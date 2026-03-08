kkr:-Εξετάζει-πώληση-εταιρείας-ψύξης-data-centers-αξίας-πολλών-δισ.-δολαρίων

Το τίμημα της πώληση της CoolIT θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων KKR συνεργάζεται με συμβούλους για την πώληση της εταιρείας CoolIT Systems, που δραστηριοποιείται στον τομέα των data centers, με πιθανό τίμημα που θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Κυριακή, το οποίο επικαλείται άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η πιθανή πώληση της CoolIT βρισκόταν σε προκαταρκτικό στάδιο και δεν υπήρχαν εγγυήσεις ότι θα κατέληγε σε συμφωνία, ανέφερε το δημοσίευμα, προσθέτοντας ότι πολλοί αγοραστές έχουν ήδη εντοπιστεί ως πιθανοί ενδιαφερόμενοι.

Οι ισχυροί διακομιστές (servers) τεχνητής νοημοσύνης και cloud που επεξεργάζονται δεδομένα απαιτούν τεράστιες ποσότητες ενέργειας, γεγονός που παράγει έντονη θερμότητα, την οποία τα παραδοσιακά συστήματα ψύξης με αέρα συχνά δεν μπορούν να διαχειριστούν επαρκώς.

Η παγκόσμια ζήτηση για data centers έχει προκαλέσει ένα κύμα συμφωνιών στον κλάδο, καθώς οι εταιρείες ανταγωνίζονται για να αυξήσουν τη δυναμικότητά τους ώστε να καλύψουν την αυξανόμενη ανάγκη για ενέργεια και συστήματα ψύξης.

Η CoolIT ειδικεύεται στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη μαζική παραγωγή τεχνολογιών υγρής ψύξης (liquid cooling) για συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και υπολογιστικών συστημάτων, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της. Η εταιρεία εξαγοράστηκε από την KKR το 2023.

