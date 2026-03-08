Τραμπ:-Καμία-συμφωνία-με-το-Ιράν,-μόνο-παράδοση-άνευ-όρων-και-μετά-θα-επιλέξουμε-τον-νέο-ηγέτη

Σκληρό μήνυμα στο καθεστώς της Τεχεράνης έστειλε, με νέα ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε πως το μόνο που μπορεί να δεχτεί είναι μια «παράδοση άνευ όρων» και στη συνέχεια την επιλογή του νέου ηγέτη (ή ομάδας ηγετών) της χώρας, που θα καλύψουν το κενό που άφησε ο θάνατος του Αλί Χαμενεϊ.

Παράλληλα, ο Τραμπ έβαλε στο παιχνίδι και τους συμμάχους, λέγοντας πως όλοι μαζί θα εργαστούν για την επόμενη μέρα στο Ιράν, εγκαινιάζοντας και τη φράση «ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΙΡΑΝ ΜΕΓΑΛΟ ΞΑΝΑ (MIGA!)», σε παράφραση του γνωστού, πλέον, MAGA.

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου

Η συγκεκριμένη ανάρτηση φαίνεται να υπονομεύει εκ νέου τους ισχυρισμούς της αμερικανικής κυβέρνησης ότι η αλλαγή καθεστώτος δεν αποτελεί έναν από τους στόχους του πολέμου.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις τις προηγούμενες ώρες ότι επιθυμεί να διαδραματίσει ρόλο στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν, προκαλώντας σύγχυση για την πραγματική του επιδίωξη στην επιχείρηση.

Στο ίδιο πλαίσιο, σε τοποθετήσεις του στο CNN, εμφανίστηκε ανοιχτός στο ενδεχόμενο για έναν νέο θρησκευτικό ηγέτη στο Ιράν, «ανάλογα με το ποιος θα είναι», καθώς, όπως είπε, «συνεργάζεται με πολλούς θρησκευτικούς ηγέτες και είναι φανταστικοί».

Όταν ρωτήθηκε αν επιμένει ότι το Ιράν πρέπει να είναι μια δημοκρατική χώρα, ο Τραμπ απάντησε αρνητικά. «Όχι, λέω ότι πρέπει να υπάρχει ένας ηγέτης που θα είναι δίκαιος και αμερόληπτος. Να κάνει καλή δουλειά. Να συμπεριφέρεται καλά στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, και να συμπεριφέρεται καλά στις άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής — είναι όλες συνεργάτες μας» είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σε άλλες δηλώσεις που είχε κάνει, ο Τραμπ χαρακτήρισε την ανάπτυξη χερσαίων στρατευμάτων των ΗΠΑ στο Ιράν «χάσιμο χρόνου», τόνισε πως θα στηρίξει με κάθε τρόπο Κούρδους του Ιράκ που πιθανόν αποφασίσουν να μπουν στο Ιράν για να πολεμήσουν το καθεστώς, ενώ προειδοποίησε τους Αμερικανούς πολίτες για πιθανές ενέργειες αντιποίνων από την Τεχεράνη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιθέσεων ακόμη και σε αμερικανικό έδαφος.

Όπως σημείωσε, η αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. «Νομίζω ότι ανησυχούν για αυτό όλη την ώρα. Το σκεφτόμαστε συνεχώς και έχουμε προετοιμαστεί. Αλλά ναι, περιμένουμε κάποια πράγματα», είπε, προσθέτοντας ότι σε συνθήκες πολέμου υπάρχουν πάντα απώλειες. «Όπως είπα, κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν. Όταν πηγαίνεις σε πόλεμο, κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν», ανέφερε.