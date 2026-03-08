Παπασταύρου-για-Τσίπρα:-Ξαναγυρνάμε-στη-ρητορική-του-«ΕΟΚ-και-ΝΑΤΟ-το-ίδιο-συνδικάτο»

Στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την ενεργειακή επάρκεια της χώρας μας, στις συμφωνίες για αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της Ελλάδας, αλλά και στις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, αναφέρθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Mega.

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι κανείς δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστος από ένα παρατεταμένο πόλεμο, «ειδικά όταν εξελίσσεται με τέτοιο μη προβλέψιμο τρόπο», τονίζοντας ότι «γι’ αυτό είναι καθοριστικής σημασίας για μία χώρα να έχει δημοσιονομική και πολιτική σταθερότητα και αποτρεπτική δύναμη».

Ερωτηθείς για την ενεργειακή επάρκεια της Ελλάδας, ο υπουργός επανέλαβε ότι, ειδικά για το φυσικό αέριο, οι ροές αυτή τη στιγμή είναι κανονικές, επισημαίνοντας ότι «έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, σε μια παρατεταμένη κρίση, αυτό που θα μας επηρεάσει δεν είναι η ασφάλεια εφοδιασμού, αλλά η συνέπεια της παρατεταμένης κρίσης στις τιμές».

Επίσης, κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν ότι σκέφτεται να διακόψει εντελώς τις ροές ρωσικού αερίου προς την Ευρώπη, ο κ. Παπασταύρου είπε ότι οι απειλές αυτές επιβεβαιώνουν την ορθότητα της επιλογής της ΕΕ για πλήρη απεξάρτηση από τη Ρωσία.

Αναφερόμενος στα μέτρα που σχεδιάζει η κυβέρνηση προκειμένου να μην υπάρξουν μεγάλες ανατιμήσεις στην αγορά, επανέλαβε ότι, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αποδείξει σε όλες τις κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει, ότι παίρνει εγκαίρως μέτρα που στηρίζουν τον Έλληνα πολίτη. Και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι, όπως στην περίπτωση του κορωνοϊού, έτσι και τώρα «θα αναζητηθούν λύσεις, ή θα πρέπει να αναζητηθούν λύσεις και πρωτοβουλίες που να έχουν πανευρωπαϊκό χαρακτήρα».

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κλήθηκε να σχολιάσει και τις χθεσινές δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, σχετικά με τις τιμές ενέργειας της χώρας μας, αλλά και τους χαρακτηρισμούς που εξαπέλυσε εναντίον του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη: «Ένας τέως εκλεγμένος πρωθυπουργός, σχολιάζει άκρως υποτιμητικά, με τοξικότητα, τον δύο φορές εκλεγμένο πρωθυπουργό. Δηλαδή, ξαναγυρνάμε στη ρητορική του “ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο”», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπασταύρου.

Και αναφερόμενος στα στοιχεία που παρέθεσε ο κ. Τσίπρας για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, είπε ότι τα μόνα στοιχεία που μπορεί να επικαλείται κάποιος, είναι αυτά της Eurostat, τα οποία κατέθεσε και ο πρωθυπουργός στη Βουλή και σύμφωνα με τα οποία, είμαστε κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο στις τιμές: «Είναι αυτό αρκετό; Όχι. Δεν είναι. Θέλουμε να έχουμε το φθηνότερο δυνατό ρεύμα», διευκρίνισε ο Υπουργός.



Ο κ. Παπασταύρου μίλησε επίσης, για τις συμβάσεις με τη Chevron, που συζητούνται ήδη στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, επαναλαμβάνοντας ότι με τις συμφωνίες αυτές δεν εκχωρείται «κανένα κυριαρχικό δικαίωμα και ό,τι να συμβεί περνάει από την αποκλειστική δικαιοδοσία της Ελλάδας. Η σύμβαση αυτή, αν κάνει κάτι, είναι να δυναμώνει την Ελλάδα. Μας κάνει πιο ισχυρούς. Σε μια περίοδο μεγάλης κρίσης το να μπορέσει η πατρίδα μας να γίνει παραγωγός φυσικού αερίου είναι καθοριστικής σημασίας για το μέλλον των παιδιών μας».



- sofokleous10.gr

