Ο-Τραμπ-αγόρασε-ομόλογα-της-netflix-και-της-warner-bros-στο-αποκορύφωμα-του-πολέμου-προσφορών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αγόρασε ομόλογα της εταιρίας Netflix αξίας άνω του 1,1 εκατομμυρίου δολαρίων τους τελευταίους τρεις μήνες, την ώρα που ο κολοσσός του streaming έδινε τη μάχη με τη Paramount για να αγοράσει την Warner Bros.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η αμερικανική κυβέρνηση, ο Τραμπ αγόρασε ομόλογα του Netflix αξίας άνω των 500.000 δολαρίων σε δύο συναλλαγές στις 12 και 16 Δεκεμβρίου και άλλα ομόλογα αξίας άνω των 600.000 δολαρίων σε δύο ακόμη συναλλαγές στις 2 και 20 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία που έγινα γνωστά.

Ο Λευκός Οίκος αποκάλυψε ένα εύρος του ποσού που δαπανήθηκε για την αγορά των συγκεκριμένων ομολόγων και όχι τα ακριβή ποσά που κυμαίνονται πάντως μεταξύ 1,1 εκατομμυρίου δολαρίων και 2,25 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι αγορές συνέβησαν σε χρονικό σημείο που ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος και οι ρυθμιστικές αρχές αμφισβητούσαν κατά πόσον η συμφωνία θα μπορούσε να περάσει τον έλεγχο της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας ενώ υπήρχαν και πιέσεις προς το Netflix να απολύσει το μέλος του διοικητικού συμβουλίου Σούζαν Ράις, κάποτε σύμβουλο του Μπαράκ Ομπάμα.

Δεν είναι σαφές εάν ο Τραμπ κέρδισε ή έχασε χρήματα από τα ομόλογα της Netflix, (που έχουν απόδοση 5,375%) και λήγουν τον Νοέμβριο του 2029, ενώ από τα ίδια στοιχεία δεν προκύπτει εάν ή πότε πούλησε τα ομόλογα.

Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων

Ο Τραμπ, όπως και κάθε πρόεδρος ΗΠΑ, εξαιρείται από τους νόμους περί σύγκρουσης συμφερόντων που απαγορεύουν σε άλλους αξιωματούχους να επενδύουν σε εταιρείες με επιχειρηματικές δραστηριότητες. Πιστεύεται ότι αγόρασε τα ομόλογα μέσω ενός καταπιστεύματος που διαχειρίζονται τα παιδιά του.

«Τα περιουσιακά στοιχεία του Προέδρου Τραμπ βρίσκονται σε ένα καταπίστευμα που διαχειρίζονται τα παιδιά του», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι. «Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων».