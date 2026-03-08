Καταρρέει-η-παραγωγή-πετρελαίου-στο-Ιράκ

Η παραγωγή πετρελαίου του Ιράκ, από τις κύριες πηγές στα νότια εδάφη, έχει μειωθεί κατά 70% σε μόλις 1,3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Ο λόγος δεν είναι άλλος από την αδυναμία της χώρας να εξαγάγει πετρέλαιο μέσω των Στενών του Ορμούζ λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στο Ιράν.

Την εκτίμηση για την δραματική μείωση παραγωγής έκαναν τρεις πηγές της βιομηχανίας την Κυριακή, μιλώντας προς το Reuters.

Προ του πολέμου, η παραγωγή από τα κοιτάσματα πετρελαίου του Ιράκ ανερχόταν σε περίπου 4,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

