Τραμπ:-Αν-ο-επόμενος-ηγέτης-του-Ιράν-δεν-πάρει-τη-δική-μας-έγκριση,-δεν-θα-κρατήσει-πολύ

Καθώς οι Ιρανοί πλησιάζουν στην επιλογή του επόμενου ανώτατου ηγέτη τους, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι ο νέος ηγέτης «δεν πρόκειται να κρατήσει πολύ» αν δεν λάβει πρώτα τη δική του έγκριση.

Μιλώντας στο ABC News, ο Τραμπ είπε: «Θα πρέπει να πάρει έγκριση από εμάς. Αν δεν πάρει έγκριση από εμάς, δεν πρόκειται να κρατήσει πολύ. Θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα χρειαστεί να επιστρέφουμε κάθε 10 χρόνια, όταν δεν θα έχετε έναν πρόεδρο σαν εμένα που δεν πρόκειται να το κάνει».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν θέλω ο κόσμος να χρειαστεί να επιστρέψει σε πέντε χρόνια και να πρέπει να κάνει ξανά το ίδιο πράγμα ή, ακόμη χειρότερα, να τους αφήσει να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο».

Όταν ρωτήθηκε αν θα ήταν διατεθειμένος να εγκρίνει κάποιον με δεσμούς με το παλιό καθεστώς, ο Τραμπ απάντησε: «Θα το έκανα, προκειμένου να επιλεγεί ένας καλός ηγέτης, ναι, θα το έκανα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα μπορούσαν να πληρούν τις προϋποθέσεις».

Ο Τραμπ είπε ότι το Ιράν σχεδίαζε να καταλάβει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και άφησε να εννοηθεί ότι εκείνος το εμπόδισε να το κάνει. «Είναι χάρτινη τίγρης. Δεν ήταν χάρτινη τίγρης πριν από μία εβδομάδα, να σας πω. Και ετοιμάζονταν να επιτεθούν», είπε. «Το σχέδιό τους ήταν να επιτεθούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, να καταλάβουν ολόκληρη τη Μέση Ανατολή».

Δεν έχει επίσης αποκλείσει το ενδεχόμενο να στείλει ειδικές δυνάμεις για να καταλάβουν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν: «Όλα είναι στο τραπέζι. Τα πάντα».

Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης είπε στους δημοσιογράφους την περασμένη εβδομάδα ότι το Ιράν έχει εμπλουτίσει αρκετό ουράνιο ώστε να φτάσει σε υλικό οπλικής ποιότητας μέσα σε 10 ημέρες ή και λιγότερο.

Πιστεύεται ότι μεγάλο μέρος του ουρανίου βρίσκεται στις εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν κατά την Επιχείρηση Midnight Hammer — στη Νατάνζ, την Ισφαχάν και το Φορντόου — σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

«Θεωρητικά, αν είχαμε φυσικό έλεγχο αυτής της περιοχής, αν είχαμε φυσικό έλεγχο αυτών των σημείων όπου βρίσκεται, θα μπορούσαμε να στείλουμε τους ανθρώπους μας εκεί και να το αραιώσουμε επιτόπου», είπε ο αξιωματούχος.

Χθες, ο Τραμπ συναντήθηκε με τις οικογένειες των έξι Αμερικανών στρατιωτών που έπεσαν νεκροί. Όταν ρωτήθηκε αν η παρακολούθηση των τελετών μεταφοράς των σορών με τιμές τον έκανε να διστάσει, απάντησε:

«Όχι, καθόλου», είπε. «Οι γονείς θα στενοχωριούνταν αν το έκανα αυτό. Οι γονείς μού είπαν, όλοι τους, “σε παρακαλούμε κύριε, κέρδισέ το αυτό για το παιδί μου”, και σε μία περίπτωση για μια νεαρή γυναίκα, όπως ξέρετε. “Σε παρακαλούμε, κέρδισέ το αυτό για το παιδί μου”».

Πρόσθεσε: «Ήταν μια όμορφη στιγμή. Ήταν μια πολύ, πολύ όμορφη στιγμή, όπου συνάντησα τους γονείς. Ήταν συντετριμμένοι αλλά περήφανοι».

Ο Τραμπ είπε ότι δεν θα έκανε πρόβλεψη για το πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος, όταν πιέστηκε να δώσει χρονοδιάγραμμα.

«Δεν ξέρω. Ποτέ δεν κάνω προβλέψεις. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είμαστε μπροστά από το χρονοδιάγραμμα τόσο ως προς τη φονικότητα όσο και ως προς τον χρόνο», είπε.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος είχε πει στους δημοσιογράφους ότι αυτός ο πόλεμος θα διαρκούσε μόλις τέσσερις έως πέντε εβδομάδες.

Στη συνέντευξη, ο πρόεδρος υποβάθμισε επίσης την αύξηση των τιμών της βενζίνης, χαρακτηρίζοντάς τη «ένα μικρό προβληματάκι».

«Νομίζω ότι είναι εντάξει. Είναι ένα μικρό προβληματάκι. Έπρεπε να κάνουμε αυτή την παράκαμψη», είπε. «Ήξερα ακριβώς τι θα συνέβαινε με αυτή την παράκαμψη. Αλλά το καλό είναι ότι βυθίσαμε 44 από τα πλοία τους, που είναι ολόκληρο το ναυτικό τους. Εξουδετερώσαμε ολόκληρη την αεροπορία τους. Εξουδετερώσαμε όλες τις επικοινωνίες τους, τις τηλεπικοινωνίες τους. Τα αντιαεροπορικά τους συστήματα έχουν εξαφανιστεί. Δεν έχουν απολύτως καμία άμυνα. Το μόνο που τους έχει απομείνει είναι τα λόγια».

Ορισμένοι από τους παλαιότερους υποστηρικτές του προέδρου έχουν εκφράσει ερωτήματα για αυτή την επιχείρηση, αλλά ο Τραμπ αρνήθηκε ότι υπήρξε οποιαδήποτε αντίδραση από τη βάση του.

«Είναι πιο δημοφιλές από ποτέ. Αυτό που κάνουμε είναι κάτι πολύ MAGA. Κάτι πάρα πολύ MAGA», είπε. «Γιατί διαφορετικά δεν θα έχουμε ούτε εμείς χώρα, θα δεχθούμε χτύπημα. Και το MAGA έχει να κάνει αποκλειστικά με το να σωθεί η Αμερική… Βρίσκομαι στο υψηλότερο σημείο που έχω βρεθεί ποτέ με το MAGA».