o-Τραμπ-απάντησε-στον-Πεζεσκιάν:-Το-Ιράν-δεν-είναι-πλέον-ο-νταής-της-Μέσης-Ανατολής,-χάρη-στις-ΗΠΑ-υπόσχεται-να-μην-χτυπά-τους-γείτονές-του

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιεί ότι το Ιράν «θα δεχτεί πολύ σκληρά πλήγματα» μέσα στη μέρα, ενώ αποδίδει την υπόσχεση Πεζεσκιάν ότι η Τεχεράνη δεν θα χτυπήσει ξανά τους γείτονές της, στην πίεση που δέχεται από ΗΠΑ και Ισραήλ.

Στο μήνυμά του υποστήριξε ότι η Τεχεράνη έχει ήδη «απολογηθεί» και «παραδοθεί» στους γείτονές της στη Μέση Ανατολή.

Η υπόσχεση έγινε λόγω των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η στάση του Ιράν άλλαξε μόνο λόγω της πίεσης από τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ιρανική πλευρά αναγκάστηκε να δεσμευτεί ότι θα σταματήσει τα πυρά προς γειτονικές χώρες εξαιτίας των «αδιάκοπων επιθέσεων» των δύο συμμάχων.

Λίγο νωρίτερα, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν είχε δηλώσει σε ηχογραφημένο μήνυμα ότι το μεταβατικό ηγετικό συμβούλιο της χώρας ενέκρινε την παύση επιθέσεων προς γειτονικά κράτη.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι αυτή η απόφαση ισχύει μόνο εφόσον δεν ξεκινήσουν επιθέσεις εναντίον του Ιράν από το έδαφος αυτών των χωρών.

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησε ότι εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις κατά του Ιράν, τότε όλες οι αμερικανικές και ισραηλινές στρατιωτικές βάσεις και συμφέροντα στην περιοχή θα θεωρούνται πρωταρχικοί στόχοι.

Η ανακοίνωση αυτή αύξησε περαιτέρω την ανησυχία για ενδεχόμενη ευρύτερη στρατιωτική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Το Ιράν, που δέχεται καταστροφικό χτύπημα, έχει απολογηθεί και παραδοθεί στους γείτονές του στη Μέση Ανατολή, και έχει υποσχεθεί ότι δεν θα τους πυροβολεί πια. Αυτή η υπόσχεση έγινε μόνο λόγω των αδιάκοπων επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Προσπαθούσαν να καταλάβουν και να κυβερνήσουν τη Μέση Ανατολή.

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία χιλιάδων ετών που το Ιράν χάνει από τις γειτονικές χώρες της Μέσης Ανατολής. Έχουν πει: «Ευχαριστούμε, Πρόεδρε Τραμπ». Και εγώ απάντησα: «Παρακαλώ!»

Το Ιράν δεν είναι πλέον ο «Νταής της Μέσης Ανατολής», αλλά αντιθέτως «Ο ΧΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ», και θα παραμείνει έτσι για πολλές δεκαετίες, μέχρι να παραδοθεί ή, πιο πιθανόν, να καταρρεύσει ολοκληρωτικά!

Σήμερα το Ιράν θα δεχθεί πολύ σκληρά πλήγματα!

Υπό σοβαρή εξέταση για πλήρη καταστροφή και βέβαιο θάνατο, λόγω της κακής συμπεριφοράς του Ιράν, βρίσκονται περιοχές και ομάδες ανθρώπων που μέχρι τώρα δεν θεωρούνταν στόχοι.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!

Πρόεδρος DONALD J. TRUMP»

Οι τελευταίες δηλώσεις και από τις δύο πλευρές δείχνουν ότι η ένταση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί με ανησυχία την πιθανότητα περαιτέρω κλιμάκωσης στην ήδη εύφλεκτη περιοχή της Μέσης Ανατολής.