Κέρδη-92-δισεκατομμύρια-ευρώ-για-τις-10-μεγαλύτερες-τράπεζες-της-Ευρώπης

Οι 10 κορυφαίες τράπεζες της Ευρώπης είχαν ετήσια κέρδη 92 δισεκατομμύρια ευρώ ,καταγράφοντας αύξηση 8%, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων EY.

Σύμφωνα με την ανάλυση της EY, η HSBC πέτυχε πέρυσι το υψηλότερο αποτέλεσμα μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών πέρυσι, με κέρδη σχεδόν 19 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η ΕΥ σημειώνει πάντως ότι «αν και αύξησαν τα κέρδη τους σημαντικά, οι μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρώπης δεν μπορούν καν να πλησιάσουν τα κέρδη 10 κορυφαίων αμερικανικών τραπεζών, που αντιστοιχούν σε σχεδόν 164 δισεκατομμύρια ευρώ-δηλαδή ήταν σχεδόν 80% υψηλότερα, με βάση το σύνολο του ενεργητικού».

Όσον αφορά την κερδοφορία πάντως, το χάσμα μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης έχει επίσης μειωθεί κάπως: Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoE) 11,6% για τις αμερικανικές τράπεζες ήταν 11,6% για το 2025, ενώ για τις ευρωπαϊκές ανήλθε σε 9,8%. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο λόγος ήταν 12,1% στις ΗΠΑ, έναντι 9,0% για τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων συσχετίζει το κέρδος με το απασχολούμενο μετοχικό κεφάλαιο και, ως εκ τούτου, δείχνει πόσο αποτελεσματικά μια εταιρεία έχει χρησιμοποιήσει αυτό το κεφάλαιο.

«Ωστόσο, η τελευταία ανάλυση δείχνει ότι η πολιτική της κυβέρνησης των ΗΠΑ δεν αφήνει αλώβητες τις αμερικανικές τράπεζες, εξηγεί ο Ράλφ Εκερτ, αναλυτής της EY. Η ποιότητα της πίστωσης στις ΗΠΑ έχει επιδεινωθεί αισθητά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. «Παρ’ όλα αυτά, παραμένει αλήθεια ότι οι αμερικανικές τράπεζες συνεχίζουν να ξεπερνούν τις ευρωπαϊκές σε βασικούς δείκτες – αν και όχι τόσο σημαντικά όσο στο πρόσφατο παρελθόν», διευκρινίζει ο Εκερτ.