Ταμείο Ανάκαμψης: Αρχίζει ακόμη μία αξιολόγηση – Στόχος να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ

Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης εντός του έτους, ξεκινά , αυτή την εβδομάδα, μία ακόμα «αξιολόγηση» για την πορεία υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» από υψηλόβαθμα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Εφόσον κριθεί απαραίτητο θα υπάρχει η δυνατότητα μίας ακόμα αναθεώρησης του Σχεδίου, κάτι που όμως δεν είναι στις προθέσεις της ελληνικής πλευράς. Σε κάθε περίπτωση βασικός στόχος κι από τις δύο πλευρές να μην τεθεί σε κίνδυνο κάποια από τις επικείμενες εκταμιεύσεις..

Η χώρα μας παραμένει στις πρώτες θέσεις μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αξιοποίηση των πόρων.

Ήδη έχουν εκταμιευθεί 23,4 δις. ευρώ ενώ με την εκταμίευση του πρόσφατου αιτήματος οι εκταμιεύσεις θα πλησιάσουν τα 25 δις. ευρώ (24,57 δις. ευρώ) ποσό που αντιστοιχεί στο 68% του ποσού που μπορεί να λάβει η Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ταυτόχρονα η χώρα μας ετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις για την υποβολή του 8ου αιτήματος και 9ου αιτήματος έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Το χρονοδιάγραμμα, προβλέπει ότι το 8ο αίτημα επιχορηγήσεων ύψους 1,7 δισ. ευρώ θα συνοδεύεται από το 7ο αίτημα από το σκέλος των δανείων ύψους 1,3 δισ. ευρώ και αναμένεται να υποβληθεί μέχρι το τέλος Απριλίου. Το 9ο και τελευταίο αίτημα επιχορηγήσεων ύψους 4,4 δισ. ευρώ θα συνοδεύεται κι από το 8ο αίτημα δανείων 5,2 δισ. ευρώ. Δηλαδή συνολικό ποσό ύψους 9,6 δισ. ευρώ και θα υποβληθεί τον Σεπτέμβριο.

Στις εμβληματικές μεταρρυθμίσεις για την υποβολή του 8ου αιτήματος περιλαμβάνονται η δημιουργία εργοστασίου τεχνητής νοημοσύνης, το θεσμικό πλαίσιο για τη διασφάλιση ποιότητας, την ασφάλεια των ασθενών και τη συμμετοχή τους στην παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης αλλά και η ολοκλήρωση της Κτηματογράφησης. Στο σκέλος των επενδύσεων περιλαμβάνονται:

· Οι εργασίες ανακαίνισης σε 19 νοσοκομεία της χώρας

· Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον τομέα της υγείας με επέκταση της δημιουργίας ραντεβού, αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

· Η ολοκλήρωση επιχορήγησης 100.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων για απόκτηση ψηφιακών εργαλείων.

Ιδιαίτερα σημαντικές όμως είναι και οι μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο 9ο αίτημα πληρωμής όπως :

· Μείωση των καθυστερήσεων στην αναγκαστική εκτέλεση και δημιουργία μηχανισμού για τον επαναπροσδιορισμό των δικασίμων αναφορικά με τις ανακοπές «προ του πλειστηριασμού» και «μετά των πλειστηριασμό».

· Ολοκλήρωση ειδικών χωροταξικών πλαισίων ΑΠΕ, τουρισμού, βιομηχανίας.

· Νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

· Ολοκλήρωση μεταρρύθμισης ΟΣΕ.

Με το 9ο αίτημα πληρωμής συνδέονται όμως και επενδύσεις όπως:

· Η κυκλοφορία 425 ηλεκτρικών λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

· Η ηλεκτρονική διασύνδεση των Κυκλάδων

· Η ολοκλήρωση των ανακαινίσεων σε 80 νοσοκομεία και 156 κέντρα υγείας

· Η ανακαίνιση ενεργειακής απόδοσης για 100.000 κατοικίες

· Η παράδοση οδικού δικτύου Βόρειο Τμήμα Ε-65 (Τρίκαλα-Εγνατία Οδός).

Υπενθυμίζεται ότι οι χώρες καλούνται να «κλείσουν» τα ορόσημα και τους στόχους που έχουν θέσει έως τις 31 Αυγούστου του 2026. Μετά από αυτή την ημερομηνία δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν πληρωμές και οποιαδήποτε πρόσθετη ενέργεια που λαμβάνεται για την εκπλήρωση των ορόσημων και στόχων. Ομοίως, οι τροποποιήσεις των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δεν μπορούν να εγκριθούν μετά τις 31 Αυγούστου 2026.