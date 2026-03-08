Βρέθηκε-ρωσική-τεχνολογία-στο-drone-που-έπληξε-τη-βρετανική-βάση-στο-Ακρωτήρι

Μια νέα και ιδιαίτερα σοβαρή διάσταση προσλαμβάνει η επίθεση με drone κατά της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι στην Κύπρο, καθώς σύμφωνα με αποκαλύψεις που δημοσιοποιήθηκαν, στο μη επανδρωμένο αεροσκάφος που έπληξε τη βάση εντοπίστηκε ρωσικής κατασκευής στρατιωτικός εξοπλισμός.

Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσίευμα των Sunday Times, το καμικάζι drone έφερε το σύστημα πλοήγησης Kometa-B, ένα ρωσικό σύστημα που είχε καταγραφεί και από την ουκρανική αεράμυνα τους τελευταίους μήνες. Τα εξαρτήματα που ανακτήθηκαν έχουν ήδη μεταφερθεί στη Βρετανία για περαιτέρω εξέταση.

Αν επιβεβαιωθεί πλήρως το εύρημα από τις βρετανικές αρχές, τότε δεν πρόκειται απλώς για ακόμη ένα στοιχείο τεχνικής ταυτοποίησης, αλλά για ένδειξη ότι η στρατιωτική διασύνδεση Μόσχας και Τεχεράνης δεν περιορίζεται στην Ουκρανία, αλλά αποτυπώνεται πλέον και στο μέτωπο της Ανατολικής Μεσογείου.

Στα ίδια δημοσιεύματα επισημαίνεται ότι βρετανικοί στρατιωτικοί κύκλοι θεωρούν πως η συνεργασία Ρωσίας και Ιράν καθιστά πιο επικίνδυνο το επιχειρησιακό περιβάλλον, ενώ ο Ρώσος πρεσβευτής στο Λονδίνο Αντρέι Κέλιν δήλωσε ότι η Μόσχα δεν είναι «ουδέτερη» και διατηρεί υποστηρικτική στάση έναντι του Ιράν.

Άξονας Τεχεράνης – Μόσχας

Εκείνο που έχει ήδη επιβεβαιωθεί από πολλές πλευρές είναι ότι η βάση του Ακρωτηρίου δέχθηκε πλήγμα στις αρχές της εβδομάδας, με περιορισμένες ζημιές και χωρίς αναφορές για τραυματισμούς. Κύπριοι αξιωματούχοι απέδιδαν το χτύπημα σε ιρανικής κατασκευής drone τύπου Shahed, το οποίο πέταξε χαμηλά για να αποφύγει τον εντοπισμό από ραντάρ, ενώ δύο ακόμη drones αναχαιτίστηκαν.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος ανέφερε σε βρετανικά μέσα ότι τα drones που στοχοποίησαν τις βρετανικές βάσεις απογειώθηκαν από τον Λίβανο, ενισχύοντας την εκτίμηση ότι η επιχείρηση συνδέεται με φιλοϊρανικούς σχηματισμούς και πιθανότατα με τη Χεζμπολάχ. Η εκτίμηση αυτή κινείται στην ίδια γραμμή με όσα αποδίδουν βρετανικές πηγές στις Sunday Times και σε άλλα μέσα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Λευκωσία περιμένει ενημέρωση από το Λονδίνο

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρθηκαν στο thetimes|-.gr, κυβερνητικές πηγές στη Λευκωσία δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν τις πληροφορίες περί εντοπισμού ρωσικής τεχνολογίας στο drone, επισημαίνοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει λάβει έως αυτή την ώρα επίσημη ενημέρωση από το Λονδίνο για τα αποτελέσματα της τεχνικής διερεύνησης των συντριμμιών.

Η στάση αυτή είναι ενδεικτική και του τρόπου με τον οποίο εξελίσσεται η διαχείριση της κρίσης. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει σαφή εικόνα για την απειλή που εκδηλώθηκε στην περιοχή της, έχει όμως περιορισμένη πρόσβαση στα αμιγώς επιχειρησιακά και τεχνικά δεδομένα που αφορούν το εσωτερικό των βρετανικών βάσεων, οι οποίες τελούν υπό βρετανική κυριαρχία.

Αυτό σημαίνει ότι κρίσιμες λεπτομέρειες για τον τύπο του drone, τα συστήματα καθοδήγησης και την ακριβή προέλευση του εξοπλισμού περνούν πρώτα από τα φίλτρα του Λονδίνου και των βρετανικών υπηρεσιών ασφαλείας. Προχθές ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης είχε συνάντηση στη Λευκωσία με την επικεφάλης της Mi6 αλλά δεν είχαν προκύψει στοιχεία από την ανάλυση της τεχνολογίας του drone.

Πιο βαρύ το κλίμα

Η αποκάλυψη για πιθανό ρωσικό σύστημα πλοήγησης δεν αφορά μόνο τη Βρετανία. Αφορά ευθέως και την Κύπρο, διότι ενισχύει την εικόνα ότι η μεγαλόνησος βρίσκεται πλέον εντός ενός πολύ ευρύτερου γεωπολιτικού κύκλου πίεσης, όπου συναντώνται οι επιχειρησιακοί σχεδιασμοί του Ιράν, οι δυνατότητες των πληρεξούσιων οργανώσεών του και η τεχνολογική ή πληροφοριακή στήριξη από τη Ρωσία. Η υπόθεση δεν μοιάζει πια με μεμονωμένο χτύπημα χαμηλής έντασης, αλλά με προειδοποιητική βολή μέσα σε ένα νέο, πιο σύνθετο πεδίο αντιπαράθεσης.

Δεν είναι τυχαίο ότι μετά το χτύπημα στο Ακρωτήρι καταγράφηκε άμεση κινητοποίηση ευρωπαϊκών και βρετανικών μέσων αεράμυνας στην Κύπρο. Ελλάδα, Γαλλία, Ολλανδία, Ιταλία και Βρετανία ενίσχυσαν την αμυντική παρουσία τους γύρω από την Κύπρο μετά την επίθεση, ακριβώς επειδή το περιστατικό θεωρήθηκε μέρος μιας ευρύτερης αποσταθεροποίησης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το βασικό ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο ποιος πάτησε το κουμπί της εκτόξευσης, αλλά ποιο δίκτυο τεχνολογίας, πληροφοριών και επιχειρησιακής υποστήριξης βρίσκεται πίσω από τέτοιες επιθέσεις. Αν το Kometa-B επιβεβαιωθεί και επισήμως από τη βρετανική έρευνα, τότε η υπόθεση του Ακρωτηρίου θα αποκτήσει πολύ μεγαλύτερο βάρος, καθώς θα αποτελεί ένα από τα πιο απτά ίχνη ρωσικής παρουσίας σε επίθεση που συνδέεται με το ιρανικό στρατόπεδο στην περιοχή.