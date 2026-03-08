Ιταλία:-Εξετάζει-μείωση-των-ΕΦΚ-στα-καύσιμα

Στο τραπέζι η χρήση των επιπλέον εσόδων από τον ΦΠΑ των καυσίμων για τη μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης.

Η Ιταλία εξετάζει το ενδεχόμενο να μειώσει τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα χρησιμοποιώντας υψηλότερα από τα αναμενόμενα έσοδα από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), τα οποία προκύπτουν από την άνοδο των τιμών στα πρατήρια, δήλωσε η πρωθυπουργός, ενώ οι επιχειρήσεις προειδοποιούν ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να αυξήσει απότομα το ενεργειακό κόστος.

Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης αποτελούν μεγάλο μέρος της τιμής στα πρατήρια στην Ιταλία και επιβάλλονται ανά λίτρο και όχι ως ποσοστό της συνολικής τιμής, όπως συμβαίνει με τον ΦΠΑ.

Η Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει την πιθανή ενεργοποίηση των λεγόμενων «κινητών ειδικών φόρων κατανάλωσης», ενός μηχανισμού που επιτρέπει στο κράτος να χρησιμοποιεί τα επιπλέον έσοδα από ΦΠΑ που δημιουργούνται λόγω των υψηλότερων τιμών καυσίμων, ώστε να μειώνει τους ειδικούς φόρους στη βενζίνη και το ντίζελ.

«Η ενεργοποίηση εξετάζεται εδώ και αρκετές ημέρες από το υπουργείο Οικονομίας», δήλωσε η Μελόνι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα αργά το Σάββατο.

Η ιταλική ένωση επιχειρήσεων CGIA, που εκπροσωπεί τεχνίτες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, εκτίμησε ότι οι αυξημένοι λογαριασμοί ενέργειας που συνδέονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να κοστίσουν στις ιταλικές εταιρείες σχεδόν 10 δισεκατομμύρια ευρώ (11,62 δισ. δολάρια).

Η ένωση καταναλωτών Unione Nazionale Consumatori ζήτησε άμεση μείωση 10% στους ειδικούς φόρους καυσίμων.

Η ένωση μικρών μεταφορέων Ruote Libere προειδοποίησε ότι μια αύξηση 37% ανά λίτρο θα μπορούσε να προσθέσει πάνω από 11.000 ευρώ ετησίως στο κόστος για κάθε φορτηγό.

Η αγροτική ένωση CIA δήλωσε ότι οι αδικαιολόγητες αυξήσεις στις τιμές καυσίμων, με το αγροτικό ντίζελ να έχει αυξηθεί 30–35%, κινδυνεύουν να οδηγήσουν τους αγρότες σε λειτουργία με ζημίες εάν δεν λάβουν στήριξη από την εθνική κυβέρνηση και την ΕΕ.