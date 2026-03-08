Προβάδισμα των Πράσινων στις εκλογές της Βάδης – Βρυτεμβέργης, διπλασιάζει το ποσοστό του το ακροδεξιό AfD

Οι Πράσινοι του Τζεμ Έζντεμιρ, πρώην ομοσπονδιακού αρχηγού του κόμματος και υπουργού Αγροτικής Οικονομίας στην κυβέρνηση του Όλαφ Σολτς (SPD), προηγούνται στις εκλογές της Βάδης-Βυρτεμβέργης στη Γερμανία και στα πρώτα αποτελέσματα από καταμετρημένες ψήφους.

Σύμφωνα με τα πρώτα επίσημα στοιχεία, οι Πράσινοι προηγούνται με 31,8% (-0,8 σε σύγκριση με το αποτέλεσμα του 2021), ενώ ακολουθεί με 29,6% (+5,5) το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU), το οποίο, παρά την ενίσχυση του ποσοστού του, δεν φαίνεται να καταφέρνει την ανατροπή στην οποία ήλπιζε, καθώς προηγείτο σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Στους κερδισμένους συγκαταλέγεται και η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), η οποία με 17,7% (+8,0) παγιώνει την παρουσία της και στα δυτικά κρατίδια, αν και μένει κάτω από τον στόχο του 20% που είχε θέσει η ίδια. Αντιθέτως, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) συνεθλίβη μεταξύ των δύο πρώτων κομμάτων και με 5,5% (-5,5) καταγράφει το ιστορικά χαμηλότερο ποσοστό του στο κρατίδιο. Εκτός του τοπικού κοινοβουλίου μένουν τόσο η Αριστερά όσο και οι Φιλελεύθεροι (FDP) που περιορίζονται στο 4,4%.

Προβάδισμα για τους Πράσινους

Στο κρατίδιο κυβερνά από το 2021 ο Βίνφριντ Κρέτσμαν, εμβληματική προσωπικότητα των Γερμανών Πρασίνων, σε συνεργασία με το CDU, το οποίο φιλοδοξούσε, με την αποχώρηση του 77χρονου πλέον κ. Κρέτσμαν, να ανατρέψει τις ισορροπίες. Αν επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα της έως τώρα καταμέτρησης, οι 120 έδρες του τοπικού κοινοβουλίου θα κατανεμηθούν ως εξής: Πράσινοι 58 έδρες, CDU 54, AfD 32 και SPD 10. Η κυβέρνηση χρειάζεται την απόλυτη πλειοψηφία των 61 εδρών.

Όπως αναδεικνύεται στην έρευνα του ARD, το 50% των ψηφοφόρων των Πρασίνων επέλεξε με βάση το πρόσωπο του υποψηφίου, το 37% με βάση το προεκλογικό πρόγραμμα και μόνο το 16% λόγω παραδοσιακής σύνδεσης με το κόμμα των Πρασίνων. Αντιθέτως, στην περίπτωση του CDU, μόνο το 28% των ψηφοφόρων αποφάσισε με βάση τον κορυφαίο υποψήφιο Μάνουελ Χάγκελ.

«Μπορούμε να κερδίζουμε χρήματα με φιλικές πολιτικές για το κλίμα»

«Είχα πει από την αρχή ότι η μάχη είναι ανοιχτή. Πάντα έλεγα “προστασία του κλίματος” και “οικονομία”. Μπορούμε να κερδίζουμε χρήματα με φιλικές πολιτικές για το κλίμα. Αν ηγηθώ του κρατιδίου, θα το κάνω από το κέντρο, για το καλό του κρατιδίου και όχι για το κομματικό συμφέρον», δήλωσε ο κ. Έζνμτεμιρ πριν από λίγο στο ARD, απαντώντας στην κριτική ότι ο ίδιος, προκειμένου να κερδίσει τις εκλογές, υποβάθμισε παραδοσιακές πολιτικές του κόμματός του προς χάρη της οικονομίας, σε ένα κρατίδιο όπου συγκεντρώνεται μεγάλο μέρος της γερμανικής βιομηχανικής παραγωγής. Αν ο Τζεμ Έζντεμιρ ηγηθεί τελικά της επόμενης κυβέρνησης, θα είναι ο πρώτος πρωθυπουργός κρατιδίου με τουρκικές ρίζες, αλλά και γενικότερα μεταναστευτικό υπόβαθρο. Ο ίδιος έγινε το 2021 και ο πρώτος ομοσπονδιακός υπουργός με γονείς μετανάστες πρώτης γενιάς.

«Προφανώς εξακολουθούμε να ελπίζουμε», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του CDU Κάρστεν Λίνεμαν, ενώ ο επικεφαλής υποψήφιος Μάνουελ Χάγκελ ευχαρίστησε τους ψηφοφόρους και υποσχέθηκε ότι «θα χειριστούμε αυτή την εμπιστοσύνη με μεγάλη ευσυνειδησία».

«Εντελώς πικρή βραδιά»

Για «μια εντελώς πικρή βραδιά» έκανε λόγο ο αρχηγός του SPD Λαρς Κλινγκμπέιλ , αποδίδοντας το δυσμενές αποτέλεσμα για το κόμμα του στην πόλωση των τελευταίων ημερών μεταξύ των δύο μονομάχων. «Το μόνο ερώτημα ήταν αν θα είναι πρωθυπουργός ο Έζντεμιρ ή ο Χάγκελ κι αυτό μας κόστισε ψήφους», δήλωσε ο κ. Κλινγκμπέιλ στο ZDF.

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι», δήλωσε από την πλευρά της η αρχηγός της AfD Αλίς Βάιντελ, επισημαίνοντας ότι το κόμμα της διπλασίασε τις δυνάμεις του. «Θα κάνουμε τη δουλειά μας ως αντιπολίτευση, αλλά οι ψηφοφόροι ψηφίζουν συνεχώς για μια κεντροδεξιά κυβέρνηση, κάτι το οποίο αγνοείται», πρόσθεσε.