Δένδιας:-Η-παρουσία-Μακρόν-σε-Κύπρο-Κρήτη-υπογραμμίζει-τη-σημασία-της-στρατηγικής-σχέσης-Ελλάδας-Γαλλίας

«Η παρουσία του προέδρου Μακρόν σήμερα στην Κύπρο και την Κρήτη, καθώς και του αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία, στέλνει ένα σαφές μήνυμα: Υπογραμμίζει τη σημασία της στρατηγικής αμυντικής σχέσης Ελλάδας – Γαλλίας, καθώς και το ισχυρό ενδιαφέρον της μεγαλύτερης στρατιωτικής δύναμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή».

Αυτό τόνισε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος υποδέχθηκε, σήμερα, στην 115 Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Υποδέχθηκα στην 115 Πτέρυγα Μάχης στη #Σούδα τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν @EmmanuelMacron, ο οποίος κατά την επιστροφή του από την Κύπρο θέλησε να επισκεφτεί το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle που βρίσκεται ανοικτά της Κρήτης. Η παρουσία του Προέδρου Μακρόν σήμερα… pic.twitter.com/BSGBOqzpQP — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 9, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μακρόν κατά την επιστροφή του από την Κύπρο, μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, επισκέφθηκε το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle που βρίσκεται ανοικτά της Κρήτης.

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Γάλλου προέδρου, ο κ. Δένδιας τόνισε ότι «δεν αφήνουν την παραμικρή αμφιβολία ότι (ο Γάλλος Πρόεδρος) δήλωσε ξεκάθαρα τη θέση του και την τοποθέτηση της Γαλλικής Δημοκρατίας».

«Μπορούμε», ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας, «να προσβλέπουμε στην περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεών μας με τη Γαλλία».

«Ήδη είμαστε προς το τέλος των συζητήσεων για την ανανέωση της στρατηγικής μας σχέσης, την υπογραφή παράτασης της συμφωνίας» κατέληξε ο κ. Δένδιας.

