reuters:-Η-ΕΕ-εξετάζει-τρόπους-γρήγορης-μείωσης-του-ενεργειακού-κόστους-για-τη-βιομηχανία

Η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει δεσμευτεί να παρουσιάσει επιλογές στους ηγέτες της ΕΕ για εξέταση σε σύνοδο κορυφής στις 19 Μαρτίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει τους ενεργειακούς φόρους, τις χρεώσεις δικτύου και το κόστος άνθρακα ως πιθανούς τομείς για βραχυπρόθεσμα μέτρα, προκειμένου να μειωθεί η πίεση στις βιομηχανίες που πλήττονται από τις υψηλές τιμές ενέργειας, σύμφωνα με έγγραφο που είδε το Reuters.

Οι Βρυξέλλες αναζητούν γρήγορες λύσεις, αφού οι εταιρείες προειδοποίησαν ότι δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τους αντιπάλους τους στην Κίνα και τις ΗΠΑ – ακόμη και πριν από την άνοδο των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου αυτή την εβδομάδα, που προκλήθηκε από τον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Έγγραφο της Επιτροπής που προετοιμάστηκε για συνάντηση των Επιτρόπων της ΕΕ την Παρασκευή δείχνει ότι το μπλοκ εξετάζει βραχυπρόθεσμα μέτρα για να βοηθήσει τις περιοχές και τους τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο, χωρίς να υπονομεύσει τους μακροπρόθεσμους κλιματικούς νόμους που στοχεύουν στη μετάβαση της Ευρώπης σε ένα φθηνότερο ενεργειακό σύστημα χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

«Οποιαδήποτε πρόταση για νομοθετική αλλαγή δεν θα αποδώσει άμεσα και μπορεί να χρειαστεί μια ενδιάμεση λύση για να μειωθούν οι τιμές ενέργειας τα επόμενα 2–5 χρόνια, μέχρι η καθαρή ενεργειακή μετάβαση να μειώσει την πίεση στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ήδη παρατηρείται σε ορισμένες περιοχές», αναφέρει το έγγραφο που είδε το Reuters.

Το έγγραφο ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει τις χρεώσεις δικτύου – οι οποίες αποτελούν περίπου 18% των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας των βιομηχανιών – καθώς και τους εθνικούς φόρους και τα τέλη, αλλά και το κόστος άνθρακα, που αντιστοιχεί περίπου στο 11% των λογαριασμών.

Τόνισε επίσης ότι οι κυβερνήσεις δεν αξιοποιούν πλήρως τα υπάρχοντα εργαλεία για τη μείωση των ενεργειακών λογαριασμών των εταιρειών, όπως η κρατική ενίσχυση για την αντιστάθμιση του κόστους άνθρακα και τα συμβόλαια διαφοράς (contracts for difference), τα οποία εγγυώνται στους βιομηχανικούς καταναλωτές μια σταθερή τιμή ηλεκτρικής ενέργειας.

Το έγγραφο προσθέτει ότι, αν οι ενεργειακές προμήθειες διαταραχθούν περαιτέρω, οι Βρυξέλλες θα πρέπει να είναι έτοιμες να εισαγάγουν μέτρα για να ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια, όπως είχε συμβεί το 2022, όταν η Ρωσία μείωσε δραστικά τις παραδόσεις φυσικού αερίου.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του ειδησεογραφικού πρακτορείου για σχόλιο.