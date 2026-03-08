Ημέρα-Γυναίκας:-Ελληνίδες-στα-ηνία-θεσμικών-φορέων

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, τα Ναυτικά Χρονικά παρουσιάζουν οκτώ σημαίνουσες προσωπικότητες της ελληνικής και ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Ορισμένες από τις συγκεκριμένες κυρίες κατέχουν θέσεις ευθύνης σε φορείς εκπροσώπησης του ελληνικού και ευρωπαϊκού εφοπλισμού, ενώ άλλες συντελούν αποφασιστικά στη χάραξη των διεθνών πολιτικών που επηρεάζουν τη ναυτιλία. Μελίνα Τραυλού Η κ. Μελίνα Τραυλού, επικεφαλής…

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, τα Ναυτικά Χρονικά παρουσιάζουν οκτώ σημαίνουσες προσωπικότητες της ελληνικής και ευρωπαϊκής ναυτιλίας.

Ορισμένες από τις συγκεκριμένες κυρίες κατέχουν θέσεις ευθύνης σε φορείς εκπροσώπησης του ελληνικού και ευρωπαϊκού εφοπλισμού, ενώ άλλες συντελούν αποφασιστικά στη χάραξη των διεθνών πολιτικών που επηρεάζουν τη ναυτιλία.

Μελίνα Τραυλού

Η κ. Μελίνα Τραυλού, επικεφαλής του ομίλου Neptune, είναι Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών από το 2022. Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Northeastern στη Βοστώνη των ΗΠΑ.

Ακόμα, είναι ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της ΣYN-ENΩΣIΣ, του «βραχίονα» κοινωνικής προσφοράς που έχει αναπτύξει η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών.

Έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στις ΗΠΑ. Πέραν αυτού, έχει υπηρετήσει σε σημαντικές θέσεις ευθύνης στην Ένωση Εφοπλιστών της Μάλτας αλλά και στην ECSA European Shipowners.

Μαρίλυ Φραγκίστα

Η κ. Μαρίλυ Φραγκίστα είναι επικεφαλής της Franco CompaniaNaviera από το 1995. Από το 2000 συμμετέχει σε διοικητικά συμβούλια διαφόρων θεσμικών φορέων της ναυτιλίας.

Είναι μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, διαθέτοντας πολύ καλή γνώση τωνθεμάτων ναυτιλιακής πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ και παρακολουθώντας τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στις Βρυξέλλες. Επιπλέον, διατελεί Πρόεδρος της Malta International Shipowners’ Association (MISA) αλλά και μέλος του Board of Directors της ECSA European Shipowners.

Είναι μέλος φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και άλλων οργανώσεων πολιτιστικού χαρακτήρα και από ετών μέλος μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ). Η κ. Φραγκίστα σπούδασε στο American College of Greece – Deree, λαμβάνοντας πτυχίο στη ΔιοίκησηΕπιχειρήσεων (Bachelor Degree in Business Administration).

Ιωάννα Προκοπίου

Η κ. Ιωάννα Προκοπίου, CEO της Sea Traders και ιδρύτρια τηςProminence Maritime, διατελεί Αντιπρόεδρος της BIMCO.

Η επαγγελματική της σταδιοδρομία ξεκίνησε το 2003 σε διάφορα τμήματα της Dynacom Tankers Management και της Dynagas Ltd. Από το 2007 έως το 2009 διετέλεσε επικεφαλής των τμημάτων S&P and Projects αυτών των εταιρειών.

Η Ιωάννα Προκοπίου αποτελεί ένα από τα επιφανέστερα μέλη της ελληνικής ναυτιλιακής οικογένειας, καθώς συμμετέχει σε καίριες θέσεις συλλογικής εκπροσώπησής της. Διατελεί εδώ και πολλά χρόνια μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΈνωσηςΕλλήνων Εφοπλιστών.

Η κ. Προκοπίου είναι κάτοχος πτυχίου ηλεκτρολόγου και ηλεκτρονικού μηχανικού από το Πανεπιστήμιο του Bath της Αγγλίας και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Ναυτιλία από το Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου.

Ο πατέρας της, Γιώργος Προκοπίου, αποτελεί μία εκ των εμβληματικότερων μορφών του ελληνικού εφοπλισμού. Η δυναμική παρουσία του στο διεθνές ναυτιλιακό και επιχειρηματικό στερέωμα υπήρξε στοιχείο έμπνευσης για την πορεία της κόρης του Ιωάννας.

Σεμίραμις Παληού

Η κ. Σεμίραμις Παληού είναι Πρόεδρος της HELMEPA από το 2020, ενώ βρίσκεται και στο τιμόνι της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ωκεανών (INTERMEPA), αποτελώντας την πρώτη γυναίκα Πρόεδρο του παγκόσμιου οργανισμού από την ίδρυσή του το 2006. Είναι επίσης μέλος του ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.

Μπροστά στη νέα τάξη πραγμάτων για τη ναυτιλία και την επιτακτική ανάγκη για ενεργειακή μετάβαση και αποανθρακοποίηση της βιομηχανίας, η κ. Παληού εκφράζει ανοιχτά τις θέσεις της, ούσα επίσης μέλος του ΔΣ του GlobalMaritime Forum.

Διαθέτει εμπειρία μεγαλύτερη των 20 ετών στη ναυτιλία, και δη στην τεχνική διαχείριση πλοίων και στα πληρώματα. Έχει επίσης διατελέσει Director της Alpha Sigma Shipping Corp., COO στην Performance Shipping Inc., καθώς επίσης και Managing Director και επικεφαλής του τμήματος Technical, Operations, Crew and Supply της Unitized Ocean Transport Ltd. Πρόσφατα ανέλαβε τη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου στην Diana Shipping.

Έλπη Πετράκη

Η κ. Έλπη Πετράκη, Operations/Chartering & BusinessDevelopment Manager της Enea Management INC, είναι πρόεδρος της WISTA Ιnternational από τον Οκτώβριο του 2022.

Έχοντας έντονη παρουσία σε φορείς εκπροσώπησης της ναυτιλίας, η κ. Πετράκη είναι επίσης Β΄ αντιπρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (EENMA). Έχει πάντα ως στόχο να ενθαρρύνει τη διαφορετικότητα και την πολυμορφία στους οργανισμούς και να υποστηρίζει την ενδυνάμωση των γυναικών σε όλους τους τομείς της ναυτιλίας.

Μεταξία Ψάλτη

H κ. Μεταξία Ψάλτη, Διευθύνουσα Σύμβουλος της NedaMaritime, εξελέγη Αντιπρόεδρος της INTERCARGO τον Οκτώβριο του 2024, αποτελώντας την πρώτη γυναίκα στην ιστορία που κατέχει τη συγκεκριμένη θέση στην INTERCARGO.

Η κ. Ψάλτη, η οποία είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Ναυτικό Δίκαιο από το City University του Λονδίνου, διαθέτει ναυτιλιακή εμπειρία και τεχνογνωσία άνω των τριών δεκαετιών, με εξειδίκευση στις εμπορικές δραστηριότητες ενός διαφοροποιημένου στόλου.

Ελισάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

H κ. Ελισάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε νομικά και πολιτικές επιστήμες στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με θέματα ισότητας και μητρότητας και είναι μέλος του γνωστού σωματείου γυναικών «Η Καλλιπάτειρα», καθώς επίσης και της «Παναθηναϊκής Οργάνωσης Γυναικών». Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων και διετέλεσε μέλος νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η Ευρωβουλευτής Ελίζα Βόζεμπεργκ είναι Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (FEMM) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είναι μέλος των κάτωθι Επιτροπών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

– Της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (ΤRΑΝ), που είναι αρμόδια για την ανάπτυξη πολιτικής στις μεταφορές, στη ναυτιλία και στον τουρισμό.

– Της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE), αρμόδιας για τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, και ιδίως για τη λήψη μέτρων σχετικών με την είσοδο και την κυκλοφορία των προσώπων, το άσυλο και τη μετανάστευση.

Είναι επίσης μέλος της Αντιπροσωπείας στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ/Τουρκίας.

Φωτεινή Ιωαννίδου

Η κ. Φωτεινή Ιωαννίδου είναι Αναπληρώτρια Διευθύντρια Πλωτών Μεταφορών και επικεφαλής του Τμήματος Ναυτιλιακής Μονάδας Ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον Ιανουάριο του 2021. Προηγουμένως ήταν επικεφαλής της Μονάδας Οδικής Ασφάλειας από το 2017 έως το 2020 και επικεφαλής της Μονάδας Ανθρωπίνου Δυναμικού από το 2012 έως το 2016, υπηρετώντας τόσο στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών όσο και στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας.

Το έργο της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επικεντρωθεί στην πολιτική μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής και της διοργανικής συντονισμό, στην ασφάλεια των αερομεταφορών και στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας.

Κατέχει πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα στα πληροφοριακά συστήματα από την Ecole Nationale Supérieuredes Télécommunications του Παρισιού και μεταπτυχιακό δίπλωμα στα ηλεκτρονικά από το Πανεπιστήμιο του Paris XI-Orsay.