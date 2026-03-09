Ταμείο Ανάκαμψης: Στο μικροσκόπιο και πάλι το «Ελλάδα 2.0» – Στην Αθήνα τα στελέχη της Κομισιόν

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που φτάνει αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα, θα βρεθεί για μια ακόμη φορά το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Στο μικροσκόπιο των υψηλόβαθμων στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που φτάνουν αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα, θα βρεθεί για μια ακόμη φορά το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Αυτός θα είναι πιθανότατα και ο τελευταίος επιτόπιος έλεγχος από τις Βρυξέλλες, καθώς απομένουν λιγότερες από 170 ημέρες μέχρι το τέλος Αυγούστου που είναι και η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των τελευταίων αιτημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Τις επόμενες ημέρες και μέχρι την Παρασκευή 13 Μαρτίου τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα εξετάσουν τα στοιχεία των ελληνικών Αρχών και την πορεία όλων των οροσήμων που μένουν να ολοκληρωθούν. Το έργο είναι αρκετά δύσκολο καθώς μένουν 177 ορόσημα μέχρι το τέλος Αυγούστου για να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα περίπου 10 δισ. ευρώ που μένουν να εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία.

Στο τραπέζι ακόμη μια αναθεώρηση

Δεν αποκλείεται να υπάρξει μια ακόμη αναθεώρηση του «Ελλάδα 2.0» με μεταφορές κονδυλίων και αλλαγές οροσήμων για να κλείσει με επιτυχία το πρόγραμμα, αν και όπως λένε αρμόδιες πηγές κάτι τέτοιο δεν είναι στις προθέσεις της ελληνικής πλευράς. Είναι πολύ πιθανό πάντως να υπάρξουν αλλαγές στις περιγραφές των οροσήμων με απλοποιήσεις για «μείωση του διοικητικού βάρους» βάσει των διευκολύνσεων που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ένα μεγάλο ερώτημα είναι το τι θα γίνει με τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς η πορεία των νέων συμβάσεων έχει περιοριστεί σημαντικά. Άλλες χώρες έχουν ήδη μειώσει το συνολικό ποσό των δανείων που είχαν δεσμεύσει στα δικά τους σχέδια λόγω της χαμηλής ζήτησης, κάτι το οποίο προς στιγμήν δεν έχει συμβεί στην Ελλάδα. Στην Αθήνα το βάρος πέφτει στις επιχορηγήσεις, καθώς τα δάνεια θα πρέπει να επιστραφούν. Όμως, όπως σημειώνει και πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα λιγότερα δάνεια σημαίνουν χαμηλότερη ενίσχυση της ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

Η εικόνα έως τώρα και η πορεία μπροστά

Έχουν ήδη εκταμιευθεί 23,4 δισ. ευρώ (65% του συνολικού προϋπολογισμού) ενώ με το διπλό αίτημα που υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο οι εκταμιεύσεις θα ανέλθουν σε 24,57 δισ. ευρώ, δηλαδή άνω του 68% του προγράμματος. Έχει επιτευχθεί το 53% των οροσήμων (204 ορόσημα) και προετοιμάζεται το επόμενο 8ο αίτημα πληρωμής πιθανότητα μέσα στον Απρίλιο.

Ειδικότερα για το όγδοο αίτημα πληρωμής των επιχορηγήσεων που σχεδιάζεται να υποβληθεί τον Απρίλιο θα πρέπει να έχουν καλυφθεί 32 ορόσημα και στόχοι, εκ των οποίων 13 ορόσημα αφορούν μεταρρυθμίσεις και 19 επενδυτικά ορόσημα. Για το ένατο και τελευταίο αίτημα πληρωμής που θα πρέπει να υποβληθεί τέλος Αυγούστου θα πρέπει να καλυφθεί ο αριθμός-ρεκόρ των 133 οροσήμων εκ των οποίων 19 μεταρρυθμιστικά και 114 επενδυτικά ορόσημα.

Σε ό,τι αφορά το σκέλος των δανείων για το όγδοο αίτημα πληρωμής που σχεδιάζεται να υποβληθεί τον Μάιο θα πρέπει να καλυφθούν δύο ορόσημα και στόχοι και για το όγδοο και τελευταίο αίτημα πληρωμής 10 ορόσημα και στόχοι.

Οι εμβληματικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις της 8ης δόσης

Για τις εμβληματικές μεταρρυθμίσεις της όγδοης δόσης του Ταμείου Ανάκαμψης η κυβέρνηση έχει ξεχωρίσει τα:

Δημιουργία του εργοστασίου τεχνητής νοημοσύνης «Pharos» (πρόσβαση σε δεδομένα, υπολογιστικούς πόρους και κατάρτιση σε νεοσύστατες επιχειρήσεις και ΜΜΕ)

Θεσμικό πλαίσιο για την διασφάλιση ποιότητας, την ασφάλεια των ασθενών και τη συμμετοχή τους στην παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης

Ολοκλήρωση Κτηματογράφησης

Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις ξεχωρίζουν:

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα της υγείας με επέκταση της δημιουργίας ραντεβού και την αναβάθμιση συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

Οι εργασίες ανακαίνισης σε 19 νοσοκομεία

Η ολοκλήρωση συστήματος ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ των συστημάτων και των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και των Ελλήνων πολιτών (Gov. gr – messenger)

Η ολοκλήρωση επιχορήγησης 100.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την απόκτηση ψηφιακών εργαλείων

Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις της ένατης δόσης

Για τις εμβληματικές μεταρρυθμίσεις της ένατης δόσης του Ταμείου Ανάκαμψης η κυβέρνηση έχει ξεχωρίσει:

Τη μείωση των καθυστερήσεων στην αναγκαστική εκτέλεση και δημιουργία μηχανισμού για τον επαναπροσδιορισμό των δικασίμων αναφορικά με τις ανακοπές «προ του πλειστηριασμού» και «μετά τον πλειστηριασμό»

Την εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγική Στέγασης

Τη λειτουργία Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών

Το νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Την ολοκλήρωση Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων ΑΠΕ, Τουρισμού και Βιομηχανίας

Την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης ΟΣΕ

Στις εμβληματικές επενδύσεις που θα πρέπει να έχουν εκπληρωθεί κατά την υποβολή του τελευταίου αιτήματος πληρωμής περιλαμβάνονται οι: