Η-anthropic-μηνύει-το-Πεντάγωνο-και-τον-υπουργό-Πολέμου,-Πιτ-Χέγκσεθ

Στα δικαστήρια μεταφέρεται η σύγκρουση μεταξύ της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Anthropic και της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Η εταιρεία κατέθεσε αγωγή κατά του αμερικανικού υπουργείου Πολέμου και του υπουργού Πιτ Χέγκσεθ, κατηγορώντας τους ότι τη χαρακτήρισαν αυθαίρετα «απειλή για την εθνική ασφάλεια» και επιχείρησαν να ακυρώσουν τα ομοσπονδιακά της συμβόλαια.

Η προσφυγή στα δικαστήρια

Η Anthropic κατέθεσε τη Δευτέρα αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνιας, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση υπερέβη τις αρμοδιότητές της όταν χαρακτήρισε την εταιρεία «κίνδυνο για την αλυσίδα εφοδιασμού» του Πενταγώνου.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η απόφαση αυτή αποτελεί «σκληρό αντίποινο» επειδή η Anthropic διαφώνησε με τον τρόπο με τον οποίο το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας θέλει να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη.

Στην προσφυγή της η εταιρεία υποστηρίζει ότι οι κινήσεις της κυβέρνησης απειλούν να καταστρέψουν την οικονομική αξία «μίας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ιδιωτικές εταιρείες στον κόσμο», η οποία δραστηριοποιείται στην υπεύθυνη ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης.

Η Anthropic ζητά από το δικαστήριο να κηρύξει τις αποφάσεις αυτές παράνομες, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση θα έχει ευρύτερη σημασία και για άλλες επιχειρήσεις που ενδέχεται να έρθουν σε σύγκρουση με την κυβέρνηση.

Στο στόχαστρο Πεντάγωνο και Χέγκσεθ

Μεταξύ των εναγομένων βρίσκονται το Πεντάγωνο, ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, αρκετές ομοσπονδιακές υπηρεσίες και σειρά αξιωματούχων της κυβέρνησης.

Η αντιπαράθεση μεταξύ της εταιρείας και της κυβέρνησης έχει κλιμακωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς διαφωνούν για τα όρια και τις δικλίδες ασφαλείας που πρέπει να υπάρχουν στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης από τον στρατό.

Κατά τις διαπραγματεύσεις για συμβόλαια με το Πεντάγωνο, η Anthropic ζητούσε ρητές εγγυήσεις ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της δεν θα χρησιμοποιηθούν για μαζική εγχώρια επιτήρηση ή για αυτόνομα οπλικά συστήματα.

Το υπουργείο Πολέμου απέρριψε το αίτημα, υποστηρίζοντας ότι λειτουργεί πάντοτε εντός του νόμου και ότι οι εταιρείες πρέπει να εμπιστεύονται τις στρατιωτικές αρχές ως προς τον τρόπο χρήσης των τεχνολογιών.

Η αντίδραση του Λευκού Οίκου

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Λευκός Οίκος υπερασπίστηκε την απόφαση.

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «δεν θα επιτρέψει ποτέ σε μια ριζοσπαστική, woke εταιρεία να θέσει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια υπαγορεύοντας στον ισχυρότερο στρατό του κόσμου πώς θα λειτουργεί».

Το Πεντάγωνο δεν προχώρησε σε επίσημο σχόλιο για την αγωγή.

Η απόφαση που πυροδότησε τη σύγκρουση

Η ένταση κορυφώθηκε στις 27 Φεβρουαρίου, όταν ο υπουργός Πολέμου ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να χαρακτηρίσει την Anthropic «κίνδυνο για την αλυσίδα εφοδιασμού».

Πρόκειται για χαρακτηρισμό που συνήθως χρησιμοποιείται για εταιρείες από εχθρικές ή αντίπαλες χώρες.

Η απόφαση σημαίνει ότι εταιρείες που συνεργάζονται τόσο με το Πεντάγωνο όσο και με την Anthropic ενδέχεται να πρέπει να αποδείξουν ότι δεν χρησιμοποίησαν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης Claude σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την άμυνα των ΗΠΑ.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να πλήξει σημαντικά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας.

Διακοπή συμβολαίων και κυβερνητική οδηγία

Την ίδια ημέρα με την ανακοίνωση του Χέγκσεθ, ο πρόεδρος Τραμπ έδωσε εντολή σε όλες τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να σταματήσουν τη χρήση του μοντέλου Claude.

Σύμφωνα με την οδηγία, οι υπηρεσίες έχουν προθεσμία έξι μηνών για να μεταβούν σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης άλλων εταιρειών.

Η Anthropic υποστηρίζει στην προσφυγή της ότι το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποδεικνύει πόσο κρίσιμα είναι τα εργαλεία της για τις λειτουργίες της αμερικανικής κυβέρνησης.

Συμβόλαιο έως 200 εκατ. δολ.

Η εταιρεία είχε συμβόλαιο με το υπουργείο Άμυνας που μπορούσε να φτάσει έως και τα 200 εκατ. δολάρια.

Παρά την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, μεγάλοι επενδυτές και συνεργάτες της εταιρείας — μεταξύ των οποίων η Microsoft και η Google — έχουν δηλώσει ότι θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους μαζί της σε εμπορικά έργα που δεν σχετίζονται με το Πεντάγωνο.

Υποστηρικτές της Anthropic επισημαίνουν επίσης ότι η εταιρεία δεν μπορεί να θεωρείται σοβαρή απειλή για την εθνική ασφάλεια τη στιγμή που τα μοντέλα της χρησιμοποιούνταν μέχρι πρόσφατα ακόμη και σε διαβαθμισμένα περιβάλλοντα του αμερικανικού στρατού.

Η νομική μάχη αναμένεται να αποτελέσει ένα ακόμη επεισόδιο στη σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και των μεγάλων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης για το ποιος θα θέτει τους κανόνες χρήσης της τεχνολογίας στο μέλλον.