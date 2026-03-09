Ισχυρές-απώλειες-στα-ευρωπαϊκά-χρηματιστήρια-λόγω-της-ανοδικής-πορείας-του-πετρελαίου

Οι ευρωπαϊκές μετοχές ξεκινούν σήμερα (9/3) τη νέα εβδομάδα συναλλαγών με έντονες απώλειες, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί αυτή την ώρα 1,77% στις 587.21 μονάδες, με τα μεγάλα χρηματιστήρια και όλους τους κλάδους -εκτός από τον τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου- να καταγράφουν πτώση.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βρετανικός δείκτης FTSE σημειώνει πτώση 1,72% στις 10,107.70 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά 2,5% στις 22,958.69 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει απώλειες 2,58% στις 7,787.00 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, σημαντικές απώλειες καταγράφει ο ισπανικός IBEX κατά 2,82% στις 16,575.66 μονάδες, ενώ πτώση σημειώνει και ο ιταλικός MIB κατά 2,53% στις 43,028.50 μονάδες.

Σημειώνεται ότι οι Ευρωπαίοι επενδυτές ξύπνησαν τη Δευτέρα σε ένα πιο ταραχώδες κλίμα στις παγκόσμιες αγορές, καθώς οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν την Κυριακή (8/3) πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από το 2022, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία.

Η άνοδος αυτή έρχεται μετά τη μείωση της παραγωγής πετρελαίου από μεγάλους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής, όπως το Κουβέιτ, το Ιράν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έπειτα από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έγραψε την Κυριακή στο Truth Social ότι η αύξηση των «βραχυπρόθεσμων τιμών του πετρελαίου» είναι «ένα πολύ μικρό τίμημα» για την εξουδετέρωση της πυρηνικής απειλής του Ιράν.

«Μόνο οι ανόητοι θα σκέφτονταν διαφορετικά!», πρόσθεσε.

Τέλος, επισημαίνεται ότι τη Δευτέρα δεν αναμένονται σημαντικές ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων ή οικονομικών στοιχείων από την Ευρώπη.