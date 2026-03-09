Η-φωτιά-στη-Μέση-Ανατολή-καίει-και-τις-ελληνικές-τράπεζες:-tρία-σενάρια,-πέντε-κανάλια-μετάδοσης-και-ένας-μεγάλος-αστερίσκος

Μία εβδομάδα πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον Ιράν ήταν αρκετή για να εξαϋλώσει €10,4 δισ. από την κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, να σπρώξει το Brent πάνω από τα 90 δολάρια και να ανοίξει ρωγμές στο αφήγημα μιας ελληνικής τραπεζικής ιστορίας που μόλις έμπαινε στο κεφάλαιο «κανονική ευρωπαϊκή αποτίμηση». Ο τραπεζικός δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατέγραψε πτώση 8,35% από την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, σχεδόν μηδενίζοντας τα κέρδη του 2026. Η Eurobank υποχώρησε 8,88%, η Alpha Bank 7,72%, η Εθνική 6,06%. Σε λιγότερο από πέντε ημέρες συναλλαγών, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες είδαν δισεκατομμύρια αξίας να εξατμίζονται.

Το ερώτημα δεν είναι πια αν η κρίση στη Μέση Ανατολή αφορά τις ελληνικές τράπεζες. Αφορά. Το ερώτημα είναι πόσο βαθιά, πόσο μακρά, και μέσα από ποιους μηχανισμούς.

Τα πέντε κανάλια μετάδοσης

Για να κατανοήσουμε τη δυναμική της απειλής, χρειάζεται να χαρτογραφήσουμε τα κανάλια μέσω των οποίων η κρίση στον Περσικό Κόλπο μεταδίδεται στους ισολογισμούς και τις αποτιμήσεις των ελληνικών τραπεζών.

Το πρώτο — και πιο προφανές — είναι το ενεργειακό κανάλι. Η Ελλάδα παραμένει καθαρός εισαγωγέας ενεργειακών αγαθών, κάτι που σημαίνει ότι κάθε αύξηση στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου πιέζει το εμπορικό ισοζύγιο και περιορίζει την αναπτυξιακή δυναμική. Η χώρα εξαρτάται σε ποσοστό 54% του ενεργειακού μείγματος από εισαγωγές πετρελαίου. Σύμφωνα με την Optima Research, για κάθε αύξηση 10 δολαρίων ανά βαρέλι στην τιμή του πετρελαίου, το ελληνικό ΑΕΠ υφίσταται αρνητική επίδραση κατά 0,15%. Ο ελληνικός προϋπολογισμός του 2026 χτίστηκε με υπόθεση μέσης τιμής Brent στα 62,40 δολάρια ανά βαρέλι. Με το πετρέλαιο να απειλεί τα 100 δολάρια, η απόκλιση μεταξύ βασικής παραδοχής και πραγματικότητας αγοράς αποτελεί αυτοτελή δημοσιονομικό κίνδυνο. Σύμφωνα με την ανάλυση ευαισθησίας της κυβέρνησης, αν το πετρέλαιο παραμείνει πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι, η ιδιωτική κατανάλωση θα υστερήσει κατά 0,7% σε σχέση με το βασικό σενάριο, οι επενδύσεις κατά 0,9%, ενώ ο πληθωρισμός θα εκτιναχθεί στο 4,7% — υπερδιπλάσιος του 2,2% που προέβλεπε ο προϋπολογισμός.

Για τις τράπεζες, η αλυσίδα μετάδοσης είναι σαφής: ακριβότερη ενέργεια σημαίνει αδυνατότερα νοικοκυριά, χαμηλότερη κατανάλωση, πίεση στις επιχειρήσεις — και τελικά χειρότερο πιστωτικό περιβάλλον. Η ECB, στην έκθεσή της για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα (Ιανουάριος 2026), τεκμηριώνει εμπειρικά ότι τράπεζες με υψηλή έκθεση σε γεωπολιτικό κίνδυνο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία μείωσαν τον δανεισμό προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις κατά περίπου 9,2% σε σχέση με τις λιγότερο εκτεθειμένες — τόσο σε όγκο δανείων όσο και σε πιθανότητα δημιουργίας νέων πιστοδοτικών σχέσεων, η οποία μειώθηκε κατά 6%.

Το δεύτερο κανάλι είναι η νομισματική πολιτική — και εδώ το τοπίο αλλάζει ραγδαία. Οι αγορές δεν τιμολογούν πλέον μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ εντός του 2026 — αντιθέτως, αρχίζουν να ενσωματώνουν πιθανότητα αύξησης επιτοκίων, ενδεχομένως ήδη από τον Ιούλιο ή τον Δεκέμβριο. Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη τον Φεβρουάριο βρισκόταν στο 1,9%, εντός του στόχου της ΕΚΤ, αλλά αυτό αντανακλούσε ετήσια πτώση 3,1% στις τιμές ενέργειας — ένα «μαξιλάρι» που εξατμίζεται ταχύτατα. Ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Philip Lane, ανέφερε ότι σε σενάριο διαταραχής του ενός τρίτου των ροών πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω του Ορμούζ, η ΕΚΤ εκτιμά ότι οι τιμές πετρελαίου θα αυξάνονταν πάνω από 50%, στα 130 δολάρια ανά βαρέλι, προκαλώντας σημαντικό πληθωριστικό σοκ και απότομη πτώση της παραγωγής.

Η αναστροφή των προσδοκιών για τα επιτόκια πλήττει τις ελληνικές τράπεζες με αντιφατικό τρόπο. Από τη μία, τα υψηλότερα επιτόκια στηρίζουν τα καθαρά έσοδα από τόκους — που αποτελούν τον πυλώνα κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών. Από την άλλη, η αβεβαιότητα για τη μελλοντική νομισματική πολιτική καταρρακώνει τις αποτιμήσεις, ενώ μια πραγματική αύξηση επιτοκίων σε περιβάλλον στασιμοπληθωρισμού θα μπορούσε να αυξήσει τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα. Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου αναρριχήθηκε στο 3,46%, από 3,30% στην αρχή της εβδομάδας, σηματοδοτώντας αυξημένο κόστος χρηματοδότησης.

Το τρίτο κανάλι αφορά τα εξωστρεφή σχέδια ανάπτυξης των ελληνικών τραπεζών. Η Εθνική βρίσκεται στην τελική ευθεία για τη λειτουργία της θυγατρικής NBG Capital στο Ριάντ, η Eurobank σχεδιάζει να ανοίξει γραφεία σε Αμπού Ντάμπι και Ισραήλ, ενώ η Alpha Bank επεξεργάζεται τη δική της δραστηριοποίηση στην περιοχή. Η Optima Research επισημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες αναζητούν ενεργά ανάπτυξη στις αγορές της Μέσης Ανατολής μέσω έργων ενέργειας, υποδομών και ακινήτων, και ο γεωπολιτικός κίνδυνος επιβραδύνει άμεσα αυτά τα σχέδια. Η Eurobank και η Alpha Bank θεωρούνται πιο εκτεθειμένες, λόγω της σημαντικής παρουσίας τους στην Κύπρο — μια αγορά που το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναβάθμισε σε ταξιδιωτική προειδοποίηση Επιπέδου 3.

Το τέταρτο κανάλι περνά μέσα από δύο πυλώνες της ελληνικής οικονομίας στους οποίους οι τράπεζες έχουν βαριά χρηματοδοτική έκθεση: τη ναυτιλία και τον τουρισμό. Πάνω από 1.000 πλοία και έως 25.000 ναυτικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, ενώ Ευρωπαίοι και Ασιάτες εφοπλιστές ζητούν διεθνή παρέμβαση. Η ελληνική ναυτιλία — στην οποία η Εθνική Τράπεζα κατευθύνει σημαντικό μερίδιο εκταμιεύσεων — βρίσκεται σε πρώτη γραμμή. Οι ναύλοι και τα ασφάλιστρα εκτινάσσονται. Ταυτόχρονα, ο τουρισμός — η μηχανή του ελληνικού ΑΕΠ — απειλείται από ακυρώσεις πτήσεων, αποτροπή ταξιδιωτών και αναδρομολογήσεις. Η Aegean Airlines έχει ήδη ανακοινώσει ακυρώσεις πτήσεων από και προς χώρες της Μέσης Ανατολής.

Το πέμπτο κανάλι — το πιο αθόρυβο αλλά ίσως και πιο καθοριστικό — αφορά την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας. Η DBRS Morningstar επιβεβαίωσε στις 6 Μαρτίου 2026 την αξιολόγηση της Ελλάδας στο BBB με σταθερές προοπτικές, αλλά προειδοποίησε ότι παρατεταμένα ενεργειακά σοκ ή ανανεωμένη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μπορεί να μεταδώσουν πιέσεις στην ελληνική οικονομία — αυξάνοντας το κόστος καυσίμων, πιέζοντας τη δαπάνη των νοικοκυριών, διευρύνοντας το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών και πλήττοντας έμμεσα τα δημόσια έσοδα. Ακολουθούν η Moody’s (13 Μαρτίου), η Scope (20 Μαρτίου), η S&P (24 Απριλίου) και η Fitch (8 Μαΐου). Οποιαδήποτε υποβάθμιση ή αρνητική αλλαγή προοπτικών θα αυξήσει άμεσα το κόστος χρηματοδότησης των τραπεζών.

Τα τρία σενάρια

Η κεντρική μεταβλητή, όπως επαναλαμβάνουν τόσο οι αναλυτές όσο και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, είναι η διάρκεια και η ένταση της σύγκρουσης.

Σενάριο 1: Σύντομη σύγκρουση (2-4 εβδομάδες). Η ING στο βασικό της σενάριο υποθέτει ότι η στρατιωτική δράση θα διαρκέσει περίπου δύο εβδομάδες, ακολουθούμενη από αποκλιμάκωση και σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Σε αυτό το σενάριο, το πετρέλαιο υποχωρεί σταδιακά κάτω από τα 80 δολάρια, ο πληθωρισμός δέχεται μόνο παροδική πίεση, και η ΕΚΤ δεν αλλάζει πορεία. Οι ελληνικές τράπεζες θα βιώσουν αυτό που βιώνουν ήδη: μια χρηματιστηριακή διόρθωση τύπου «risk-off» που η ιστορία δείχνει ότι ομαλοποιείται σε 4-5 μήνες. Η UBS υπενθυμίζει ότι από το 1980, οι τιμές πετρελαίου και οι μετοχικές αγορές ομαλοποιούνται σε περίπου 4-5 μήνες μετά από γεωπολιτικά σοκ — όπως οι δύο πόλεμοι στον Κόλπο, η Αραβική Άνοιξη και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Σε αυτό το σενάριο, η τρέχουσα πτώση αποτελεί ευκαιρία αγοράς.

Σενάριο 2: Παρατεταμένη σύγκρουση (4-8 εβδομάδες). Η Moody’s τοποθετεί το βασικό της σενάριο σε σύγκρουση 4 έως 6 εβδομάδων, με ελεγχόμενες επιπτώσεις στην αγορά ενέργειας, στις οικονομίες του Κόλπου και στο διεθνές εμπόριο. Αν ωστόσο οι εχθροπραξίες παραταθούν πέρα από αυτό το χρονικό πλαίσιο, ο οίκος προειδοποιεί για αλυσιδωτές επιπτώσεις και πιστωτικούς κινδύνους. Σε αυτό το σενάριο, οι τιμές πετρελαίου θα μπορούσαν να κινηθούν στο εύρος 100-140 δολαρίων, ενώ το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο (TTF) θα μπορούσε να φτάσει τα 80-100 ευρώ ανά MWh αν οι αγορές LNG αρχίσουν να τιμολογούν παρατεταμένη απώλεια της προσφοράς του Κατάρ. Η ECB θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα γνήσιο δίλημμα: ο πληθωρισμός ανεβαίνει αλλά η ανάπτυξη επιβραδύνεται. Η Bundesbank ανέφερε ήδη ότι θα εξεταστεί κατά πόσον η τρέχουσα νομισματική στάση παραμένει κατάλληλη, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αύξησης επιτοκίων.

Για τις ελληνικές τράπεζες, αυτό σημαίνει: ακύρωση ή αναβολή των αισιόδοξων πλάνων 2026-2028 για πιστωτική επέκταση €10+ δισ. ετησίως, αύξηση προβλέψεων πιστωτικού κινδύνου, πίεση στις αποτιμήσεις λόγω αναθεώρησης EPS, και πιθανή αναβολή εξαγορών ή διεθνούς επέκτασης. Η Εθνική Τράπεζα — που στοχεύει σε καθαρή πιστωτική επέκταση €3,5 δισ. ετησίως, κυρίως σε ενέργεια, ναυτιλία, ξενοδοχεία, κατασκευές και μεταποίηση — θα δει αρκετούς από αυτούς τους κλάδους υπό πίεση. Η Πειραιώς, που μόλις ολοκλήρωσε την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής για €600 εκατ., θα πρέπει να διαχειριστεί ένα ευρύτερο χαρτοφυλάκιο σε δυσμενέστερο περιβάλλον.

Σενάριο 3: Παρατεταμένη κρίση με ευρεία περιφερειακή κλιμάκωση. Αυτό είναι το «tail risk» σενάριο — ο μαύρος κύκνος. Σε αυτή τη δυσμενέστερη εκδοχή, τα πλήγματα επεκτείνονται πέρα από στρατιωτικούς στόχους σε ενεργειακές υποδομές, το Ιράν κλιμακώνει τον ασύμμετρο οικονομικό πόλεμο με παρενόχληση δεξαμενόπλοιων, ενεργοποίηση επιθέσεων Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα, και προσπάθειες πλήρους αποκλεισμού του Στενού του Ορμούζ. Ήδη ιρανικά drones χτύπησαν εγκαταστάσεις της Qatar Energy, μιας από τις μεγαλύτερες παραγωγούς LNG, προκαλώντας εκτίναξη 38% στις τιμές φυσικού αερίου.

Σε αυτό το σενάριο, η Ευρώπη βιώνει ένα νέο ενεργειακό σοκ τύπου 2022 — αν και, όπως επισημαίνει η ING, με δύο κρίσιμες διαφορές: πρώτον, δεν χρειάζεται να αποδεσμευτεί από έναν βασικό προμηθευτή (όπως τότε τη Ρωσία), και δεύτερον, η κρίση ξεσπά στο τέλος του χειμώνα, όχι στην αρχή. Ωστόσο, περίπου το ένα τέταρτο της παγκόσμιας προσφοράς LNG είναι πρακτικά εγκλωβισμένο στον Περσικό Κόλπο λόγω ναυτιλιακών διαταραχών, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέου σοκ τιμών.

Σε αυτή την περίπτωση, οι ελληνικές τράπεζες θα αντιμετωπίσουν πολλαπλά ταυτόχρονα πλήγματα: σημαντική αύξηση κόστους πιστωτικού κινδύνου λόγω επιδείνωσης ποιότητας δανείων σε ενεργοβόρους κλάδους, πτώση στη ζήτηση στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, αυξημένες απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας, πίεση στο χρηματοδοτικό κόστος από διεύρυνση spreads, και ενδεχόμενη αναθεώρηση πιστοληπτικών αξιολογήσεων — τόσο σε κρατικό όσο και σε τραπεζικό επίπεδο. Η χειρότερη εκδοχή αυτού του σεναρίου θα σήμαινε σε ουσία ανατροπή του αφηγήματος «κανονικοποίησης» που στηρίζει τις αποτιμήσεις.

Τα μαξιλάρια υπάρχουν — αλλά δεν είναι ατελείωτα

Η καλή είδηση — και δεν είναι αμελητέα — είναι ότι οι ελληνικές τράπεζες εισήλθαν στο 2026 με τους ισχυρότερους ισολογισμούς από την κρίση χρέους. Η Scope Ratings αναγνώρισε ότι μετά από μια δεκαετία ζημιών και αναδιαρθρώσεων, οι ελληνικές τράπεζες είναι σήμερα μεταξύ των πιο κερδοφόρων στην Ευρώπη. Η Morningstar DBRS τόνισε ότι οι τράπεζες ξεκίνησαν το 2026 με ισχυρά κεφάλαια και αυξημένη ρευστότητα — «ισχυρά μαξιλάρια» που τις καθιστούν ικανές να απορροφήσουν αυξημένη γεωπολιτική και μακροοικονομική αβεβαιότητα.

Τα νούμερα δικαιολογούν σε μεγάλο βαθμό αυτή την αισιοδοξία. Η Εθνική κλείνει το 2025 με δείκτη CET1 στο 18,8% και δείκτη ΜΕΑ στο 2,4%, η Eurobank με CET1 στο 15,6% (ή 20% στον δείκτη CAD) και δείκτη ΜΕΑ στο 2,6%, η Πειραιώς με CET1 στο 15,0% και NPE ratio στο 3,6%. Η ρευστότητα είναι πλεονάζουσα: ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις της Εθνικής βρίσκεται στο 66%, από τους χαμηλότερους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν σημαντικά το 2025 σε όλες τις τράπεζες.

Ωστόσο, η ίδια η Scope Ratings προειδοποίησε ότι το επιδεινούμενο γεωπολιτικό σκηνικό, η διόρθωση στις αγορές και πιθανή οικονομική επιβράδυνση μεταξύ βασικών εμπορικών εταίρων θέτουν κινδύνους για τον κλάδο. Ο Morningstar DBRS σε ξεχωριστή ανάλυση σημειώνει ότι αν η σύγκρουση κλιμακωθεί ή διαρκέσει περισσότερο από το αναμενόμενο, οι τράπεζες θα αντιμετωπίσουν υψηλότερες προβλέψεις ζημιών και χαμηλότερη ανάπτυξη, κάτι που θα αποδυνάμωνε σταδιακά τα πιστωτικά τους θεμελιώδη.

Το δίλημμα των επιτοκίων: ευλογία ή κατάρα;

Εδώ κρύβεται ίσως η μεγαλύτερη ειρωνεία. Τα επιχειρηματικά πλάνα 2026-2028 που παρουσίασαν οι ελληνικές τράπεζες στα Capital Markets Days τους βασίζονταν σε σενάρια σταδιακής αποκλιμάκωσης επιτοκίων — και στρέφονταν στην ενίσχυση εσόδων από προμήθειες και bancassurance ως αντίδοτο στη μείωση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου (NIM). Τώρα, η κρίση στη Μέση Ανατολή ανατρέπει αυτή τη βασική παραδοχή: τα επιτόκια μπορεί να μην πέσουν — ή ακόμα και να αυξηθούν.

Αυτό σημαίνει ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους θα σταθεροποιηθούν ή θα αυξηθούν — θετικό για τη βραχυπρόθεσμη κερδοφορία. Αλλά σημαίνει επίσης ότι η πιστωτική επέκταση θα επιβραδυνθεί (ακριβότερος δανεισμός = λιγότερη ζήτηση), ο πιστωτικός κίνδυνος θα αυξηθεί (κυρίως σε ενεργοβόρες επιχειρήσεις και νοικοκυριά), και η αποτίμηση θα δεχθεί πίεση λόγω αναθεώρησης προσδοκιών κερδών (EPS).

Η ΕΚΤ, στην τελευταία έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, τεκμηρίωσε εμπειρικά ότι τράπεζες με χαμηλότερη κεφαλαιακή επάρκεια ή υψηλά μη εξυπηρετούμενα δάνεια αντιδρούν εντονότερα σε γεωπολιτικά σοκ, μειώνοντας περισσότερο τον δανεισμό, αυξάνοντας τα επιτόκια δανείων και συντομεύοντας τις ληκτότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ελληνικές τράπεζες — παρά τη σημαντική βελτίωση — εξακολουθούν να κουβαλούν ιδιαιτερότητες: υψηλά αναβαλλόμενα φορολογικά στοιχεία (DTC) στα κεφάλαιά τους, δείκτες NPE που αν και χαμηλοί ιστορικά, μπορεί να αρχίσουν ξανά ανοδική τροχιά σε περιβάλλον στασιμοπληθωρισμού.

Η Κύπρος: ο ελέφαντας στο δωμάτιο

Η Eurobank και η Alpha Bank θεωρούνται οι πιο εκτεθειμένες στη σημερινή κρίση, δεδομένης της σημαντικής παρουσίας τους στην Κύπρο. Η Eurobank λειτουργεί μέσω της Ελληνικής Τράπεζας, ενώ η Alpha μέσω της AstroBank. Η Κύπρος — γεωγραφικά στην καρδιά της Ανατολικής Μεσογείου, κοντά σε Ισραήλ, Λίβανο και Συρία — βρίσκεται σε ζώνη αυξημένης έντασης. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναβάθμισε την ταξιδιωτική οδηγία για την Κύπρο στο Επίπεδο 3. Μια παρατεταμένη κρίση θα μπορούσε να πλήξει τον κυπριακό τουρισμό, τις ροές κεφαλαίων από Μέση Ανατολή, και κατ’ επέκταση τους ισολογισμούς των κυπριακών τραπεζικών θυγατρικών.

Τι λένε οι μεγάλοι παίκτες

Ο Γιάννης Στουρνάρας, διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, δήλωσε ότι η αβεβαιότητα είναι μεγάλη και ότι οι επιπτώσεις θα εξαρτηθούν πρωτίστως από τη διάρκεια του πολέμου και τις τιμές ενέργειας. Χαρακτηριστικά ψύχραιμος, αλλά σαφώς επιφυλακτικός.

Η Bank of America, παρά την τρέχουσα αναταραχή, εξακολουθεί να κατατάσσει την ελληνική αγορά μεταξύ των πιο ελκυστικών στην περιοχή EEMEA, σημειώνοντας ελκυστικές αποτιμήσεις, μερισματικές αποδόσεις και προοπτικές κερδοφορίας.

Τα τραπεζικά επιτελεία προς το παρόν δεν έχουν αλλάξει τον σχεδιασμό τους σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της παρουσίας τους στη Μέση Ανατολή — ένδειξη ότι βλέπουν την κρίση ως παροδική, ή τουλάχιστον ότι δεν επιθυμούν να στείλουν σήμα πανικού.

Ο μεγάλος αστερίσκος

Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν γνωρίζει πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος στο Ιράν. Η ING ομολογεί ότι η ειλικρινής απάντηση στο ερώτημα «ποιες θα είναι οι οικονομικές επιπτώσεις» είναι η τυπική απάντηση ενός οικονομολόγου: εξαρτάται. Εξαρτάται από τη διάρκεια, από τη δυνατότητα πολιτικής σταθεροποίησης στο Ιράν, και — κυρίως — από το πόσο καιρό θα παραμείνει διαταραγμένη η διέλευση μέσω του Στενού του Ορμούζ, από όπου περνά το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Αυτό που γνωρίζουμε σίγουρα είναι ότι οι ελληνικές τράπεζες εισήλθαν στην κρίση με σαφώς ισχυρότερη θωράκιση απ’ ό,τι σε οποιαδήποτε προηγούμενη γεωπολιτική αναταραχή. Τα κεφαλαιακά αποθέματα, η ρευστότητα, η μειωμένη εξάρτηση από κεντρικοτραπεζική χρηματοδότηση, η απομόχλευση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων — όλα αυτά λειτουργούν ως γνήσιοι απορροφητήρες κραδασμών.

Αλλά η θωράκιση δεν είναι αθωράκιστη. Τα DTC εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν δυσανάλογο μερίδιο των εποπτικών κεφαλαίων. Οι αποτιμήσεις είχαν ήδη πριμοδοτηθεί με «κανονικοποίηση» που υποθέτει ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον. Και τα business plans είχαν σχεδιαστεί σε ένα κόσμο χωρίς μεσανατολικό πόλεμο στη «γειτονιά» της Ελλάδας.

Η πραγματική δοκιμασία δεν θα κριθεί στις οθόνες του χρηματιστηρίου αυτή την εβδομάδα. Θα κριθεί στα stress tests που η πραγματικότητα — όχι η ΕΚΤ — σχεδίασε. Αν ο πόλεμος τελειώσει γρήγορα, οι ελληνικές τράπεζες θα ανακτήσουν τις απώλειες και θα συνεχίσουν τη θετική πορεία τους. Αν δεν τελειώσει, η ερώτηση «πότε γίνονται κανονικές ευρωπαϊκές τράπεζες» θα αντικατασταθεί από μια παλαιότερη και πιο αγχωτική: «πόσο αντέχουν».