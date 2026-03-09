Ζελένσκι:-Η-Ουκρανία-έστειλε-drones-αναχαίτισης-και-ομάδα-ειδικών-για-την-προστασία-αμερικανικών-βάσεων-στην-Ιορδανία

Καθώς ο πόλεμος στο Ιράν επεκτείνεται πέρα από τα σύνορα της χώρας, η Ουκρανία απέστειλε drones αναχαίτισης καθώς και ομάδα ειδικών στη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, με στόχο την προστασία αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία.

Την αποκάλυψη έκανε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε συνέντευξή του στους New York Times.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέβαλαν το σχετικό αίτημα την Πέμπτη (5/3) και η ουκρανική ομάδα αναχώρησε την επόμενη ημέρα. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η αποστολή αναμένεται να φτάσει σύντομα στη Μέση Ανατολή.

«Αντιδράσαμε αμέσως», δήλωσε ο Ζελένσκι την Παρασκευή, ταξιδεύοντας με τρένο από την ανατολική Ουκρανία προς το Κίεβο. «Είπα: ναι, φυσικά, θα στείλουμε τους ειδικούς μας».

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε ερώτημα σχετικά με το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν πράγματι βοήθεια από την Ουκρανία.

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν ενδέχεται να μετατοπίσει την παγκόσμια προσοχή μακριά από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ωστόσο, παράλληλα δίνει στο Κίεβο την ευκαιρία να αξιοποιήσει την εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει στον πόλεμο με τη Ρωσία, καθώς και την προηγμένη τεχνολογία που έχει αναπτύξει στον τομέα των drones.

Η ουκρανική πλευρά έχει προσφερθεί να βοηθήσει τις αμερικανικές δυνάμεις και τους συμμάχους τους στη Μέση Ανατολή να αντιμετωπίσουν τα drones επίθεσης ιρανικής σχεδίασης, τα οποία η Ρωσία χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το Κίεβο επιδιώκει, επίσης, να ενισχύσει τη θέση του στις ειρηνευτικές συνομιλίες που διεξάγονται με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, οι σχέσεις παραμένουν σύνθετες.

Την Πέμπτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε εκ νέου ότι θεωρεί τον Ζελένσκι περισσότερο εμπόδιο σε μια συμφωνία ειρήνης από ό,τι τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος διέταξε την εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ έχει υιοθετήσει πιο ήπια στάση απέναντι στη Μόσχα σε σύγκριση με τον προκάτοχό του.