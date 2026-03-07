Goldman Sachs: Υποβαθμίζει την Εθνική σε «ουδέτερη» — η αποτίμηση «προεξοφλεί» τα πλεονεκτήματά της

Η Goldman Sachs προχωρά σε εκτεταμένη αναθεώρηση της εικόνας που έχει για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, ανεβάζοντας τις τιμές-στόχους κατά μέσο όρο +27% και κάνοντας δύο σημαντικές αλλαγές συστάσεων: αναβαθμίζει τη Eurobank σε «αγορά» και — το ουσιωδέστερο — υποβαθμίζει την Εθνική Τράπεζα σε «ουδέτερη», παρά την ταυτόχρονη άνοδο του στόχου της. Κεντρική αιτία: η μετοχή έχει ήδη ενσωματώσει στην τιμή της τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη της τράπεζας, αφήνοντας περιορισμένα περιθώρια υπεραπόδοσης.

Νέες τιμές-στόχοι Goldman Sachs (Φεβρουάριος 2026)

Τράπεζα Παλαιός στόχος Νέος στόχος Μεταβολή Σύσταση Eurobank €3,50 €5,00 +43% Buy ▲ Πειραιώς €8,00 €10,50 +31% Buy (διατ.) Alpha Bank €4,20 €5,10 +21% Buy (διατ.) Εθνική Τράπεζα €15,10 €16,75 +11% Neutral ▼

- Goldman Sachs Research. Η τελευταία γραμμή (Εθνική) επισημαίνεται ως υποβάθμιση.

Γιατί η Εθνική «πέφτει» παρά τα εξαιρετικά θεμελιώδη

Η Goldman Sachs δεν αμφισβητεί τη δύναμη της Εθνικής Τράπεζας. Αντίθετα, την αναγνωρίζει ρητά: η ΕΤΕ παραμένει η πιο κεφαλαιοποιημένη τράπεζα μεταξύ των ελληνικών συστημικών, με δείκτη CET1 στο 19,0% στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2025 — διατηρώντας παράλληλα απόδοση επί του απτού ιδίων κεφαλαίων (ROTE) στα μέσα διψήφια επίπεδα παρά την υψηλή κεφαλαιακή βάση.

Το πρόβλημα δεν είναι η ποιότητα της τράπεζας, αλλά η αποτίμηση. Η μετοχή έχει ήδη «τρέξει» σε βαθμό που ενσωματώνει τα θετικά, αφήνοντας ελάχιστο περιθώριο για περαιτέρω υπεραπόδοση σε σχέση με τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες. Σε αυτό το πλαίσιο, η GS κατεβάζει τη σύσταση από «αγορά» σε «ουδέτερη», ενώ αυξάνει παράλληλα τον στόχο στα €16,75 από €15,10 — αντανακλώντας τη βελτιωμένη μεθοδολογική προσέγγιση, όχι θετική αλλαγή στις προσδοκίες για τη μετοχή.

Το «βάρος» των €1,9 δισ. υπερβάλλοντων κεφαλαίων

Ένα από τα κρίσιμα ερωτήματα που θέτει η έκθεση αφορά τη διαχείριση των υπερβάλλοντων κεφαλαίων ύψους ~€1,9 δισ. που διαθέτει η Εθνική (αντιστοιχεί περίπου στο 14% της τρέχουσας κεφαλαιοποίησής της). Ο εσωτερικός στόχος CET1 ανέρχεται στο 14%, τον οποίο η Goldman θεωρεί πιθανό να αναθεωρηθεί χαμηλότερα, ιδίως μετά τη χρήση εργαλείων βελτιστοποίησης κεφαλαίου, όπως τα Synthetic Risk Transfers (SRTs).

Η κατανομή αυτού του πλεονάζοντος κεφαλαίου αναμένεται να αποτελέσει το κεντρικό θέμα στην παρουσίαση αποτελεσμάτων χρήσης 2025, που έχει προγραμματιστεί για τις 27 Φεβρουαρίου. Η GS αναμένει συνδυασμό υψηλότερων τακτικών διανομών και επιτάχυνσης της πιστωτικής επέκτασης — αλλά η αγορά φαίνεται να έχει ήδη προεξοφλήσει ένα μεγάλο μέρος αυτής της εικόνας.

Αλλαγή μεθοδολογίας: από P/TBV σε P/E

Σημαντική καινοτομία της έκθεσης είναι η αλλαγή μεθοδολογίας αποτίμησης. Η Goldman Sachs εγκαταλείπει την προσέγγιση βάσει αποδόσεων (returns-based / P/TBV) και υιοθετεί τη μέθοδο Price-to-Earnings (P/E), εφαρμόζοντας πολλαπλασιαστές 10,0x–11,25x επί των εκτιμώμενων κερδών του 2027.

Η αλλαγή αυτή, σε συνδυασμό με τη μείωση του παραδοχής για το κόστος κεφαλαίου, αποτελεί τον κύριο οδηγό της μέσης ανόδου +27% στις τιμές-στόχους — και εξηγεί γιατί ακόμα και η «υποβαθμισμένη» Εθνική λαμβάνει υψηλότερο στόχο.

Η Eurobank ανεβαίνει στην κορυφή της προτίμησης

Στον αντίποδα της Εθνικής βρίσκεται η Eurobank, η οποία αναβαθμίζεται σε «αγορά» με στόχο €5,00 (από €3,50) — η μεγαλύτερη ανοδική αναθεώρηση (+43%). Η Goldman αναγνωρίζει το «πλεονεκτικό επιχειρηματικό μείγμα» της τράπεζας, με ισορροπημένη παρουσία σε Ελλάδα (47% των καθαρών κερδών εννεαμήνου 2025), Κύπρο (35%) και Βουλγαρία (16%), το οποίο διασφαλίζει βιώσιμο ROTE στα μέσα διψήφια επίπεδα.

Η τράπεζα επίσης προχωρά σε ενεργή εξαγορά της Hellenic Bank και ανακοίνωσε την απόκτηση της Eurolife — κινήσεις που δεν έχουν ακόμα ενσωματωθεί στις εκτιμήσεις, προσφέροντας επιπλέον upside.

Το ευρύτερο σκηνικό για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο

Η έκθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερα θετικό πλαίσιο για τον κλάδο. Η Goldman Sachs διαπιστώνει ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν εισέλθει σε «εποχή υψηλότερης διαρθρωτικής κερδοφορίας και στρατηγικής ευελιξίας», με ισχυρά κεφαλαιακά αποθέματα, ανθεκτικά επιχειρηματικά μοντέλα και ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον.

Και οι τέσσερις τράπεζες αναδεικνύουν ενεργή δυναμική M&A: η Πειραιώς ενσωματώνει την Εθνική Ασφαλιστική, η Alpha Bank ολοκλήρωσε την εξαγορά της AstroBank στην Κύπρο. Αυτές οι κινήσεις, σύμφωνα με την GS, δεν έχουν ακόμα αποτυπωθεί πλήρως στις αποτιμήσεις — επομένως το upside παραμένει ανοικτό, εκτός από την περίπτωση της Εθνικής, όπου η αγορά φαίνεται να έχει «προλάβει» την ανάλυση.