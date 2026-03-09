Η άνοδος στο πετρέλαιο «κοκκινίζει» την Wall Street – Τα βλέμματα στραμμένα στο Ιράν

Κατρακυλούν οι μετοχές της Wall Street στο άνοιγμα της Δευτέρας (9/3), καθώς η τιμή του πετρελαίου στις ΗΠΑ ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι, εντείνοντας τις ανησυχίες για ένα στασιμοπληθωριστικό περιβάλλον στην αμερικανική οικονομία — δηλαδή υψηλό πληθωρισμό σε συνδυασμό με επιβράδυνση της ανάπτυξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow κινείται πτωτικά κατά 1,32% στις 46.875,81 μονάδες, ο S&P 500 ζημιώνεται κατά 0,89% στις 6.680,69 μονάδες και ο Nasdaq υποχωρεί κατά 0,53% στις 22.268,45 μονάδες.

Την ίδια στιγμή, ο δείκτης μεταβλητότητας Cboe Volatility Index — γνωστός στη Wall Street ως «δείκτης φόβου», επειδή μετρά τη ζήτηση των επενδυτών για προστασία μέσω της αγοράς options — ξεπέρασε το επίπεδο των 30 για πρώτη φορά από την πτώση της αγοράς που είχε προκληθεί από τους δασμούς τον Απρίλιο του 2025.

Υπενθυμίζεται ότι το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι στις νυχτερινές συναλλαγές και έφτασε πάνω από τα 119 δολάρια — για πρώτη φορά πάνω από το επίπεδο των 100 δολαρίων από το 2022, όταν οι αγορές αντιδρούσαν στις συνέπειες της Russian invasion of Ukraine. Αργότερα διαμορφώθηκε περίπου στα 101 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 11%.

Το διεθνές σημείο αναφοράς Brent Crude αυξήθηκε επίσης κατά 11% στα 102 δολάρια το βαρέλι. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τιμές πετρελαίου στις ΗΠΑ είχαν ξεκινήσει το έτος κάτω από τα 60 δολάρια.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) πετρελαίου εκτοξεύθηκαν αφού μεγάλοι παραγωγοί της Μέσης Ανατολής μείωσαν την παραγωγή τους, λόγω της συνεχιζόμενης παύσης λειτουργίας του στρατηγικής σημασίας περάσματος Strait of Hormuz. Το Kuwait ανακοίνωσε μειώσεις παραγωγής χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, ενώ στο Iraq η παραγωγή φέρεται να έχει μειωθεί κατά περίπου 70%.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν από τα υψηλά της συνεδρίασης και οι μετοχές ανέκαμψαν από τα χαμηλά τους, μετά από δημοσίευμα της Financial Times ότι αξιωματούχοι της G7 εξετάζουν το ενδεχόμενο να αξιοποιήσουν τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου. Ωστόσο, το ίδιο δημοσίευμα ανέφερε ότι μια συντονισμένη απελευθέρωση αποθεμάτων δεν είναι ακόμη έτοιμη, γεγονός που συνέβαλε στο να κινηθούν ξανά χαμηλότερα οι βασικοί δείκτες.

Το επίπεδο των 100 δολαρίων στο πετρέλαιο θεωρείται από πολλούς στη Wall Street ως οριακό σημείο για την οικονομία, εκτός αν ο πόλεμος λυθεί γρήγορα και οι τιμές υποχωρήσουν. Ο Donald Trump έγραψε την Κυριακή το βράδυ ότι μια αύξηση «βραχυπρόθεσμα στις τιμές του πετρελαίου» είναι «πολύ μικρό τίμημα» για την εξάλειψη της πυρηνικής απειλής του Iran.

Ο πόλεμος πάντως δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης, παρά τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι «έχει ήδη κερδηθεί», ενώ σύμφωνα με αναφορές το Iran όρισε τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιο του Αλί Χαμενεΐ, ως νέο ανώτατο ηγέτη.

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο μιας αγοράς αρκούδας αν οι επενδυτές αρχίσουν να προεξοφλούν ένα σενάριο επανάληψης του στασιμοπληθωρισμού της δεκαετίας του 1970», έγραψε ο Ed Yardeni, πρόεδρος και επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Yardeni Research. «Αν το σοκ στο πετρέλαιο διαρκέσει, η διπλή εντολή της Federal Reserve θα παγιδευτεί ανάμεσα στον αυξανόμενο κίνδυνο υψηλότερου πληθωρισμού και αυξανόμενης ανεργίας».

Παρόλα αυτά, ο Yardeni πρόσθεσε ότι παραμένει αισιόδοξος πως ο πόλεμος θα επιλυθεί μέσα σε λίγες εβδομάδες. Το βασικό του σενάριο εξακολουθεί να είναι μια τεχνολογικά καθοδηγούμενη οικονομική άνθηση και ανοδική αγορά.