Στα-«σκαριά»-διαγωνισμός-από-το-Υπερταμείο-για-«λίφτινγκ»-στο-Καυταντζόγλειο-Στάδιο

Εξειδικευμένο τεχνικό σύμβουλο αναζητά το Υπερταμείο στο πλαίσιο της ωρίμανσης και της διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου «Ανακατασκευή, Αναβάθμιση, Αποκατάσταση και Ανακαίνιση του Καυταντζογλείου Εθνικού Σταδίου Θεσσαλονίκης», με ορίζοντα υποβολής προσφορών από τους ενδιαφερόμενους τις 13.03.2026, όπως προ ημερών είχε αναφέρει το -.

Το έργο «Ανακατασκευή, Αναβάθμιση, Αποκατάσταση και Ανακαίνιση του Καυταντζογλείου Εθνικού Σταδίου Θεσσαλονίκης» εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας με την υπ’ αριθμ. 1566/16.06.2025 απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας. Δικαιούχος του έργου είναι το Καυταντζόγλειο Εθνικό Στάδιο (Κ.Ε.Σ.), ενώ η ΕΕΣΥΠ έχει οριστεί ως φορέας ωρίμανσης και διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 9.367.373,70 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, άρα στα 11.615.543,39 ευρώ με ΦΠΑ, και έχει ενταχθεί στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2026.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει παρεμβάσεις στο Κεντρικό και στο Βοηθητικό Στάδιο, με στόχο την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών, την ενίσχυση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και τη βελτίωση της λειτουργικότητας σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα.

Ειδικότερα, στο Κεντρικό Στάδιο προβλέπονται εργασίες στατικής ενίσχυσης στο άνω διάζωμα των κερκίδων, αντικατάσταση του αγωνιστικού τάπητα στίβου (9.300 τ.μ.), αντικατάσταση 29.000 καθισμάτων, εγκατάσταση νέου ηλεκτρονικού πίνακα αποτελεσμάτων και αναβάθμιση των ηλεκτρολογικών και ηχητικών εγκαταστάσεων.

Στο Βοηθητικό Στάδιο προβλέπονται η πλήρης ανακατασκευή του τάπητα στίβου (8.800 τ.μ.), η αντικατάσταση του φυσικού χλοοτάπητα και η αναβάθμιση των συστημάτων άρδευσης και απορροής, η κατασκευή στεγάστρων και η εγκατάσταση νέου ηλεκτρονικού πίνακα, καθώς και η ενεργειακή αναβάθμιση των υποστηρικτικών χώρων.

Στόχος και χρονοδιάγραμμα του έργου είναι εντός του έτους να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία και να έχει συμβασιοποιηθεί το έργο με τον ανάδοχο, ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση των παρεμβάσεων.