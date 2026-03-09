Ντομπρόβσκις-από-eurogroup:-Είμαστε-έτοιμοι-να-λάβουμε-μέτρα,-όπως-η-αποδέσμευση-αποθεμάτων

Πρέπει να διατηρήσουμε την “ψυχραιμία” και να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση», τόνισε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Οικονομία.

Τη σταθερή δέσμευση από τους Υπουργούς της G7 για συντονισμό των θέσεών τους εξήρε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Οικονομία, Βάλντις Ντομπρόβσκις, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Eurogroup, όπου συζητήθηκε ο αντίκτυπος της εξελισσόμενης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

«Η ευρωπαϊκή οικονομία συνεχίζει να πλοηγείται σε ένα εξαιρετικά αβέβαιο και απρόβλεπτο παγκόσμιο περιβάλλον. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν ήδη επηρεάσει σημαντικά τις τιμές της ενέργειας, θέτοντας κινδύνους για την ευρύτερη οικονομία της ΕΕ», επεσήμανε, σημειώνοντας ότι αυτός ο αντίκτυπος στην ευρωπαϊκή οικονομία θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια, το εύρος και την ένταση της σύγκρουσης.

«Σε αυτό το στάδιο, δεν μπορούμε να προβλέψουμε σε ποιο σενάριο θα βρεθούμε. Επομένως, είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε εικασίες σχετικά με συγκεκριμένες πολιτικές επιπτώσεις. Πρέπει να διατηρήσουμε την “ψυχραιμία” και να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση», τόνισε.

Είμαστε έτοιμοι να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα, όπως η αποδέσμευση αποθεμάτων. Οι Υπουργοί Ενέργειας της G7 θα προχωρήσουν αυτή τη συζήτηση ήδη αύριο, πρόσθεσε, κάνοντας σαφές πως οι νέες προκλήσεις σε όλο τον κόσμο υπογραμμίζουν την επείγουσα ανάγκη «να δράσουμε αποφασιστικά και να προετοιμαστούμε για νέες γεωπολιτικές πραγματικότητες και να διασφαλίσουμε τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια και ευημερία μας».