Απόρριψη-ελαφρυντικών-προτείνει-η-εισαγγελέας-στη-δίκη-της-Χρυσής-Αυγής

Της Έλενας Γαλάρη

Να μην αναγνωριστούν ελαφρυντικά στους καταδικασθέντες για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής ζήτησε η εισαγγελέας της έδρας του Πενταμελούς Εφετείου.

Η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε να απορριφθεί το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου λέγοντας πως δεν αρκεί η ύπαρξη λευκού ποινικού μητρώου, καθώς είναι ένα μαχητό κριτήριο, ιδίως όταν τα αδικήματα για τα οποία έχουν καταδικαστεί στρέφονται κατά της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας και συνιστούν ροπή προς αντικοινωνικές συμπεριφορές, τονίζοντας πως «η τέλεση εγκλημάτων με ρατσιστικό κίνητρο απαιτεί θρασύτητα».

Αναφερόμενη στον πρώην αρχηγό της Χρυσής Αυγής Νίκο Μιχαλολιάκο είπε ότι έχει επιδείξει έκνομη συμπεριφορά ήδη από το 1979, ενώ ο πρώην πυρηνάρχης Περάματος έχει καταδίκες για σωματικές βλάβες, λιποταξία και φοροδιαφυγή.

Για το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας/καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη η εισαγγελέας ανέφερε ότι οι κατηγορούμενοι τήρησαν σκληρή υπερασπιστική γραμμή, δεν αποδέχτηκαν τις κατηγορίες και πως «η μεταμέλεια θα πρέπει εμπράκτως να υλοποιείται».

Για το ελαφρυντικό της μη εύλογης διάρκειας της δίκη, η εισαγγελέας είπε ότι ζητείται αορίστως, ενώ εισηγήθηκε να μην αναγνωριστούν ούτε τα ελαφρυντικά των μη ταπεινών αιτίων και της μετεφηβικής ηλικίας.

Έντονα αντέδρασε ο Γιάννης Λαγός ο οποίος φώναξε: «Συνεχίστε το θέατρο, γελοιοποιείστε μέχρι την τελευταία μέρα, πόσο χαμηλά θα πέσετε;», ενώ από δικηγόρο ακούστηκε: «Η χώρα του Φραπέ και Χασάπη…».

Η δίκη θα συνεχιστεί με τις δευτερολογίες των συνηγόρων των καταδικασθέντων.



