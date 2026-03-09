Κορυφαία επιλογή της Citi η Πειραιώς – Αυξάνει στα 11,85 ευρώ την τιμή στόχο

H Πειραιώς παραμένει η προτιμώμενη επιλογή της για έκθεση στον εγχώριο τραπεζικό κλάδο. Στα 11,85 ευρώ η τιμή στόχος.

Αξιόπιστους θεωρεί τους νέους στόχους της Τράπεζας Πειραιώς, η Citi. Ο επενδυτικός οίκος ενσωματώνει σε μεγάλο βαθμό τις επικαιροποιημένες μεσοπρόθεσμες προβλέψεις για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) και τις κατευθύνσεις για τις διανομές στους μετόχους στο μοντέλο αποτίμησής της.

Ωστόσο, επισημαίνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει απόκλιση μεταξύ των δικών της εκτιμήσεων και των φιλοδοξιών της διοίκησης, καθώς η πρόβλεψή της για την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) το 2030 διαμορφώνεται περίπου 200 μονάδες βάσης χαμηλότερα από τον στόχο που έχει θέσει η τράπεζα.

Παρά τη διαφορά αυτή, ο οίκος εκτιμά ότι εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό περιθώριο ανόδου για τη μετοχή, εφόσον η τράπεζα καταφέρει να επιτύχει και να διατηρήσει το επίπεδο ROTE που προβλέπει η Citi για το 2030, το οποίο τοποθετείται στο 16%. Παράλληλα, σημειώνει ότι σε ορισμένους τομείς οι νέοι στόχοι της διοίκησης εμφανίζονται συντηρητικοί, αφήνοντας περιθώριο για ανοδικές αναθεωρήσεις εφόσον συνεχιστεί η σταθερή εκτέλεση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Με την επέκταση του ορίζοντα των προβλέψεων έως το 2030, όταν εκτιμά ότι η τράπεζα μπορεί να επιτύχει και να διατηρήσει ROTE 16%, η Citi αυξάνει την τιμή-στόχο στα 11,85 ευρώ από 10,20 ευρώ και επαναλαμβάνει τη σύσταση «buy» για τη μετοχή.

Όπως επισημαίνει, η Πειραιώς παραμένει η προτιμώμενη επιλογή της για έκθεση στον εγχώριο τραπεζικό κλάδο.