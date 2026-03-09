Ο-Αντρές-Ρίτερ-αναλαμβάνει-Ευρωπαίος-Γενικός-Εισαγγελέας-και-διαδέχεται-τη-Λάουρα-Κοβέσι

Ο Γερμανός Αντρές Ρίτερ διαδέχεται τη Λάουρα Κοβέσι και αναλαμβάνει νέος Ευρωπαίος Γενικός Εισαγγελέας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από την 1η Νοεμβρίου 2026, μετά το «πράσινο φως» του Συμβουλίου της ΕΕ.

Ο Ρίτερ εντάχθηκε στην εισαγγελία της Γερμανίας το 1995 και υπήρξε προϊστάμενος διαφόρων εισαγγελιών. Από το 2020 είναι αναπληρωτής Ευρωπαίος Γενικός Εισαγγελέας.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποτελεί ανεξάρτητο όργανο της ΕΕ αρμόδιο για την έρευνα, τη δίωξη και την παραπομπή ενώπιον της δικαιοσύνης εγκλημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης (π.χ. απάτη, διαφθορά, διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ άνω των 10 εκατ. ευρώ).

Ρόλος και εντολή

Ο Ευρωπαίος Γενικός Εισαγγελέας είναι ο προϊστάμενος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οργανώνει τις εργασίες της και εκπροσωπεί την υπηρεσία στις επαφές της με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τις τρίτες χώρες.

Ο Ευρωπαίος Γενικός Εισαγγελέας διορίζεται για μη ανανεώσιμη θητεία επτά ετών. Η θητεία της Λάουρα Κοβέσι λήγει στις 30 Οκτωβρίου 2026.

Οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς, μαζί με τον Ευρωπαίο Γενικό Εισαγγελέα, αποτελούν το συλλογικό όργανο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εποπτεύουν τις έρευνες και τις διώξεις. Το Συμβούλιο διορίζει Ευρωπαίο Εισαγγελέα για καθένα από τα 24 συμμετέχοντα κράτη μέλη.

Τα επόμενα βήματα

Ο Ευρωπαίος Γενικός Εισαγγελέας διορίζεται με κοινή συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θα κληθεί να επιβεβαιώσει τον διορισμό του.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι αρμόδια για την έρευνα και τη δίωξη εγκλημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων των κρατών μελών. Η πρώτη Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι διορίστηκε το 2019. Έως το τέλος του 2025, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε 3.602 εν εξελίξει έρευνες, για συνολική εκτιμώμενη ζημία άνω των 67,2 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ και στους εθνικούς προϋπολογισμούς.

Επί του παρόντος, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συμμετέχουν 24 κράτη μέλη: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία και Φινλανδία.