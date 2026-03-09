Βρυξέλλες: Συνεδριάζει το Eurogroup υπό τον Κ. Πιερρακάκη – Στο επίκεντρο οι τιμές στην ενέργεια

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN.

Ο κ. Πιερρακάκης θα πάρει επίσης μέρος και στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Οικονομικών της G7 που θα προηγηθεί της συνάντησης των ΥΠΟΙΚ της Ευρωζώνης.

Στις σημερινές συζητήσεις στο Eurogroup αναμένεται να κυριαρχήσει η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή που ήδη προκαλεί αναταράξεις στις διεθνείς αγορές. Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα εξετάσουν τις επιπτώσεις στις τιμές της ενέργειας και στον πληθωρισμό, καθώς και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών οικονομιών, σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας.

Στη βελγική πρωτεύουσα βρίσκεται και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, ο οποίος εκπροσωπεί την Ελλάδα στις συνεδριάσεις του Eurogroup.