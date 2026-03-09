Πιερρακάκης για ενέργεια: Λέξη-κλειδί η προσιτή τιμή – Προστασία επιχειρήσεων και νοικοκυριών

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προειδοποίησε ότι οι συνέπειες της κρίσης ενδέχεται να επεκταθούν πέρα από την ενέργεια.

«Είμαστε ανοιχτοί στη συζήτηση μέτρων. Αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς θα εξελιχθεί η κρίση τις επόμενες εβδομάδες. Διαθέτουμε ένα σύνολο εργαλείων που είχαμε αναπτύξει στο παρελθόν, την “εργαλειοθήκη” του 2022, από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε αυτό το σημείο. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση» τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, εισερχόμενος στη συνεδρίαση του Eurogroup, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις και είναι προετοιμασμένη να αντιδράσει συντονισμένα εφόσον χρειαστεί, με βασική προτεραιότητα την προστασία των ευρωπαϊκών νοικοκυριών και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Όπως σημείωσε: «Προεδρεύω σήμερα της συνεδρίασης του Eurogroup σε μια στιγμή αυξημένης γεωπολιτικής έντασης, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή εισέρχεται σε μια νέα και επικίνδυνη φάση κλιμάκωσης. Και είναι αυτονόητο ότι οι σκέψεις και η προσοχή μας στρέφονται πρωτίστως προς τους ανθρώπους που επηρεάζονται άμεσα από τη σύγκρουση στην ίδια την περιοχή».

«Ταυτόχρονα, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η κρίση αυτή έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις στη διεθνή πολιτική οικονομία και, προφανώς, και στην Ευρώπη. Κατανοούμε ότι ο ρόλος της ενέργειας στην οικονομία συνολικά είναι καθοριστικός. Βλέπουμε τις αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου να κυριαρχούν στα διεθνή πρωτοσέλιδα. Ωστόσο, θα έλεγα ότι, παράλληλα, γνωρίζουμε πλήρως ότι οι επιπτώσεις που παρατηρούμε σε διάφορες οικονομικές μεταβλητές είναι επίσης σημαντικές» πρόσθεσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, σημειώνοντας ότι «παρακολουθούμε τις επιπτώσεις από τις εξελίξεις στην περιοχή» και ότι «ο συνολικός αντίκτυπος μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικός». Ο Πρόεδρος του Eurogroup τόνισε: «Έχοντας αφενός υπόψη μας τη μεγάλη ευθύνη που έχουμε για τη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και αφετέρου την ανάγκη προστασίας των ευρωπαϊκών νοικοκυριών από μεγάλες αυξήσεις στις τιμές, η λέξη-κλειδί εδώ είναι η αγοραστική δυνατότητα των νοικοκυριών (affordability). Επίσης να κατανοήσουμε πλήρως ότι οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης στην Ευρώπη μπορεί να εκδηλωθούν όχι μόνο μέσω των τιμών της ενέργειας αλλά και μέσω άλλων μεταβλητών.

Ο ίδιος ανέφερε ότι στο Eurogroup θα συζητηθεί η ενεργειακή πολιτική με μια «διττή προσέγγιση»: συνδυάζοντας τη βραχυπρόθεσμη διαχείριση της κρίσης με τη μακροπρόθεσμη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Όπως είπε, θα δοθεί έμφαση στη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, όσο και στην προστασία των ευρωπαϊκών νοικοκυριών από τις σημαντικές αυξήσεις των τιμών. «Η λέξη-κλειδί είναι η προσιτή τιμή», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε, επίσης, ότι στις συζητήσεις θα δοθεί έμφαση στη βελτίωση της ενεργειακής διασύνδεσης μεταξύ των κρατών-μελών και στη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.

Ο Κ. Πιερρακάκης ανέφερε, επίσης, ότι οι υπουργοί Οικονομικών παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο θέμα της ενέργειας και είναι «ανοιχτοί στη συζήτηση μέτρων» – κάτι το οποίο «θα εξαρτηθεί από το πώς θα εκδηλωθεί η κρίση τις επόμενες εβδομάδες». Επεσήμανε ότι θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η «εργαλειοθήκη» που δημιουργήθηκε το 2022, μετά την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά όπως είπε «δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί».

Το κόστος των λιπασμάτων, οι αερομεταφορές, ακόμη και οι έμμεσες επιπτώσεις στις συνθήκες χρηματοδότησης είναι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Συνεπώς, αναγνωρίζουμε πλήρως την ευθύνη που έχουμε, καθώς και ότι σε όλα αυτά τα ζητήματα, το Eurogroup έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει. Σε γενικές γραμμές, η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, με έμφαση αφενός στην ανθεκτικότητα και αφετέρου στην ανάπτυξη, είναι το βασικό μήνυμα που έχουμε μπροστά μας».

Τέλος, ο Πρόεδρος του Eurogroup επιβεβαίωσε ότι ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνάντηση των χωρών της G7 ήταν η προσφυγή στα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, προκειμένου να μειωθούν οι τιμές της ενέργειας. Παρέπεμψε, ωστόσο, στο ανακοινωθέν της G7 και στο Γάλλο υπουργό Οικονομικών, Λοράν Λεσκίρ που είναι ο προεδρεύων των G7. Κατέληξε διαβεβαιώνοντας ότι «υπάρχει κοινό πνεύμα όσον αφορά στο πώς πρέπει να αντιδράσουμε, κατανοούμε πλήρως ότι πρέπει να εγγυηθούμε τις προμήθειες και ότι πρέπει να δράσουμε συντονισμένα».

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε:

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπορώ να ρωτήσω πιο συγκεκριμένα ποιες παρεμβάσεις συζητούνται για την αντιμετώπιση των τιμών της ενέργειας; Υπάρχει κάποια συζήτηση για αναστολή του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS) ή για σημαντικές αλλαγές στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πρώτα απ’ όλα, είχαμε ήδη προγραμματίσει να θέσουμε τη συζήτηση για την ενεργειακή πολιτική σήμερα, πριν ακόμη εκδηλωθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή. Τα βασικά θέματα που είχαμε κατά νου ήταν η διασυνδεσιμότητα μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το γεγονός ότι δεν διαθέτουμε μια πραγματικά ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, όπως θα έπρεπε. Γι’ αυτό ανέφερα προηγουμένως την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ως κεντρικό στοιχείο της συζήτησης.

Ταυτόχρονα, βλέπουμε να εκδηλώνεται μια κρίση στη Μέση Ανατολή. Αυτό σημαίνει ότι θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε την ίδια στιγμή τόσο τη βραχυπρόθεσμη διαχείριση της κρίσης όσο και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική ατζέντα μεταρρυθμίσεων, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων και των οικονομικών δυνατοτήτων της Ευρώπης.

Είμαστε ανοιχτοί στη συζήτηση μέτρων. Αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς θα εξελιχθεί η κρίση τις επόμενες εβδομάδες. Διαθέτουμε ένα σύνολο εργαλείων που είχαμε αναπτύξει στο παρελθόν, την «εργαλειοθήκη» του 2022, από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε αυτό το σημείο. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και είμαστε απολύτως προσηλωμένοι σε αυτήν. Αναγνωρίζουμε, όμως, ότι αυτή η εργαλειοθήκη πρέπει να προσαρμοστεί και να επικαιροποιηθεί.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ένα από τα ζητήματα που συζητήθηκαν στη συνάντηση των G7 ήταν η απελευθέρωση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης ανάγκης, ώστε να μειωθούν οι τιμές ενέργειας. Υπήρξε συναίνεση μεταξύ των χωρών της G7 ότι αυτή είναι μια θεμιτή επιλογή και ότι οι συνθήκες δικαιολογούν την ενεργοποίησή της;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θα δημοσιευθεί σχετικό ανακοινωθέν από τους G7. Ο καλός μου φίλος, ο Γάλλος υπουργός Roland Lescure, βρίσκεται εδώ. Η Γαλλία προεδρεύει αυτή τη στιγμή των G7. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι υπάρχει ένα κοινό πνεύμα ως προς το πώς πρέπει να αντιδράσουμε. Κατανοούμε πλήρως ότι πρέπει να διασφαλίσουμε τον ενεργειακό εφοδιασμό και ότι χρειάζεται να δράσουμε με συντονισμένο και συγκροτημένο τρόπο. Αυτό θα αποτυπωθεί και στο ανακοινωθέν.