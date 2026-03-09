Κρίση στη Μέση Ανατολή: Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου – 6 μέτρα στο τραπέζι για την ακρίβεια

Σύσκεψη για τα μέτρα που ενδεχομένως να απαιτηθούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της Κρίσης στη Μέση Ανατολή σε οικονομικό επίπεδο και ιδιαίτερα για πιθανά φαινόμενα αισχροκέρδειας, έλαβε χώρα το απόγευμα της Δευτέρας στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βασικό μέτρο που εξετάζεται για τον περιορισμό της ακρίβειας, είναι το πλαφόν κέρδους σε όλη την αγορά, ενώ στο τραπέζι έχουν πέσει και μία σειρά από επιδόματα, κυρίως για τις πιο ευάλωτες οικονομικά ομάδες του πληθυσμού.

Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε δίχως να ληφθεί κάποια απόφαση, ωστόσο ο πρωθυπουργός έλαβε τις εισηγήσεις των συναρμόδιων υπουργών Ανάπτυξης και Ενέργειας. Αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα και αμέσως μετά θα υπάρχουν ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι τέθηκαν τα παρακάτω μέτρα:

Επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος.

Επιδότηση φυσικού αερίου.

Επίδομα καυσίμων (Fuel Pass).

Επίδομα ακρίβειας.

Αύξηση επιδόματος θέρμανσης.

Στήριξη επιχειρήσεων.

Πρόκειται ουσιαστικά για το βασικό πακέτο έξι μέτρων στήριξης που είχε υιοθετηθεί και το 2022, μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

