Ηχηρές-απώλειες-στις-Ευρωαγορές-εν-μέσω-εκτόξευσης-των-τιμών-πετρελαίου

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν τη συνεδρίαση με σημαντικές απώλειες, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη μεγάλη άνοδο στις τιμές του πετρελαίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX Europe 600 έκλεισε προσωρινά με πτώση περίπου 0,7%, με τις περισσότερες μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές και σχεδόν όλους τους κλάδους να κινούνται πτωτικά. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε ο τομέας πετρελαίου και φυσικού αερίου, που ενισχύθηκε λόγω της ανόδου στις τιμές της ενέργειας.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX κατέγραψε ζημιές 0,83% στις 23.394,38 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 βυθίστηκε κατά 0,98% στις 7.915,36 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 έχασε 0,27% στις 10.257,09 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB υποχώρησε κατά 0,29% στις 44.024,96 μονάδες, ο ισπανικός IBEX έκλεισε στο «κόκκινο» με ζημιές 0,76% στις 16.944,60 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI κινήθηκε πτωτικά κατά 0,78% στις 8.875,96 μονάδες.

Οι επενδυτές στην Ευρώπη παρακολουθούσαν τη νέα αναταραχή στις διεθνείς αγορές τη, καθώς οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν την Κυριακή πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από το 2022, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, γεγονός που οδήγησε στο ξέσπασμα του Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate crude ενισχύονταν περίπου κατά 5%, φτάνοντας τα 95,81 δολάρια το βαρέλι, ενώ το διεθνές σημείο αναφοράς Brent crude κατέγραφε άνοδο σχεδόν 8%, αγγίζοντας τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Την ίδια στιγμή, οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν αισθητά, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν και το ράλι στις τιμές του πετρελαίου ενίσχυσαν τις ανησυχίες για νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων (Gilts) αυξήθηκαν κατά 3 μονάδες βάσης, φτάνοντας το 4,664%. Οι αποδόσεις των 2ετών Gilts ενισχύθηκαν κατά 13 μονάδες βάσης στο 4%, ενώ τα 5ετή κινήθηκαν 5 μονάδες βάσης υψηλότερα, στο 4,175%. Στη Γερμανία, οι αποδόσεις των διετών ομολόγων German 2-Year Bund αυξήθηκαν κατά 1 μονάδα βάσης, περιορίζοντας προηγούμενα μεγαλύτερα κέρδη, με το κόστος βραχυπρόθεσμου δανεισμού να διαμορφώνεται στο 2,333%.

Η άνοδος στις τιμές της ενέργειας ακολούθησε την απόφαση μεγάλων παραγωγών πετρελαίου στη Μέση Ανατολή — του Κουβέιτ, του Ιράν και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων — να μειώσουν την παραγωγή τους, μετά το κλείσιμο των θαλάσσιων μεταφορών στο Στενό του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για τη μεταφορά πετρελαίου παγκοσμίως.

Μέσα στο αρνητικό κλίμα των αγορών, η μετοχή της πολυεθνικής μεταλλευτικής εταιρείας Anglo American υποχώρησε κατά 3,4%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση στον δείκτη FTSE 100, ενώ η αεροδιαστημική και αμυντική εταιρεία Rolls-Royce Holdings σημείωσε απώλειες περίπου 2%.