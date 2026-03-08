ΠΑΣΟΚ:-Ο-κ.-Μητσοτάκης-είναι-ο-πρωθυπουργός-των-λίγων-και-ευνοημένων

«Ο πρωθυπουργός με τη σημερινή του ανάρτηση δεσμεύεται να αντιμετωπίσει ‘’με ετοιμότητα και αποφασιστικότητα κάθε αρνητική συνέπεια που μπορεί να προκύψει από την τελευταία αναταραχή είτε αυτή θα αφορά την αγορά ενέργειας είτε τις ανατιμήσεις αγαθών’’», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας πως «προφανώς είτε απευθύνεται σε πολίτες άλλης χώρας είτε ζει σε εικονική πραγματικότητα, όταν αγνοεί ότι στη χώρα που κυβερνά επί επτά χρόνια ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός ροκανίζοντας την αγοραστική δύναμη των πολιτών, οι τιμές των τροφίμων έχουν απογειωθεί και η πρόσβαση των πολιτών στη φτηνή ενέργεια είναι απαγορευμένη».

«Μάλιστα, το κάνει και χειρότερο δηλώνοντας στην ανάρτηση του ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας «έχει τη γνώση και τη βούληση να παρέμβει σε κάθε φαινόμενο κερδοσκοπίας», όταν επί των ημερών του η κερδοσκοπία και η αισχροκέρδεια κάνουν πάρτι. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των λίγων και ευνοημένων, ο πρωθυπουργός των ελίτ. Η πλειοψηφία των πολλών και αγνοημένων έχει επιλογή, το ΠΑΣΟΚ και την πολιτική αλλαγή», σημειώνει ο κ. Τσουκαλάς.



