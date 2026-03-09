Πιερρακάκης: Να είμαστε προετοιμασμένοι για παρατεταμένη αστάθεια – Έχουμε τα εργαλεία

Η στρατηγική της Ευρώπης πρέπει να υπερβαίνει τις κρίσεις της στιγμής, τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης από το Eurogroup.

H Ευρώπη δεν μπορεί να παραμείνει σε μια συνεχή λειτουργία διαχείρισης κρίσεων. Η στρατηγική της Ευρώπης πρέπει να υπερβαίνει τις κρίσεις της στιγμής, τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης από το Eurogroup, σημειώνοντας ότι αυτό που απαιτείται τώρα είναι άλματα προς τα εμπρός, μαζί με πιο αποφασιστική δράση.

«Οι κρίσεις δεν αλλάζουν τον στόχο μας. Επιταχύνουν την ανάγκη επίτευξής του», είπε χαρακτηριστικά. «Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι βαθιά ανησυχητική. Εκτός από την οικονομική αναταραχή, γινόμαστε μάρτυρες μιας τραγικής κατάστασης με ευρείες γεωπολιτικές επιπτώσεις», πρόσθεσε.

«Το 2025 ήταν μια θετική χρονιά για την ευρωπαϊκή οικονομία, με υψηλότερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη, υποστηριζόμενη από τη σταθεροποίηση του πληθωρισμού, την ισχυρότερη εγχώρια ζήτηση, τις ισχυρές αγορές εργασίας και τις ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης. Σήμερα, ωστόσο, βρισκόμαστε σε ένα αρκετά διαφορετικό περιβάλλον», συνέχισε, επισημαίνοντας ότι «η ευρωπαϊκή οικονομία έχει την ικανότητα και την ανθεκτικότητα να απορροφήσει προσωρινά σοκ. Αλλά ταυτόχρονα, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για μια πιο παρατεταμένη περίοδο αστάθειας, με πιθανές διαταραχές στη ναυτιλία, αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και επιπτώσεις στον πληθωρισμό».

Ο ίδιος επεσήμανε πως η ενέργεια βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής. «Παρατηρούμε ανοδικές πιέσεις στις τιμές ενέργειας και συζητήσαμε τα είδη των μέτρων που εξετάζουν τα κράτη μέλη, καθώς και την ανάγκη να παραμείνουμε συντονισμένοι στις ενέργειές μας, παρακολουθώντας παράλληλα την κατάσταση επί τόπου. Αυτό είναι σημαντικό για την προστασία των πολιτών μας και των επιχειρήσεών μας».

Όπως τόνισε, διαταραχές στην ενέργεια καταγράφηκαν και στο παρελθόν και υπογράμμισε ότι τα ενεργειακά δίκτυα και η συνολική ενεργειακή αρχιτεκτονική χτίζονται σε μεγαλύτερους χρονικούς ορίζοντες και απαιτούν μια σαφή στρατηγική οπτική, καθώς και ένα σταθερό και αξιόπιστο πολιτικό και ρυθμιστικό πλαίσιο. «Εστιάσαμε στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης, στην περαιτέρω ανάπτυξη και διασύνδεση των ευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων, στη διασφάλιση καλά λειτουργουσών και ολοκληρωμένων ενεργειακών αγορών, καθώς και στην υποστήριξη επενδύσεων σε υποδομές ενέργειας, ενεργειακή αποδοτικότητα και ενεργειακή ασφάλεια».

Έχουμε εργαλεία, δεν είμαστε ακόμη στο σημείο να τα ενεργοποιήσουμε

«Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν στρατηγικά και πράγματα που χρειάζονται άμεση αντίδραση. Η ενεργειακή πολιτική ανήκει στους υπουργούς Ενέργειας, αλλά οι υπουργοί Οικονομικών πρέπει να την παρακολουθούν, διότι οι βασικοί παράγοντες πληθωρισμού τώρα στην ΕΕ είναι οι τιμές ενέργειας, κατοικίας και τροφίμων. Αυτά επηρεάζουν τα νοικοκυριά σε όλη την Ευρώπη», τόνισε για τα εργαλεία της ενεργειακής κρίσης.

«Στρατηγικά, χρειαζόμαστε διασυνδέσεις, μια ενιαία ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά και προσαρμογές στο ρυθμιστικό πλαίσιο. Η ενεργειακή πολιτική είναι κεντρική για την ανταγωνιστικότητα και την ενότητα της ΕΕ. Παράλληλα, πρέπει να μπορούμε να αντιδράμε σε κρίσεις. Η ΕΕ έχει ιστορικά ενσωματώσει κρίσεις και αναπτύξει νέα εργαλεία. Από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αναπτύξαμε εργαλεία για κρίσεις, αλλά προς το παρόν δεν είμαστε ακόμη στο σημείο να τα ενεργοποιήσουμε. Χρειάζεται σταθερότητα για να σκεφτούμε τις κατάλληλες δράσεις. Το μήνυμα είναι ότι έχουμε εργαλεία και πολιτική βούληση να αντιδράσουμε, αν χρειαστεί».