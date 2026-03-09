Στην Κύπρο Μητσοτάκης και Μακρόν, τους υποδέχτηκε ο Χριστοδουλίδης – Ξεκινάει η τριμερής Ελλάδας-Γαλλίας-Κύπρου

Κοινές δηλώσεις πραγματοποίησαν Κυριάκος Μητσοτάκης, Εμανουέλ Μακρόν και Νίκος Χριστοδουλίδης μετά και την ολοκλήρωση της τριμερούς συνάντησης Ελλάδας, Γαλλίας και Κύπρου, εκπέμποντας ηχηρό μήνυμα ασφάλειας και σταθερότητας από την Πάφο.

Στέλνουμε ένα κοινό καθαρό ηχηρό αποφασιστικό μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης, ήταν τα πρώτα λόγια του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. «Η Κυπριακή Δημοκρατία της ευρωπαϊκής οικογένειας δεν είναι και δεν θα μείνει ποτέ μόνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απευθυνόμενος στον Κυπριακό Ελληνισμό, ο κ. Μητσοτάκης χρησιμοποίησε υψηλούς τόνους για να υπογραμμίσει τους δεσμούς Αθήνας και Λευκωσίας. «Αδέρφια μου, βρίσκομαι εδώ μαζί με όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Θα ήμασταν στο πλευρό σας ακόμη και μόνοι. Αλλά δεν είμαστε μόνοι», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως η Ελλάδα και η Ευρώπη εκφράζουν πλέον την αλληλεγγύη τους με έργα και όχι μόνο με λόγια.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε πως η ασφάλεια της Μεγαλονήσου τέθηκε ως εθνική προτεραιότητα από την πρώτη στιγμή της κρίσης, γεγονός που αποδείχθηκε από την άμεση παρουσία των ελληνικών φρεγατών και των μαχητικών F-16 στην Κύπρο.

«Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, από την αρχή αυτής της κρίσης έθεσα ως βασική εθνική προτεραιότητα την ασφάλεια της Μεγαλονήσου, έναν τόπο που μας συνδέουν οι πιο ισχυροί εθνικοί, ιστορικοί και πολιτιστικοί δεσμοί. Η ασφάλεια της Κύπρου είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής ασφάλειας και σίγουρα παράγοντας σταθερότητας για όλην την Ανατολική Μεσόγειο», τόνισε ο πρωθυπουργός. «Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις κινήθηκαν πρώτες, προκειμένου να δώσουν το παρών της ειρήνης και της σιγουριάς σε αυτά τα ιερά χώματα».

«Αμιγώς αμυντική η παρουσία της Ελλάδας, κίνδυνος αυξημένων προσφυγικών ροών»

Mάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε προσωπικά τον Εμανουέλ Μακρόν για την άμεση κινητοποίηση της Γαλλίας, ενώ χαιρέτισε τη συνδρομή της Ιταλίας και της Ισπανίας. Όπως εξήγησε, η κινητοποίηση αυτή αντανακλά την ουσία της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στέλνοντας το μήνυμα ότι κάθε σπιθαμή ευρωπαϊκού εδάφους είναι απαραβίαστη. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι οι κινήσεις αυτές είναι αμιγώς αμυντικές και αποσκοπούν στην προστασία ενός κράτους-μέλους που απειλείται, παραμένοντας μακριά από οποιαδήποτε πολεμική εμπλοκή.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις παρενέργειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ζητώντας απόλυτο συναγερμό και απορρίπτοντας κάθε εφησυχασμό. Προειδοποίησε για το ενδεχόμενο μεγάλων προσφυγικών ροών και τόνισε την ανάγκη να εγκαταλείψει το Ιράν τις πολιτικές του φιλοδοξίες που πυροδοτούν την αστάθεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη προστασίας του Λιβάνου και του επαναπατρισμού των Ελλήνων από την εμπόλεμη ζώνη, σημειώνοντας ότι πρέπει να στηριχθεί η κυβέρνηση του Λιβάνου και να αποφευχθούν επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας στα νότια της χώρας.

Κλείνοντας, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως σε έναν κόσμο που βιώνει πρωτοφανή αναταραχή, η Ευρώπη οφείλει να παραμείνει μια υπεύθυνη δύναμη ικανή να συνδιαμορφώνει τις παγκόσμιες εξελίξεις, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Χριστοδουλίδης: Η παρουσία των F-16 και των φρεγατών στην Κύπρο μάς συγκίνησαν όλους

Νωρίτερα, πρώτος πήρε τον λόγο ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος καλωσόρισε τους άλλους δυο ηγέτες στην Κύπρο, η παρουσία των οποίων σήμερα πέραν του υψηλού συμβολισμού έχει ουσιαστική σημασία για την Κύπρο και ολόκληρη την Ευρώπη, όπως είπε. «Σας ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μου για την έμπρακτη και ουσιαστική στήριξή σας, καθώς και για το ξεκάθαρο μήνυμα ότι η ασφάλεια της Κύπρου σημαίνει ασφάλεια και της Ευρώπης».

«Δεν χρειάζεται να ερμηνεύσω τους λόγους για τους οποίους η παρουσία των μαχητικών F-16 και των φρεγατών Ψαρά και Κίμων στην Κύπρο συγκίνησαν όλους μας», δήλωσε αμέσως μετά απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Ανέδειξαν για μια ακόμη φορά τους ισχυρούς και ιστορικούς δεσμούς που ενώνουν Κύπρο και Ελλάδα, δεσμούς και αισθήματα αντιληπτά από κάθε Έλληνα και κάθε Κύπριο».

Στη συνέχεια, απευθυνόμενος στον Εμανουέλ Μακρόν, ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε πως η Γαλλία απέδειξε ότι αποτελεί ισχυρό στρατηγικό εταίρο της Κύπρου, υπενθυμίζοντας και τη συμφωνία των δύο χωρών.

«Σας ευχαριστώ και τους δύο για την αμέριστη στήριξή σας. Και θέλω να ευχαριστήσω την Τζόρτζια Μελόνι και τον Πέδρο Σάντσεθ, αλλά και τους λαούς της Ιταλίας και της Ισπανίας για τη στήριξη», πρόσθεσε, συμπληρώνοντας ότι οι τέσσερις χώρες αποδεικνύουν τι θα πει αλληλεγγύη, και ότι με αυτόν τον τρόπο στέλνουν ένα ουσιαστικό μήνυμα για τις δυνατότητες της Ευρώπης και τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά γεωπολιτικά δεδομένα.

Καταλήγοντας, ο Κύπριος πρόεδρος υπογράμμισε ότι «οι εξελίξεις υπενθυμίζουν μια απλή αλήθεια: πως οτιδήποτε γίνεται στη Μ. Ανατολή έχει ευρύτερο αντίκτυπο, επηρεάζει άμεσα τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, την ευρωπαϊκή ασφάλεια, την ενεργειακή σταθερότητα, τις μεταναστευτικές ροές και το συλλογικό ευρωπαϊκό μας μέλλον», αλλά και «την κοινή πεποίθηση ότι η ΕΕ πρέπει να εμπλακεί πιο ενεργά και πιο συνεκτικά».

Μακρόν: Όταν κάποιος επιτίθεται στην Κύπρο, επιτίθεται στην Ευρώπη

Από την πλευρά του, ο Εμανουέλ Μακρόν έστειλε σαφές μήνυμα στήριξης στην Κύπρο, λέγοντας πως όταν κάποιος επιτίθεται στη Μεγαλόνησο, επιτίθεται στην Ευρώπη. «Το Κυπριακό είναι πολύ σημαντικό θέμα, όχι μόνο για την Κύπρο και την Ελλάδα, αλλά και για τον εταίρο σας τη Γαλλία».

Όπως είπε, το ότι βρισκόμαστε σήμερα και οι τρεις ο ένας δίπλα στον άλλον, δείχνει τη σημασία και τη δύναμη της εταιρικής μας σχέσης. «Θα πρέπει να πιστέψουν σε αυτό οι συμπατριώτες σας».

«Πίσω από το κείμενο που υπογράψαμε υπάρχει δέσμευση και η στρατιωτική μας παρουσία. θέλουμε να εκφράσουμε την πλήρη αλληλεγγύη στην Κύπρο που ήταν στόχος επιθέσεων και πυραύλων. Γι’ αυτό στείλαμε το σύστημα αεράμυνας Mistral και την φρεγάτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος, δε, στη φρεγάτα Κίμων, σημείωσε ότι χτίστηκε στο Λοριάν και σήμερα βρίσκεται στην Κύπρο.

Ο Μακρόν υπογράμμισε επίσης ότι στόχος της γαλλικής παρουσίας είναι η ενίσχυση της άμυνας του νησιού. «Θέλουμε να εκφράσουμε τη βούληση ότι είμαστε στο πλευρό σας για την ασφαλή προστασία και των Ευρωπαίων πολιτών και για τον επαναπατρισμό του με ασφάλεια», είπε.

«Η επιχείρηση Ασπίδα, υπό τον συντονισμό της Ελλάδας, είναι απόδειξη της συνεργασίας, πρόσθεσε, για να σημειώσει ότι στόχος της γαλλικής παρουσίας είναι η ενίσχυση της άμυνας του νησιού. «θέλουμε να εκφράσουμε τη βούληση ότι είμαστε στο πλευρό σας για την ασφαλή προστασία και των Ευρωπαίων πολιτών και για τον επαναπατρισμό του με ασφάλεια».

Παράλληλα, θύμισε ότι τις τελευταίες ημέρες σειρά χωρών δέχονται επιθέσεις. «Η στάση μας πρέπει να παραμείνει αμυντική, αλλά να εκφράσουμε την αξιοπιστία της δράσης μας για να οδηγήσουμε σε αποκλιμάκωση», είπε.

Η άφιξη των 3 ηγετών στην Πάφο

Περίπου στις 12:30 το μεσημέρι έφτασε στη στρατιωτική βάση της Πάφου «Ανδρέας Παπανδρέου» ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ενώ περίπου 15 λεπτά αργότερα προσγειώθηκε και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος και από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ενόψει της τριμερούς Ελλάδας-Κύπρου-Γαλλίας.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο Γιάννης Σουλιώτης, Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης θα έχουν διμερή συνάντηση και αργότερα θα επισκεφθούν τη φρεγάτα «Κίμων», σε μια συμβολική κίνηση.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αφίχθη λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι στην Κύπρο, προκειμένου να συμμετάσχει και αυτός σε συζητήσεις με τους ηγέτες της Κύπρου και της Ελλάδας για το θέμα της ενίσχυσης της ασφάλειας της περιοχής εν μέσω του πολέμου στο Ιράν και της εκτίναξης των τιμών του πετρελαίου.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η προσγείωση του αεροσκάφους που μετέφερε τον Γάλλο πρόεδρο μεταδόθηκε ζωντανά από τα γαλλικά δίκτυα.

Ειδικότερα, όπως μετέδωσε το γαλλικό BFM-TV:

«Το αεροσκάφος του Γάλλου προέδρου μόλις προσγειώθηκε στην Πάφο της Κύπρου. Ο Εμανουέλ Μακρόν θα συναντηθεί με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, και τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα έχουν συνομιλίες που θα ακολουθήσει επίσκεψη σε διοικητήριο και δηλώσεις στον Τύπο».

Σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, η επίσκεψη αποσκοπεί στο να «εκφράσει την αλληλεγγύη της Γαλλίας» προς την Κύπρο, όπου βρετανική στρατιωτική βάση χτυπήθηκε από drone λίγο μετά την έναρξη της ισραηλινο-αμερικανικής επίθεσης κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Ο πρόεδρος της Γαλλίας συνομίλησε σήμερα το πρωί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τον Λίβανο, πρόσθεσε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Ο Εμανουέλ Μακρόν έδωσε επίσης εντολή για την ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle και ενός αμφίβιου ελικοπτεροφόρου.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής επίσκεψης, ο πρόεδρος της Γαλλίας αναμένεται επίσης να εγείρει το θέμα της ασφάλειας ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα όπου μπορεί να επεκταθεί ο πόλεμος, την ώρα που το Στενό του Χορμούζ παραμένει κλειστό.

Μία γαλλική φρεγάτα συμμετέχει αυτήν τη στιγμή στην επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ασπίδες, η οποία ξεκίνησε το 2024 στην Ερυθρά Θάλασσα για να προλαμβάνει τις επιθέσεις των Χούθι κατά των εμπορικών πλοίων με την οργάνωση θαλάσσιων κονβόι που προστατεύονται από τα πολεμικά πλοία.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά την διάρκεια της πτήσης προς την Κύπρο ότι, απέναντι στην εκτίναξη των τιμών των καυσίμων, οι χώρες της G7 εξετάζουν μεταξύ άλλων επιλογών τη χρησιμοποίηση των στρατηγικών τους αποθεμάτων.

Οι ηγέτες των χωρών της G7 μπορούν επίσης να συντονισθούν «αυτήν την εβδομάδα» μέσω τηλεδιάσκεψης για τα ενεργειακά παίγνια, πρόσθεσε ο πρόεδρος της Γαλλίας η οποία προεδρεύει της Ομάδας των 7.

Συμβολικό μήνυμα

Η παρουσία του Γάλλου προέδρου στο νησί, μαζί με τον Έλληνα πρωθυπουργό, υπογραμμίζει την κοινή ευρωπαϊκή στάση απέναντι στις απειλές που δέχεται η Κύπρος. Παράλληλα, πολεμικά πλοία από ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ιταλία, αναμένεται να καταπλεύσουν στην περιοχή, ενισχύοντας την αμυντική θωράκιση της Κύπρου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο κυριακάτικο μήνυμά του, τόνισε πως «όταν κινδυνεύει ευρωπαϊκό έδαφος, η απάντηση είναι άμεση και ισχυρή», ενώ ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε τη στρατηγική εταιρική σχέση Παρισιού – Λευκωσίας. Από την πλευρά του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έκανε λόγο για «εθνική υποχρέωση» της Ελλάδας να στηρίξει την Κύπρο.

Την ίδια ώρα, ανησυχία προκαλεί το πλήγμα στις βρετανικές βάσεις, καθώς το drone που έπληξε την Κύπρο φαίνεται να προήλθε από τον Λίβανο, εντείνοντας τον φόβο για περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην περιοχή.

Η επίσκεψη του Γάλλου προέδρου έχει στόχο να τονίσει πόσο σημαντική είναι η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή, κυρίως με την ναυτική επιχείρηση «Ασπίδες» της ΕΕ, ανέφεραν κύκλοι προσκείμενοι στον Μακρόν. Επίσης, ανέφεραν ότι με την επίσκεψη θα δοθεί η ευκαιρία του συντονισμού των προσπαθειών αναφορικά με την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών που βρίσκονται σε επικίνδυνες περιοχές και με τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού τους.

Όπως είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα ο Μακρόν, στη Μεσόγειο βρίσκεται το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ, ενώ στην Κύπρο κατέπλευσε ήδη από την Πέμπτη και γαλλική φρεγάτα.

📍Méditerranée orientale | Arrivée d’une frégate multi-missions au large de Chypre ⚓ ➡️ Engagement 🇫🇷 en coordination avec nos alliés européens en soutien de 🇨🇾, dont le territoire a été ciblé 🛡️ Solidarité européenne et contribution à la stabilité régionale. pic.twitter.com/RjJgOQwOmw — Armée française – Opérations militaires (@EtatMajorFR) March 5, 2026

Υπενθυμίζεται ότι η Ισπανία στέλνει στην Κύπρο τη φρεγάτα «Κριστομπάλ Κολόν», ενώ η ιταλική φρεγάτα «Federico Martinengo» αναμένεται να φτάσει στα ανοικτά της Μεγαλονήσου. Παράλληλα, μέσα στις επόμενες ώρες, ενώ αναμένεται επιπλέον ενίσχυση από Ολλανδία και Βρετανία.

