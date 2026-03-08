Γιατί-ο-πόλεμος-στον-Κόλπο-μπορεί-να-προκαλέσει-και-επισιτιστική-κρίση

Καταστροφικός όχι μόνο για την παγκόσμια οικονομία, αλλά και για Αμερικανούς …οδηγούς, κινδυνεύει να γίνει ο πόλεμος στο Ιράν, προκαλώντας μεγάλο πονοκέφαλο στον πρόεδρο Τραμπ.

Σε μόλις μία εβδομάδα πολέμου οι τιμές της βενζίνης στα αμερικανικά πρατήρια εκτοξεύτηκαν από 2,98 δολάρια σε 3,32 δολάρια το γαλόνι .

«Με την επέκταση των ισραηλινο-αμερικανικών επιθέσεων ακόμη και σε ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις για πρώτη φορά, τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ και τις διαταραχές στην παραγωγή στο Κουβέιτ, το κόστος των καυσίμων αναμένεται πώς θα συνεχίσει να αυξάνεται για τους οδηγούς και τα νοικοκυριά γενικότερα», τονίζουν αναλυτές της αγοράς ενέργειας .

«Παρόλο που οι Ηνωμένες Πολιτείες παράγουν πετρέλαιο σε αφθονία, η οικονομία τους δεν είναι απομονωμένη. Η άνοδος των διεθνών τιμών αναπόφευκτα επηρεάζει την εγχώρια αγορά», τονίζουν και προσθέτουν: «Ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να θεωρεί ήδη το Ιράν ηττημένο στον πόλεμο, αλλά οι μουλάδες συνεχίζουν να επιτίθενται -έστω και σε μειωμένη ένταση-αλλά η παγκόσμια αγορά πετρελαίου βιώνει μια τεράστια αβεβαιότητα».

Τα ρίσκα του Τραμπ

Οκτώ μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές για την ανανέωση του Κογκρέσου, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έχει πάρει σημαντικά εκλογικά ρίσκα με τον πόλεμό του στο Ιράν.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το 45% των Αμερικανών ψηφοφόρων δήλωσαν σε δημοσκόπηση των Ipsos/Reuters ότι θα ήταν λιγότερο πιθανό να ψηφίσουν τους Ρεπουμπλικανούς υποψήφιους, εάν αυξάνονταν οι τιμές της βενζίνης.

Οι διαβεβαιώσεις του Αμερικανού προέδρου ότι ο πόλεμος θα κρατήσει 4-5 εβδομάδες, δεν φαίνεται επίσης να πείθουν τις αγορές, που φοβούνται ότι η σύγκρουση θα περιφερειοποιηθεί ακόμη περισσότερο.

Το συνδυασμένο αποτέλεσμα μέχρι σήμερα είναι η επιδείνωση του Τρίτου Πολέμου του Κόλπου σε μια ήδη μακροπεριφερειακή κρίση με επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά. Το Κουβέιτ έχει μειώσει την παραγωγή πετρελαίου, τα πηγάδια στο Ιρακινό Κουρδιστάν είναι ανενεργά , η μεταφορά πετρελαίου από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία έχει μπλοκαριστεί στο Στενό του Ορμούζ και το Κατάρ έχει αναστείλει τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Μιλώντας στους Financial Times , ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ, Σάαντ αλ-Κάαμπι, εξέφρασε την ανησυχία του ότι ο πόλεμος «θα μπορούσε να καταρρεύσει τις παγκόσμιες οικονομίες». Εξέφρασε βάσιμους φόβους ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να φτάσουν τα 150 δολάρια το βαρέλι εντός του έτους, εάν η κρίση συνεχιστεί.

Συσσωρευμένη ζημιά

Σύμφωνα με τα δεδομένα της Trading Economics, η συσσωρευμένη ζημιά είναι οδυνηρή σε σύγκριση με το προηγούμενο Σαββατοκύριακο , όταν ξεκίνησε η τέλεια καταιγίδα στη Μέση Ανατολή: το αμερικανικό αργό αυξήθηκε 35,60% και το Brent ,27,20%

Φυσικό αέριο στην Ευρώπη: +65%, στις ΗΠΑ αύξηση 11,44%, και η βενζίνη πάνω από 20% το γαλόνι.

Σε παγκόσμιο επίπεδο: η αιθανόλη +5,52%, το προπάνιο +12%, ο άνθρακας +13,5%, η μεθανόλη +18,85% και η νάφθα +22,41%.

Μια νέα αύξηση στο κόστος των καυσίμων αναμένεται ήδη από αύριο, αλλά ένα άλλο έξοδο κερδίζει έδαφος: το κόστος των λιπασμάτων, μιας πρώτης ύλης που θα επηρεάσει άμεσα την παραγωγή γεωργικών προϊόντων και την κτηνοτροφία.

Η παραγωγή αζώτου -βασικού προϊόντος για τα λιπάσματα-εξαρτάται από την προμήθεια φυσικού αερίου, επομένως, το κλείσιμο μονάδων φυσικού αερίου στην περιοχή του Κόλπου -όπως έκανε το Κατάρ-θα έχει επίσης σημαντικό αντίκτυπο στην αλυσίδα εφοδιασμού πρώτων υλών και στις αντίστοιχες τιμές.

Μερικοί από τους μεγαλύτερους παραγωγούς γεωργικών -κυρίως αζωτούχων λιπασμάτων -βρίσκονται στη Μέση Ανατολή και μεγάλο μέρος αυτών των εμπορευμάτων μεταφέρεται δια θαλάσσης μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Έλλειψη στα λιπάσματα

Μετά τις επιθέσεις στις ιρανικές ενεργειακές υποδομές, οι οποίες ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2025 και συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια των τωρινών αεροπορικών επιδρομών, αρκετές εγκαταστάσεις παραγωγής ουρίας και αμμωνίας έκλεισαν ή αναγκάστηκαν να μειώσουν σημαντικά την παραγωγή τους. Αυτό θα μπορούσε να επιδεινώσει περαιτέρω την παγκόσμια έλλειψη αζώτου και να αυξήσει την τιμή του.

«Η περιοχή του Κόλπου φιλοξενεί μερικά από τα μεγαλύτερα εργοστάσια λιπασμάτων στον κόσμο και περίπου το 25% έως 35% του παγκόσμιου εμπορίου πρώτων υλών για λιπάσματα περνάει από το Στενό του Ορμούζ»,σύμφωνα με μελέτη του οίκου αξιολόγησης Morningstar DBRS

«Επομένως, το κλείσιμο του Στενού θα διακόψει τη μεταφορά αμμωνίας και αζώτου, κάτι που με τη σειρά του θα τείνει να αυξήσει το κόστος παραγωγής λιπασμάτων και να περιορίσει την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού αζώτου και φωσφορικών ιόντων».

Σύμφωνα με την μελέτη ,«η βιομηχανία λιπασμάτων θα μπορούσε να επηρεαστεί ουσιωδώς λόγω περιφερειακών διαταραχών στην παραγωγή και μεταφορά αμμωνίας και αζώτου, βασικών στοιχείων σε πολλά λιπάσματα».

Κρίση τροφίμων

Η ομάδα οικονομολόγων του οίκου αξιολόγησης Morningstar DBRS, ο οποίος παρακολουθεί τον αγροτικό τομέα, ανησυχεί και προειδοποιεί ότι οι ευρωπαϊκές χώρες, ιδίως εκείνες που εξαρτώνται περισσότερο από τη γεωργία, θα είναι μεταξύ των χωρών που θα επηρεαστούν περισσότερο στον κόσμο από ένα τέτοιο σενάριο.

Σε αυτή τη μελέτη, η οποία συντάχθηκε από πέντε ειδικούς του DBRS, σημειώνεται ότι «το Ισραήλ και η Αίγυπτος – κύριοι προμηθευτές – επηρεάζονται από τη σύγκρουση».

Επιπλέον, το ίδιο το Ιράν είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος εξαγωγέας ουρίας στον κόσμο (μετά τη Ρωσία, την Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία), ενός προϊόντος που προέρχεται από το άζωτο -του πιο ευρέως χρησιμοποιούμενου λιπάσματος στον κόσμο.

«Η σπανιότητα αυτών των πρώτων υλών για λιπάσματα θα μπορούσε να οδηγήσει τους Ευρωπαίους αγρότες να χρησιμοποιούν λιγότερα λιπάσματα στις καλλιέργειες, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές τροφίμων, ακόμη και σε ελλείψεις τροφίμων εάν η σύγκρουση συνεχιστεί», προειδοποιούν οι αναλυτές της DBRS.

Εάν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί, «θα μπορούσαμε να δούμε μια σημαντική αλυσιδωτή αντίδραση, με τους καταναλωτές να πληρώνουν το τίμημα, καθώς η μειωμένη χρήση αζώτου -ένα από τα κύρια συστατικά των λιπασμάτων- γενικά μεταφράζεται σε χαμηλότερες γεωργικές αποδόσεις και, κατά συνέπεια, σε υψηλότερες τιμές τροφίμων», σημειώνουν και προσθέτουν: «Αυτή η διαταραχή του εφοδιασμού αποτελεί ένα επιπλέον εμπόδιο για την αγορά λιπασμάτων, αφότου η Κίνα επέβαλε αυστηρούς κανόνες στις εξαγωγές το 2024 για να δώσει προτεραιότητα στον εφοδιασμό των εγχώριων αγροτών».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προμηθεύεται το 15% του καλίου και το 11% του φωσφορικού άλατος που χρειάζεται από το Ισραήλ, και το 30% του αζώτου της προέρχεται από την Αίγυπτο». Δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο αμφιβολίας εδώ: «οι εξαγωγές και των δύο χωρών πιθανότατα θα επηρεαστούν αρνητικά και σημαντικά από τη σύγκρουση», λένε οι αναλυτές της DBRS.

Πιο προστατευμένοι οι Αμερικανοί αγρότες

«Η έκθεση της ΕΕ σε προμηθευτές από χώρες του Περσικού Κόλπου την καθιστά ευάλωτη στις διακυμάνσεις των τιμών και στους περιορισμούς της αλυσίδας εφοδιασμού» και «η σπανιότητα αυτών των πρώτων υλών για λιπάσματα θα μπορούσε να οδηγήσει τους Ευρωπαίους αγρότες να χρησιμοποιούν λιγότερα λιπάσματα στις καλλιέργειες, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές τροφίμων, ακόμη και σε ελλείψεις τροφίμων εάν η σύγκρουση συνεχιστεί», προειδοποιούν.

Οι ΗΠΑ, από την άλλη πλευρά, προμηθεύονται το μεγαλύτερο μέρος των λιπασμάτων τους εγχώρια ή από τον Καναδά, με μόνο το 13% των φωσφορικών τους να προέρχεται από τη Μέση Ανατολή», επομένως «οι Αμερικανοί αγρότες και καταναλωτές είναι επομένως πιο προστατευμένοι».

Αντίθετα, αρκετές από τις παγκόσμιες γεωργικές δυνάμεις, όπως η Βραζιλία, η Ινδία και η Αυστραλία, βρίσκονται ήδη υπό υψηλή πίεση, σύμφωνα με άλλους ειδικούς.