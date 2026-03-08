Νέo κύμα ιρανικών επιθέσεων με πυραύλους και drones στις χώρες του Κόλπου – 2 νεκροί στο Κουβέιτ, επλήγη σταθμός αφαλάτωσης στο Μπαχρέιν

Οι χώρες του Κόλπου δήλωσαν σήμερα ότι αποτέλεσαν στόχο νεών ιρανικών επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), με το Κουβέιτ να αναφέρει δύο νεκρούς και πλήγματα σε δεξαμενές καυσίμων στο αεροδρόμιό του και το Μπαχρέιν να κάνει λόγο για ζημιές σε σταθμό αφαλάτωσης.

Κατά την ένατη ημέρα του πολέμου που εξαπολύθηκε από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ κατά του Ιράν, ο οποίος προκάλεσε την ιρανική απάντηση στον Κόλπο, το υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ ανακοίνωσε τον θάνατο δύο συνοριοφυλάκων σήμερα, που έχασαν τη ζωή τους ενώ εκτελούσαν το καθήκον τους.

Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας είχε αναφέρει δύο ιρανικές επιθέσεις με drones και πυραύλους, η πρώτη κατά «ζωτικής σημασίας υποδομής» με στόχο «δεξαμενές καυσίμων στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ».

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Κουβέιτ μετέδωσε στη συνέχεια ότι πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στο αεροδρόμιο τέθηκε υπό έλεγχο, χωρίς «σοβαρούς τραυματισμούς».

Στο Μπαχρέιν, όπου ήχησαν οι σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού σήμερα το πρωί και τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από συντρίμμια πυραύλων, ένας σταθμός αφαλάτωσης επλήγη από ιρανική επίθεση με «drones», δήλωσε το υπουργείο Εσωτερικών στο Χ. «Η ιρανική επίθεση δεν επηρέασε τα αποθέματα νερού ή τις δυνατότητες του δικτύου», διευκρίνισαν οι αρχές.

Χθες, το Ιράν είχε δηλώσει ότι έπληξε στο Μπαχρέιν την αμερικανική βάση Ζουφάιρ, υποστηρίζοντας ότι αυτή είχε χρησιμοποιηθεί νωρίτερα για να εξαπολυθεί πλήγμα με στόχο ένα ιρανικό εργοστάσιο αφαλάτωσης.

Το Ριάντ δήλωσε σήμερα ότι αναχαίτισε 33 drones, χωρίς να αναφέρει ζημιές ή θύματα.

Μια από τις επιθέσεις αυτές με στόχο «διπλωματική συνοικία του Ριάντ απετράπη» δήλωσε μέσω Χ το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, πέντε ημέρες αφότου η αμερικανική πρεσβεία χτυπήθηκε από drones στη συνοικία αυτή όπου ισχύουν αυστηρά μέτρα ασφάλειας.

Το Ριάντ και τα περίχωρά του στοχοθετήθηκαν από νωρίς σήμερα το πρωί από 26 drones, με μια άλλη επίθεση να πλήττει το πετρελαϊκό κοίτασμα της Σεϊμπάχ, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με το υπουργείο.

Το Ιράν «θα αναγκαστεί να απαντήσει» κατά των γειτονικών χωρών εάν το έδαφός τους χρησιμοποιηθεί για επιθέσεις εναντίον του, προειδοποίησε σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν.

Τα ιρανικά πλήγματα στις χώρες του Κόλπου, όπου βρίσκονται σημαντικές αμερικανικές βάσεις, έχουν προκαλέσει εκεί τον θάνατο 16 ανθρώπων, εκ των οποίων οκτώ αμάχων, από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε επίσημες ανακοινώσεις.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν επίσης το πρωί ότι αντιμετωπίζουν «νέα επίθεση με drones και πυραύλους από το Ιράν», σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Άμυνας στο Χ.

Το Σάββατο, η περιοχή είχε ήδη πληγεί από αντίστοιχες επιθέσεις, που προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου στο Ντουμπάι, που σκοτώθηκε από θραύσματα drone.

--