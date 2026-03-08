Δυναμικά-τιμολόγια-ρεύματος:-Μεγάλες-αποκλίσεις-στις-τιμές-εντός-του-24ώρου

Από 1ης Απριλίου εκτός από τις επιχειρήσεις θα είναι διαθέσιμα και για τα νοικοκυριά.

Μεγάλες αποκλίσεις, που αγγίζουν και τα 30 λεπτά ανά κιλοβατώρα, στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στη διάρκεια του 24ώρου προκύπτουν από την πρώτη περίοδο εφαρμογής των δυναμικών (“ πορτοκαλί”) τιμολογίων ρεύματος για τις επιχειρήσεις.

Αυτό σημαίνει ότι αντίστοιχα ευρύ είναι το όφελος όσων έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν φορτία στις περιόδους του 24ώρου κατά τις οποίες ισχύουν οι χαμηλές – έως και μηδενικές – τιμές, περιορίζοντας την κατανάλωση στις ώρες που ισχύουν οι ακριβότερες τιμές.

Σημαίνει επίσης ότι όσοι δεν έχουν αυτή την ευελιξία μεταφοράς των φορτίων κινδυνεύουν να επωμιστούν υψηλότερες χρεώσεις, εφόσον επιλέξουν την δυναμική τιμολόγηση. Πρακτικά, για να έχει νόημα η επιλογή δυναμικού τιμολογίου, θα πρέπει το όφελος που προκύπτει από τις ώρες χαμηλής χρέωσης να υπερβαίνει το κόστος από τις υψηλότερες χρεώσεις τις υπόλοιπες ώρες του 24ώρου.

Τα ίδια ισχύουν και για τα νοικοκυριά, για τα οποία η δυναμική τιμολόγηση – σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο – θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από 1ης Απριλίου. Πάντως, όπως αναφέρουν πηγές της αγοράς τα σταθερά (“ μπλε”) τιμολόγια εξακολουθούν να προσελκύουν το ενδιαφέρον της πλειονότητας των καταναλωτών, ιδίως αυτήν την περίοδο που η αβεβαιότητα έχει αυξηθεί και οι διεθνείς τιμές των ενεργειακών προϊόντων αυξάνονται. Υπενθυμίζεται ότι προϋπόθεση για την εφαρμογή δυναμικού τιμολογίου είναι η ύπαρξη “ έξυπνου” μετρητή κατανάλωσης στο νοικοκυριό ή την επιχείρηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ, έξυπνοι μετρητές έχουν εγκατασταθεί σε 1,4 εκατ. παροχές (νοικοκυριά και επιχειρήσεις).

Σύμφωνα με το ίδιο πλαίσιο, η Τελική Τιμή Προμήθειας για τα δυναμικά τιμολόγια ανά ώρα της επόμενης ημέρας ανακοινώνεται το αργότερο μέχρι τις 17.00 της προηγούμενης ημέρας, ώστε οι καταναλωτές που θα επιλέξουν το δυναμικό τιμολόγιο να έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν έγκαιρα τις καταναλώσεις τους.

Επιπλέον, ως προς την έγκαιρη ενημέρωση, οι Προμηθευτές θα ειδοποιούν με ALERT το αργότερο μέχρι τις 17.00 της προηγούμενης ημέρας τους πελάτες τους, μέσω μηνύματος SMS ή/και Viber σε περίπτωση επικείμενης αύξησης για κάποιο διάστημα της επόμενης ημέρας της Τελικής Τιμής Προμήθειας υψηλότερα από τα 180 € /MWh για οποιαδήποτε ώρα της (επόμενης) ημέρας κατανάλωσης.

Σύμφωνα με σχετικά παραδείγματα που επεξεργάστηκε το ΥΠΕΝ:

– Εμπορικός πελάτης που κατά το Α΄εξάμηνο 2025, κατανάλωσε το 65% τις ώρες 8:00-17:00: η τελική τιμή του θα διαμορφωνόταν με κόστος χονδρεμπορικής αγοράς 98 € /MWh αντί 108,6 € /MWh που ήταν η μέση τιμή της χονδρικής κατά τις ώρες αυτές. Επομένως, το όφελος του πελάτη θα ήταν τουλάχιστον 10% έναντι της μέσης τιμής χονδρικής.

– Βιομηχανικός πελάτης που κατά το Α΄εξάμηνο 2025, κατανάλωσε το 80% τις ώρες 8:00-17:00: η τελική τιμή του θα διαμορφωνόταν με κόστος χονδρεμπορικής αγοράς 89 € /MWh αντί 108,6 € /MWh που ήταν η μέση τιμή της χονδρικής κατά τις ώρες αυτές. Επομένως, το όφελος του πελάτη θα ήταν τουλάχιστον 18% έναντι της μέσης τιμής χονδρικής.

Δυναμικά τιμολόγια για επιχειρήσεις έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής η ΔΕΗ, η Protergia, ο Ήρων και η ΖeniΘ.