Τι-μπορεί-να-προσφέρει-το-ai-στον-αγροτικό-τομέα;

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) δεν έρχεται για να αντικαταστήσει τον αγρότη, αλλά για να του δώσει εργαλεία ακρίβειας στη διαχείριση του ρίσκου.

Για δεκαετίες, η γεωργία βασιζόταν στο ένστικτο, την εμπειρία και την παράδοση. Ο παραγωγός κοιτούσε τον ουρανό, έπιανε το χώμα και έπαιρνε αποφάσεις υπολογίζοντας «στο περίπου» και ελπίζοντας για το καλύτερο. Σήμερα, όμως, με τα κόστη παραγωγής να έχουν εκτοξευτεί και το κλίμα να είναι εντελώς απρόβλεπτο, το «περίπου» είναι μάλλον συνταγή αποτυχίας…

Εδώ ακριβώς εισέρχεται η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI). Δεν έρχεται για να αντικαταστήσει τον αγρότη, αλλά για να του δώσει εργαλεία ακρίβειας στη διαχείριση του ρίσκου. Και το πιο σημαντικό; Δεν μιλάμε για επιστημονική φαντασία. Η τεχνολογία αυτή βρίσκεται ήδη μέσα στα χωράφια, λύνοντας τα τρία μεγαλύτερα προβλήματα του παραγωγού: το κόστος εισροών, την έλλειψη εργατικών χεριών και την κλιματική αβεβαιότητα.

Ας δούμε πώς ακριβώς μεταφράζεται αυτό στην πράξη.

1) Γεωργία Ακριβείας: Ψεκάζοντας το ζιζάνιο, όχι το χώμα

Το μεγαλύτερο κόστος και η μεγαλύτερη περιβαλλοντική επιβάρυνση είναι η αλόγιστη χρήση χημικών. Μέχρι σήμερα, αν ένα χωράφι είχε ζιζάνια, ο παραγωγός ψέκαζε ολόκληρη την έκταση ομοιόμορφα. Το AI φέρνει την επανάσταση της «Όρασης Υπολογιστών» (Computer Vision). Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το σύστημα See & Spray. Οι ψεκαστήρες φέρουν δεκάδες κάμερες που σκανάρουν το έδαφος καθώς το τρακτέρ κινείται με μεγάλη ταχύτητα.

Ο αλγόριθμος AI αναγνωρίζει ακαριαία ποιο είναι το καλλιεργούμενο φυτό και ποιο το αγριόχορτο. Το μπεκ ανοίγει μόνο όταν περνάει ακριβώς πάνω από το ζιζάνιο. Το αποτέλεσμα; Εξοικονόμηση ζιζανιοκτόνων που αγγίζει έως και το 77%, δραστική μείωση του κόστους παραγωγής και προστασία του υδροφόρου ορίζοντα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάλογη τεχνολογία έχει αναπτυχθεί και στην Ελλάδα.

Μια ελληνική startup, ξεκινώντας από ένα χωράφι στον Βόλο, δημιούργησε σύστημα μηχανικής όρασης με πολυφασματικές κάμερες που τοποθετείται σε τρακτέρ και αναγνωρίζει σε πραγματικό χρόνο τις ανάγκες κάθε σημείου του χωραφιού. Η τεχνολογία της κέρδισε την εμπιστοσύνη πολυεθνικού κολοσσού αγροτικού εξοπλισμού, που την εξαγόρασε έναντι πολλών εκατ. δολαρίων αποδεικνύοντας ότι η ελληνική γεωργία μπορεί να παράγει όχι μόνο προϊόντα, αλλά και τεχνολογία παγκόσμιου επιπέδου.

2) Ρομποτική και Όραση: Η λύση στην έλλειψη εργατικών χεριών

Η έλλειψη εργατών γης αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη «πληγή» της ελληνικής και ευρωπαϊκής γεωργίας, ειδικά σε καλλιέργειες με ευαίσθητους καρπούς (όπως τα μήλα, τα ροδάκινα ή οι φράουλες) που μέχρι σήμερα απαιτούσαν αποκλειστικά ανθρώπινο χέρι. Το AI έδωσε τη λύση μέσω ιπτάμενων και επίγειων ρομπότ. Η εταιρεία Tevel Aerobotics, για παράδειγμα, έχει δημιουργήσει ιπτάμενα ρομπότ (drones) συνδεδεμένα με μια πλατφόρμα, τα οποία πετούν δίπλα στα δέντρα.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη τους επιτρέπει να «βλέπουν» τον καρπό, να αξιολογούν τον βαθμό ωρίμανσής του (με βάση το χρώμα και το μέγεθος) και, αν είναι έτοιμος, να τον κόβουν με έναν ειδικό βραχίονα απαλά, χωρίς να τον τραυματίζουν, δουλεύοντας 24 ώρες το 24ωρο.

3) Αυτόνομα Drones: Ο ψεκασμός από αέρος γίνεται έξυπνος

Για περιοχές με δύσκολο ανάγλυφο (όπως οι ελληνικοί ελαιώνες σε πλαγιές) ή μετά από έντονες βροχοπτώσεις όπου το τρακτέρ δεν μπορεί να μπει στο χωράφι χωρίς να καταστρέψει το έδαφος, τα έξυπνα drones είναι μονόδρομος. Μοντέλα όπως τα μεγάλα ψεκαστικά της DJI (Agras series), ενσωματώνουν ραντάρ και AI για να «διαβάζουν» το ανάγλυφο του εδάφους και την κόμη των δέντρων.

Δημιουργούν μόνα τους τον τρισδιάστατο χάρτη του κτήματος και προσαρμόζουν τον ψεκασμό (ροή και μέγεθος σταγόνας) ανάλογα με την πυκνότητα των φύλλων.

4) Προγνωστική Ανάλυση: Πρόβλεψη ασθενειών πριν εμφανιστούν

Τι θα γινόταν αν ξέρατε ότι το αμπέλι σας θα χτυπηθεί από περονόσπορο, πέντε μέρες πριν εμφανιστεί το πρώτο σημάδι στα φύλλα; Υπάρχουν πλατφόρμες που χρησιμοποιούν αλγόριθμους που αναλύουν terabytes δεδομένων: μικροκλίμα, ιστορικά δεδομένα της περιοχής και δορυφορικές εικόνες. Δημιουργούν μοντέλα πρόβλεψης που προειδοποιούν τον παραγωγό στο κινητό του, επιτρέποντάς του τον προληπτικό ψεκασμό. Αυτό σώζει έως και το 20-30% της παραγωγής που υπό άλλες συνθήκες θα χανόταν.

Αντίστοιχες υπηρεσίες λειτουργούν ήδη και στη χώρα μας. Ελληνικές εταιρείες τεχνολογίας έχουν αναπτύξει συστήματα ευφυούς γεωργίας με δίκτυα αισθητήρων σε αγροτικές εκτάσεις, τα οποία παρέχουν εξατομικευμένες προβλέψεις καιρού και συμβουλές φυτοπροστασίας κατευθείαν στο κινητό του παραγωγού συγκεκριμένα για το δικό του χωράφι. Χιλιάδες Έλληνες αγρότες χρησιμοποιούν ήδη τέτοιες υπηρεσίες.

Δεδομένα και Κόστος

Η τεχνολογία λοιπόν υπάρχει. Το ερώτημα είναι ποιος μπορεί να την αποκτήσει. Όλα αυτά ακούγονται ιδανικά, αλλά η ενσωμάτωση του AI κρύβει προκλήσεις. Η Τεχνητή Νοημοσύνη «τρέφεται» με δεδομένα και απαιτεί κεφάλαια. Το αρχικό κόστος απόκτησης αυτών των τεχνολογιών είναι απαγορευτικό για τον μικρό, μεμονωμένο αγρότη. Γι’ αυτό, το AI θα γίνει ο απόλυτος καταλύτης για τη δημιουργία ισχυρών, σύγχρονων Συνεταιρισμών και Ομάδων Παραγωγών που θα μπορούν να μοιραστούν το κόστος της τεχνολογίας και να την εφαρμόσουν μαζικά.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν θα καταργήσει τον γεωπόνο, ούτε θα κάνει τον αγρότη να κάθεται στον καναπέ. Αντιθέτως, μετατρέπει τον αγρότη από χειρώνακτα εργάτη σε διαχειριστή δεδομένων. Σε μια εποχή όπου το κόστος και το κλίμα δεν συγχωρούν λάθη, το AI προσφέρει το πολυτιμότερο αγαθό: την ικανότητα να παίρνεις τη σωστή απόφαση, τη σωστή στιγμή, στο σωστό σημείο. Αυτοί που θα προσαρμοστούν πρώτοι, θα έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για χρόνια.

