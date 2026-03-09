Στη Σούδα ο Μακρόν μετά την Κύπρο – Συνάντηση με Νίκο Δένδια
Με τον Γάλλο πρόεδρο στην Κρήτη θα συναντηθεί ο υπουργός Εθνικής Άμυνας – Ο Μακρόν θα πάρει από εκεί πτητικό μέσο για να επισκεφθεί το Charles de Gaulle
Στις 17:30 ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας θα υποδεχτεί τον Γάλλο πρόεδρο Εμάνουελ Μακρόν στην 115ΠΜ στην Κρήτη.
Στη συνέχεια ο Γάλλος πρόεδρος θα πάρει από εκεί πτητικό μέσο για να επισκεφθεί το Charles de Gaulle.
