Διαμαντοπούλου-στον-ΣΚΑΪ:-Θετικό-που-πήγε-ο-«Κίμων»-στην-Κύπρο,-το-ΠΑΣΟΚ-σε-θέματα-Ελλάδας-είναι-με-την-Ελλάδα

Η παγκόσμια ιστορία και διπλωματία διδάσκει ότι οι προβλέψεις στους πολέμους είναι πάντοτε ατυχείς, ήταν το μήνυμα της Άννας Διαμαντοπούλου για το τι μέλλει γενέσθαι στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. «Για τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο θεωρούσαν θα κρατήσει λίγες μέρες, το ίδιο για την Ουκρανία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Όταν επρόκειτο να πέσει το καθεστώς του Σάχη, όλες οι προβλέψεις των μεγάλων αναλυτών της εποχής ήταν ότι θα τον διαδεχθούν οι Αριστεροί αξιωματικοί ή Δεξιοί», συνέχισε. «Το θέμα είναι να δούμε η χώρα τι κάνει. Να δούμε τις επιπτώσεις, την προετοιμασία, τα δικά μας προβλήματα».

Ερωτηθείσα αμέσως μετά για το πώς σχολιάζει τις κινήσεις της χώρας μας στην Κύπρο, η κ. Διαμαντοπούλου υπογράμμισε:

«Το ΠΑΣΟΚ όταν μπαίνει θέμα Ελλάδας είναι με την Ελλάδα. Η πολιτική μας είναι πάντοτε για την υπεράσπιση της Ελλάδας και του Ελληνισμού. Θεωρούμε το ότι πήγε πρώτη η Ελλάδα και ο “Κίμων” εκεί είναι μια θετική κίνηση η οποία πρέπει αν συνοδεύεται συνεχώς από τη δέσμευση του πρωθυπουργού ότι η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί, ότι δεν θα δώσει για πολεμικούς λόγους τις δικές της βάσεις και ότι η θέση μας εκεί είναι καθαρά αμυντική».

«Η σημαία είναι για εμάς η προτεραιότητα, αλλά ο σημαιοφόρος – που στην πολιτική κάθε φορά είναι ο πρωθυπουργός που εκλέγεται – πρέπει να φροντίζει για να υπάρχει στο έθνος εμπιστοσύνη και ενότητα», πρόσθεσε. Όπως είπε, υπάρχει το άρθρο 427 στην ΕΕ, το οποίο προβλέπει πως όταν απειλείται χώρα της ΕΕ, τότε σύσσωμη η Ευρώπη είναι στο πλευρό αυτής της χώρας.

«Θα περιμένουμε λοιπόν και κινήσεις από την ΕΕ, πέρα από τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ολλανδία», κατέληξε.

