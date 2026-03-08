Ο «Άξονας της Αντίστασης», το κουρδικό χαρτί και το γεωπολιτικό αδιέξοδο της Τουρκίας — Οι προοπτικές για την Ελλάδα

Ο «άξονας της αντίστασης» που οικοδόμησε η Τεχεράνη από τη δεκαετία του 1980 αποτελεί ένα από τα πιο ανθεκτικά και προσαρμοστικά γεωπολιτικά δίκτυα στη σύγχρονη ιστορία. Όπως τεκμηριώνει η έρευνα του Chatham House (Mansour, Al-Shakeri, Haid, Μάρτιος 2025), το δίκτυο αυτό περιλαμβάνει τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, τη Χαμάς στη Γάζα, τους Χούθι στην Υεμένη, τις Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης (PMF) στο Ιράκ, και μέχρι πρόσφατα το καθεστώς Άσαντ στη Συρία. Δεν πρόκειται για απλές ένοπλες ομάδες, αλλά για οντότητες βαθιά ενσωματωμένες στις κρατικές δομές των χωρών τους, που ελέγχουν τυπικές και άτυπες οικονομίες, κεντρικές τράπεζες, ενεργειακές αλυσίδες εφοδιασμού και δίκτυα λαθρεμπορίου δολαρίων και πετρελαίου.

Η ανθεκτικότητα του άξονα βασίζεται σε δύο πυλώνες: την εγχώρια δημόσια εξουσία κάθε συνιστώσας και τη διακρατική συνδεσιμότητα μεταξύ τους. Όταν ένα μέλος πλήττεται — όπως η Χεζμπολάχ μετά τις ισραηλινές επιχειρήσεις του 2024 ή η πτώση του Άσαντ — ο άξονας αναδιαμορφώνεται: η CIA άρχισε να εργάζεται για τον εξοπλισμό Κουρδικών δυνάμεων με στόχο την υποκίνηση εξέγερσης στο Ιράν, ενώ οι Χούθι και η Κατάεμπ Χεζμπολάχ του Ιράκ ανέλαβαν πιο αυτόνομο ρόλο.

Για τη Δύση, η διάλυση αυτού του δικτύου είναι κρίσιμη. Το ιρανικό δίκτυο υπονομεύει τις κυρώσεις μέσω χρηματοοικονομικών ροών που διασχίζουν Ιράκ, Λίβανο, Συρία — αλλά και Κίνα, Ρωσία, ακόμη και χώρες του Κόλπου που είναι σύμμαχοι της Δύσης. Η Κίνα απορροφά πλέον το 91% των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου, ενώ μέσω δημοπρασιών δολαρίου στην Κεντρική Τράπεζα του Ιράκ, δισεκατομμύρια μεταφέρονται σε ομάδες του άξονα. Η διαθεσιμότητα εναλλακτικών δρόμων — χερσαίων, θαλάσσιων και ψηφιακών (κρυπτονομίσματα) — καθιστά τις παραδοσιακές κυρώσεις ανεπαρκείς.

Β. Οι Κούρδοι στο Ιράν: Η Κινητοποίηση του 2026

Στις 22 Φεβρουαρίου 2026, πέντε μεγάλα ιρανοκουρδικά κόμματα αντιπολίτευσης σχημάτισαν τον «Συνασπισμό Πολιτικών Δυνάμεων του Ιρανικού Κουρδιστάν» (CPFIK), με κοινή στρατιωτική διοίκηση και πλαίσιο για εκλογές σε απελευθερωμένες περιοχές. Ο συνασπισμός περιλαμβάνει το ιστορικό KDPI, το στρατιωτικά πιο δραστήριο PAK, το PJAK (παρακλάδι του PKK) και άλλες ομάδες. Οι Κουρδικές δυνάμεις προσφέρουν κάτι που τα σύγχρονα κινήματα διαμαρτυρίας δεν μπορούν: καθορισμένο έδαφος, δομές διοίκησης και στρατιωτική ικανότητα να κρατήσουν εδαφικό έλεγχο.

Οι ΗΠΑ άρχισαν επαφές με Κούρδους ηγέτες, ο Τραμπ μίλησε με τον Μουσταφά Χιτζρί, πρόεδρο του KDPI, αλλά και με τους Μασούντ Μπαρζανί και Μπαφέλ Ταλαμπανί στο ιρακινό Κουρδιστάν. Αμερικανο-ισραηλινά πλήγματα κατά μήκος των ιρανο-ιρακινών συνόρων στοχεύουν να ανοίξουν διάδρομο για τη ροή Κουρδικών ενόπλων δυνάμεων στο βορειοδυτικό Ιράν.

Ωστόσο, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι μια ένοπλη Κουρδική εξέγερση θα μπορούσε να αποτελέσει προπαγανδιστικό δώρο για το ιρανικό καθεστώς, ενισχύοντας τον περσικό εθνικισμό ως «μπούσουλα» εθνικής συσπείρωσης. Οι Κούρδοι του Ιράν αντιπροσωπεύουν περίπου 10% του πληθυσμού και δεν μπορούν μόνοι τους να ανατρέψουν το καθεστώς. Η επιτυχία εξαρτάται από τη συνεργασία με ευρύτερα κινήματα — Πέρσες, Αραβες, Μπαλούχους — και από ουσιαστική αμερικανική αεροπορική κάλυψη.

Γ. Το Γεωπολιτικό Αδιέξοδο της Τουρκίας

Η κινητοποίηση των Κούρδων εναντίον του ιρανικού καθεστώτος θέτει την Τουρκία μπροστά στον χειρότερο εφιάλτη της εθνικής της ασφάλειας. Η Αγκυρα βρίσκεται παγιδευμένη ανάμεσα σε αντικρουόμενα συμφέροντα που δεν επιδέχονται ταυτόχρονη ικανοποίηση.

Πρώτον, η κουρδική απειλή ως υπαρξιακό ζήτημα. Για τους Τούρκους εθνικιστές, ένα κενό εξουσίας στο βόρειο Ιράν θα μπορούσε να επιτρέψει στο PJAK — παρακλάδι του PKK — να εδραιώσει αυτονομία, δημιουργώντας βάση ανεφοδιασμού για τρομοκρατία και τροφοδοτώντας εγχώριες αποσχιστικές φιλοδοξίες. Η Τουρκία πέρασε τέσσερις δεκαετίες πολεμώντας το PKK, με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς. Το PKK κήρυξε κατάπαυση πυρός τον Μάρτιο 2025 μετά από κάλεσμα του φυλακισμένου ηγέτη του Αμπντουλάχ Οτσαλάν, αλλά τουρκοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι αν δομές συνδεδεμένες με το PKK κερδίσουν έδαφος ελεύθερο από ιρανικό καθεστωτικό έλεγχο, θα μπορούσε να αναδυθεί νέο κέντρο μαχητικότητας, και το PKK μπορεί να επιχειρήσει διεθνή νομιμοποίηση.

Δεύτερον, η Τουρκία δεν μπορεί να επέμβει στο Ιράν όπως στη Συρία. Σε αντίθεση με τη Συρία, όπου η Αγκυρα διατηρούσε ενεργές πολεμικές επιχειρήσεις μέσω αντιπροσώπων, στο Ιράν δεν διαθέτει αντίστοιχα μέσα επιρροής. Το Ιράν είναι τεράστια χώρα με σοβαρή στρατιωτική ικανότητα. Τυχόν τουρκική στρατιωτική επέμβαση θα σήμαινε ανοιχτή σύγκρουση με γειτονικό κράτος 88 εκατομμυρίων, κάτι εντελώς διαφορετικό από τις επιχειρήσεις στη βόρεια Συρία.

Κείμενο του Λάζαρου Καμπουρίδη αποκαλύπτει ότι η Αγκυρα σχεδιάζει τρίτη οδό: την αποστολή ειδικών δυνάμεων «βαφτισμένων» ως δυνάμεις ασφαλείας υπό τη διοίκηση του υπουργείου Εσωτερικών, με πρόσχημα την ανάσχεση προσφυγικών ροών. Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Τσιφτσί ανακοίνωσε τρία σενάρια: διαχείριση εντός ιρανικού εδάφους, δημιουργία ζωνών ασφαλείας στα σύνορα, και ελεγχόμενη φιλοξενία στην Τουρκία. Πρόκειται ουσιαστικά για απόπειρα να εξαπατηθεί η αμερικανική πλευρά ότι δεν πρόκειται για στρατιωτική επιχείρηση αλλά για αστυνομική αποστολή.

Τρίτον, η αντίφαση με τις ΗΠΑ. Οι Τούρκοι αξιωματούχοι ανησυχούν ότι η επιρροή του Ισραήλ στην αμερικανική περιφερειακή σκέψη μπορεί να οδηγήσει τις ΗΠΑ σε στάση που αγνοεί τα άμεσα συμφέροντα ασφαλείας της Αγκυρας. Η Ουάσιγκτον εξοπλίζει ομάδες που η Τουρκία θεωρεί τρομοκρατικές — ακριβώς ό,τι συνέβη στη Συρία με τις YPG/SDF. Αν υλοποιηθεί σχέδιο εξοπλισμού Κούρδων στο Ιράν, η Τουρκία θα αντιμετωπίσει κινδύνους ασφαλείας μεγαλύτερους από αυτούς του συριακού εμφυλίου.

Τέταρτον, το οικονομικό κόστος. Η Τουρκία εξαρτάται ενεργειακά από το Ιράν — φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Ο πόλεμος έχει ήδη εκτοξεύσει τις τιμές ενέργειας, επιδεινώνοντας μια ήδη βεβαρημένη οικονομία με υψηλό πληθωρισμό. Μια παρατεταμένη σύγκρουση στα ανατολικά σύνορα θα πολλαπλασίαζε τα προβλήματα.

Πέμπτον, το προσφυγικό. Η Τουρκία φιλοξενεί ήδη τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων παγκοσμίως — περίπου 2,3 εκατομμύρια Σύρους και 170.000 άλλους αιτούντες άσυλο. Ένα κύμα εκατοντάδων χιλιάδων Ιρανών προσφύγων θα ήταν πολιτικά καταστροφικό για τον Ερντογάν.

Έκτον, η στρατηγική αντίφαση. Η Τουρκία θέλει ταυτόχρονα: να αποτρέψει την κουρδική αυτονομία οπουδήποτε στη γειτονιά της, να διατηρήσει σχέσεις και με Ιράν και με ΗΠΑ, να αποφύγει ενεργειακή κρίση, να αποτρέψει προσφυγικά κύματα, και να μην εμπλακεί σε πόλεμο. Αυτοί οι στόχοι είναι αλληλοσυγκρουόμενοι. Η Αγκυρα προτιμά το Ιράν που γνωρίζει από μια μεταπολεμική τάξη διαμορφωμένη πιο αποφασιστικά από το Ισραήλ. Αλλά η ικανότητά της να επηρεάσει τις εξελίξεις είναι περιορισμένη.

Στην ουσία, αν οι Κούρδοι κινηθούν μαζικά στο Ιράν με αμερικανοϊσραηλινή υποστήριξη, η Τουρκία θα βρεθεί μπροστά σε ένα φάσμα κακών επιλογών: είτε αποδέχεται παθητικά τη δημιουργία κουρδικής αυτονομίας στα ανατολικά σύνορά της, είτε προκαλεί σύγκρουση με τους ΗΠΑ επιχειρώντας να την αποτρέψει, είτε εμπλέκεται στρατιωτικά σε ένα ακόμη πεδίο, αυτή τη φορά εντός ιρανικού εδάφους — πράγμα που θα σήμαινε πόλεμο σε τρία μέτωπα (Κούρδοι Ιράν, Κούρδοι Ιράκ/Συρίας, εσωτερικό PKK).

Δ. Τα Τεράστια Γεωπολιτικά Κέρδη για την Ελλάδα

Οι εξελίξεις αυτές, αν και ενέχουν κινδύνους, δημιουργούν ένα πρωτοφανές παράθυρο γεωπολιτικής αναβάθμισης για την Ελλάδα.

1. Στρατηγική αποδυνάμωση της Τουρκίας. Η Αγκυρα, αντιμέτωπη με υπαρξιακή κουρδική απειλή στα ανατολικά, ενεργειακή κρίση, πληθωρισμό και πιθανό προσφυγικό κύμα, θα αναγκαστεί να ανακατανείμει στρατιωτικούς και οικονομικούς πόρους μακριά από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ιστορικά, κάθε φορά που η Τουρκία αντιμετωπίζει σοβαρή κρίση στα ανατολικά σύνορά της, η πίεση προς τα δυτικά μετριάζεται. Μια παρατεταμένη αστάθεια στο Ιράν θα κρατήσει την τουρκική προσοχή στραμμένη ανατολικά για χρόνια.

2. Αναβάθμιση του στρατηγικού τριγώνου Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ. Η τριμερής ευθυγράμμιση αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου γεωπολιτικού συνεχούς: του ινδο-μεσογειακού στρατηγικού διαδρόμου που συνδέει Ατλαντικό και Ινδικό Ωκεανό μέσω Μεσογείου. Η ενεργοποίηση του Δόγματος Ενιαίας Αμυντικής Ελλάδας-Κύπρου τον Μάρτιο 2026 σηματοδοτεί ιστορική μετάβαση από την αποτροπή στην ενεργό άμυνα, με ανάπτυξη φρεγατών και F-16 στην Κύπρο. Η Ελλάδα «διεθνοποιεί» την ασφάλεια της Κύπρου, καθιστώντας σαφές ότι κάθε επιτιθέμενος — είτε Ιράν, είτε μεσάζοντες, είτε άλλος — θα αντιμετωπίσει μέλος του ΝΑΤΟ.

3. Ενεργειακή αναβάθμιση. Η αποσταθεροποίηση του Ιράν ανατρέπει ενεργειακούς ισορροπίες. Η Ανατολική Μεσόγειος με τα κοιτάσματα φυσικού αερίου Κύπρου, Αιγύπτου και Ισραήλ αποκτά ακόμη μεγαλύτερη στρατηγική σημασία ως εναλλακτική ενεργειακή πηγή για την Ευρώπη. Η Ελλάδα, ως κόμβος μεταφοράς αυτής της ενέργειας προς τη δυτική Ευρώπη μέσω αγωγών ή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), γίνεται αναντικατάστατη.

4. Αναβάθμιση στο ΝΑΤΟ. Ορισμένοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να αναβαθμιστεί γεωπολιτικά ως ζώνη ασφαλείας δυτικά της διπλωματικά απρόβλεπτης Τουρκίας. Η βάση της Σούδας στην Κρήτη, οι υποδομές στην Αλεξανδρούπολη και η στρατηγική θέση της χώρας ως «πύλη» του ΝΑΤΟ στη νοτιοανατολική πτέρυγα αποκτούν νέα σημασία. Όσο η Τουρκία ταλαντεύεται μεταξύ ΝΑΤΟ και ουδετερότητας, η Ελλάδα εμφανίζεται ως ο αξιόπιστος σύμμαχος της Δύσης στην περιοχή.

5. Αποδυνάμωση του τουρκικού αφηγήματος. Η Τουρκία χρησιμοποιεί εδώ και δεκαετίες το αφήγημα ότι αποτελεί αναντικατάστατο στρατηγικό σύμμαχο λόγω γεωγραφίας. Αν αποδειχθεί ότι δεν μπορεί ούτε να ελέγξει τα ανατολικά σύνορά της ούτε να αποτρέψει κουρδική αυτονομία, αυτή η ρητορική χάνει βάση. Ταυτόχρονα, η ελληνική αξιοπιστία ενισχύεται: η Αθήνα ενεργοποίησε αμυντικό δόγμα, ανέπτυξε ναυτικές δυνάμεις, συνεργάστηκε με συμμάχους — δίχως αμφιταλαντεύσεις.

6. Η μεταναστευτική διάσταση ως μοχλός. Αν υπάρξει κατάρρευση στο Ιράν, οι μεταναστευτικές πιέσεις θα ενταθούν προς την Ευρώπη μέσω Τουρκίας και Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί κίνδυνο αλλά και ευκαιρία: η Ελλάδα μπορεί να διεκδικήσει ενισχυμένη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και χρηματοδότηση, τοποθετώντας τη μεταναστευτική διαχείριση ως ευρωπαϊκό πρόβλημα — κάτι που ενδυναμώνει τη θέση της στα ευρωπαϊκά fora.

7. Κυπριακό ζήτημα. Η ασφάλεια της Κύπρου πρέπει να αναδειχθεί ως ευρωπαϊκό ζήτημα, όχι διμερές πρόβλημα. Η κρίση στην περιοχή — με ιρανικά drones να πλήττουν βρετανικές βάσεις στη Δεκέλεια και την Ακρωτήρι — καθιστά αυτό εφικτό όσο ποτέ. Η τουρκική απειλή να στείλει F-16 «για προστασία» της Βόρειας Κύπρου δείχνει ότι η Αγκυρα θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί κάθε κρίση, αλλά η διεθνής κοινότητα πλέον βλέπει ξεκάθαρα την ασφάλεια της νήσου ως μέρος της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής.

Συμπέρασμα

Ο πόλεμος στο Ιράν και η κινητοποίηση των Κούρδων δημιουργούν μια τεκτονική αλλαγή στη Μέση Ανατολή. Για την Τουρκία, η κατάσταση αποτελεί αδιέξοδο: δεν μπορεί να αποτρέψει τις εξελίξεις χωρίς να βλάψει τις σχέσεις της με ΗΠΑ, δεν μπορεί να τις αποδεχτεί χωρίς υπαρξιακό κίνδυνο, και δεν μπορεί να εμπλακεί στρατιωτικά χωρίς να ανοίξει νέα μέτωπα. Για την Ελλάδα, αντίθετα, ανοίγεται ένα σπάνιο παράθυρο στρατηγικής αναβάθμισης — ενεργειακής, αμυντικής, διπλωματικής και θεσμικής. Η σύνεση, η ψυχραιμία και η αποφασιστικότητα — χαρακτηριστικά που η Αθήνα ήδη επιδεικνύει — είναι το κλειδί για να μετατραπεί αυτή η κρίση σε μόνιμη γεωπολιτική αναβάθμιση.