Δυτική-Όχθη:-Οργή-μετά-τον-θάνατο-τεσσάρων-Παλαιστινίων-σε-επιθέσεις-που-αποδίδονται-σε-Ισραηλινούς-εποίκους

Οι κάτοικοι δύο χωριών της Δυτικής Όχθης συμμετείχαν σήμερα στις κηδείες τεσσάρων Παλαιστινίων, οι οποίοι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις που αποδίδονται σε Ισραηλινούς εποίκους και των οποίων ο θάνατος έχει προκαλέσει θυμό σ’ αυτό το κατεχόμενο από το Ισραήλ παλαιστινιακό έδαφος.

Οι παλαιστινιακές αρχές και ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσαν σήμερα ότι τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από εποίκους στη διάρκεια επίθεσης στο χωριό Αμπού Φάλαχ, βορειοανατολικά της Ραμάλα.

Πρόκειται για ένα νέο επεισόδιο στις βιαιότητες που ξέσπασαν στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος που βρίσκεται από το 1967 υπό ισραηλινή κατοχή, μετά την επίθεση του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία προκάλεσε τον πόλεμο στη λωρίδα της Γάζας.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ταυτοποίησε δύο από τους νεκρούς χωρίς να διευκρινίσει πότε έλαβε χώρα η επίθεση. Πρόκειται για τον Ταέρ Φαρούκ Χαμαγέλ, 24 ετών, και τον Φαρέα Τζαουντάτ Χαμαγέλ, 57 ετών.

Στους δρόμους του Αμπού Φάλαχ, πομπή οργισμένων χωρικών μετέφερε τα πτώματα τριών ανδρών πριν από τις κηδείες τους, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης, ο Χαμίντ Χατάμπ, αφηγήθηκε ότι οι έποικοι είχαν «αρχίσει να πετάνε πέτρες» προς την κατεύθυνση των χωρικών, πριν καλέσουν ενισχύσεις. «Στην αρχή, πυροβολούσαν με πιστόλια, μετά τους έδωσαν αυτόματα όπλα», είπε.

Ο τοπικός αξιωματούχος της Φάταχ, του κόμματος του παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς, ο Αμίν Σομάν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως «περισσότεροι από 80 έποικοι» επιχείρησαν «να καταλάβουν εξ εφόδου» το χωριό.

Ο αντιπρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Χουσέιν αλ-Σέιχ καταδίκασε μέσω του X μια «βάναυση επίθεση εναντίον αθώων πολιτών», η οποία προκάλεσε, σύμφωνα με τον ίδιο, τρεις νεκρούς και επτά τραυματίες.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στρατιώτες του επενέβησαν στον τομεα του Αμπού Φάλαχ αφού ενημερώθηκαν για μια επίθεση «που πραγματοποήθηκε από ισραηλινούς πολίτες εναντίον Παλαιστινίων σε κατοικημένο τομέα».

Σύμφωνα με τον στρατό, δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από σφαίρες και ένας πέθανε από ασφυξία.

Ο επικεφαλής του ισραηλινού στρατού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ο υποστράτηγος Αβί Μπλουτ, κατήγγειλε «ένα απαράδεκτο επεισόδιο» και υποσχέθηκε «μηδενική ανοχή έναντι των πολιτών που προχωρούν σε αυτοδικία».

Χθες, Σάββατο, το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας και ένας δήμαρχος είχαν δηλώσει ότι έποικοι σκότωσαν έναν Παλαιστίνιο και τραυμάτισαν τον αδελφό του στη διάρκεια επίθεσης εναντίον ενός άλλου χωριού στη Δυτική Όχθη, του Ουάντι αλ-Ραχίμ, νότια της Χεβρώνας.

Ο Μοχαμάντ Ραμπαΐ, επικεφαλής του συμβουλίου του γειτονικού χωριού Τουάνι, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως έποικοι έμπαιναν μέσα σε σπίτια και επιτέθηκαν στην οικογένεια του 27χρονου Αμίρ Μοχάμαντ Σναράν, ο οποίος απεβίωσε στη συνέχεια και του οποίου η κηδεία έγινε επίσης σήμερα.

Σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, που βασίζεται στα στοιχεία του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας, τουλάχιστον 1.043 Παλαιστίνιοι, μαχητές και άμαχοι, έχουν σκοτωθεί από Ισραηλινούς στρατιώτες ή εποίκους στη Δυτική Όχθη μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.