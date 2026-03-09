Συναγερμός-στην-ΕΕ-για-«πληθωριστικό-σοκ»-σε-περίπτωση-παρατεταμένου-πολέμου-στη-Μέση-Ανατολή

Η ΕΕ προειδοποιεί για ένα «σοβαρό πληθωριστικό σοκ» σε περίπτωση παρατεταμένου πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η Επιτροπή προειδοποίησε τη Δευτέρα για ένα «σοβαρό πληθωριστικό σοκ» σε περίπτωση παρατεταμένης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

«Εάν συνεχιστεί, με διαταραχές στη θαλάσσια κυκλοφορία στο Στενό του Ορμούζ και επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές των κρατών του Κόλπου, θα μπορούσε τελικά να προκαλέσει ένα σημαντικό πληθωριστικό σοκ στις παγκόσμιες και ευρωπαϊκές οικονομίες», προειδοποίησε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βάλντις Ντομπρόβσκις.