μήνες εντός του 2025.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι πέρυσι 359.494 ιδιοκτήτες έλαβαν έκπτωση για 502.597 ασφαλισμένα ακίνητα, εκ των οποίων περίπου 250.000 εξασφάλισαν έκπτωση 20%.

Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η χορήγηση της μείωσης του ΕΝΦΙΑ μέσω της κεντρικής εκκαθάρισης, αυτή χορηγείται από τον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ.

Ο φορολογούμενος υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια ΔΟΥ μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στην εφαρμογή Τα Αιτήματά μου, στη διαδρομή Νέο αίτημα / Φορολογία / Κεφάλαιο / Αίτηση για χορήγηση μείωσης ή απαλλαγής στον ΕΝΦΙΑ, συνυποβάλλοντας συμπληρωμένο το έντυπο «Δ500 Αίτηση – Δήλωση για τη χορήγηση απαλλαγής, έκπτωσης ή για την επανεκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ».

Για τη χορήγηση της μείωσης αυτής απαιτείται επίσης η υποβολή του/των ασφαλιστηρίου/ων συμβολαίου/ων και των τυχόν ανανεώσεων ή τροποποιήσεων αυτού/ών, καθώς και υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το ν. 1599/1986 (Α’ 75), ότι τα στοιχεία της αίτησης είναι ακριβή και αληθή.

Στις περιπτώσεις ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων μπορεί να προσκομίζεται, αντί του/των ασφαλιστηρίου/ων συμβολαίου/-ων και των τυχόν ανανεώσεων ή τροποποιήσεων αυτού/-ών, βεβαίωση ασφάλισης της ασφαλιστικής εταιρείας, στην οποία περιγράφονται με ακρίβεια και πληρότητα τα στοιχεία της ασφαλιστικής κάλυψης.

Από την άλλη πλευρά αυξημένο εκκαθαριστικό θα δουν όσοι απέκτησαν νέο ακίνητο το 2025, είτε μέσω αγοράς, είτε μέσω γονικής παροχής, δωρεάς ή κληρονομιάς, καθώς η μεταβολή της περιουσιακής τους εικόνας επηρεάζει τον υπολογισμό του φόρου, ενώ επιβάρυνση ενδέχεται να προκύψει και για όσους προχώρησαν σε τακτοποίηση αυθαίρετων επιφανειών ή ολοκλήρωσαν την ανέγερση ακινήτων.

Τροποποιητικές δηλώσεις

Στην περίπτωση που οι ιδιοκτήτες εντοπίσουν λάθη στο εκκαθαριστικό τους θα πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση, μόλις ολοκληρωθεί η εκκαθάριση, ενώ όπου εμφανίζεται μήνυμα για ελλιπή στοιχεία η διόρθωση είναι υποχρεωτική προκειμένου να αποφευχθεί πρόσθετη επιβάρυνση των φορολογουμένων.

Όσον αφορά την πληρωμή του φόρου μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ έως τις 31 Μαρτίου 2026, είτε σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις εκ των οποίων η πρώτη καταβάλλεται έως τις 31 Μαρτίου 2026 και η τελευταία στις 26 Φεβρουαρίου 2027.

Πάντα βέβαια υπάρχει η δυνατότητα ο υπόχρεος μπορεί να υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση των έως 24 δόσεων, για την εξόφληση του φόρου. Η ελάχιστη ωστόσο μηνιαία δόση θα πρέπει να ανέρχεται στα 30 ευρώ καθώς η εν λόγω ρύθμιση αφορά ποσά άνω των 390 ευρώ, ενώ η καταβολή της κάθε δόσης θα πρέπει να γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του κάθε μήνα.

Οι υπόχρεοι ωστόσο που επιλέξουν την εν λόγω ρύθμιση θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στις μηνιαίες δόσεις της πάγιας ρύθμισης ο υπολογισμός των τόκων γίνεται με ετήσιο επιτόκιο 5,84% και εάν υπάρξει καθυστέρηση στην καταβολή της δόσης, τότε αυτή θα επιβαρυνθεί με προσαύξηση 15%. Η ρύθμιση ακυρώνεται και η οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη εάν μείνουν απλήρωτες δύο συνεχόμενες δόσεις