Το-νησί-που-κρατά-την-«καρδιά»-του-ιρανικού-πετρελαίου-(και-της-πολεμικής-μηχανής-του-Χαμενεΐ)

Μια μικρή νησίδα στον βόρειο Περσικό Κόλπο βρίσκεται στο επίκεντρο της γεωπολιτικής έντασης και των ενεργειακών αγορών. Η νήσος Χαργκ, το βασικό εξαγωγικό κέντρο πετρελαίου του Ιράν, έχει μέχρι στιγμής μείνει εκτός των άμεσων στρατιωτικών επιχειρήσεων, παρότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισέρχεται στη δεύτερη εβδομάδα του.

Η κοραλλιογενής νησίδα, που βρίσκεται περίπου 15 μίλια από τις ιρανικές ακτές, αποτελεί τον κεντρικό κόμβο της ιρανικής πετρελαϊκής βιομηχανίας. Εκτιμάται ότι περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας περνά από εκεί, πριν τα δεξαμενόπλοια κινηθούν προς τις διεθνείς αγορές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με στοιχεία του CNBC, η εγκατάσταση διαθέτει δυνατότητα φόρτωσης περίπου 7 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, γεγονός που την καθιστά έναν από τους πιο κρίσιμους ενεργειακούς κόμβους στη Μέση Ανατολή.

Η «καρδιά» της πετρελαϊκής οικονομίας του Ιράν

Η σημασία της Χαργκ για το Ιράν και τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, που ανέλαβε τα ηνία, είναι τεράστια. Τα έσοδα από το πετρέλαιο αποτελούν βασικό πυλώνα της οικονομίας της χώρας και χρηματοδοτούν μεγάλο μέρος των κρατικών δαπανών.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, η νησίδα θεωρείται και ιδιαίτερα ευάλωτη σε περίπτωση στρατιωτικής κλιμάκωσης. Αναλυτές επισημαίνουν ότι η κατάληψη ή η καταστροφή των εγκαταστάσεων θα μπορούσε να πλήξει άμεσα την οικονομική «γραμμή ζωής» της Τεχεράνης.

«Η κατάληψη του νησιού θα έκοβε τη βασική αρτηρία των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν», σημειώνει στο CNBC ο Petras Katinas, ερευνητής σε θέματα ενέργειας και άμυνας στο βρετανικό think tank RUSI.

Σενάρια στρατιωτικής επέμβασης

Παρά τη στρατηγική σημασία της νήσου Χαργκ, μέχρι στιγμής οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ δεν έχουν στοχεύσει τις εγκαταστάσεις. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι ότι μια τέτοια επιχείρηση θα απαιτούσε πιθανότατα χερσαία στρατιωτική παρουσία, κάτι που η Ουάσιγκτον φαίνεται να θέλει να αποφύγει.

Η κατάληψη του νησιού θα μπορούσε επίσης να προκαλέσει νέα αναταραχή στις αγορές ενέργειας σε μια στιγμή που οι τιμές πετρελαίου έχουν ήδη εκτιναχθεί πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Ο Μαρκ Γκούσταφσον, πρώην επικεφαλής της αίθουσας επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, σημειώνει ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να δώσει σημαντικό διαπραγματευτικό πλεονέκτημα στις Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στο Ιράν.

Ωστόσο προειδοποιεί ότι η επιχείρηση θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη.

Οι κίνδυνοι μιας κατάληψης

Σύμφωνα με αναλυτές, μια στρατιωτική επιχείρηση για την κατάληψη της Χαργκ θα μπορούσε να μετατρέψει το νησί σε μόνιμο στόχο ιρανικών επιθέσεων με drones και πυραύλους.

Παράλληλα, υπάρχει και ο κίνδυνος το ίδιο το Ιράν να καταστρέψει τις υποδομές για να αποτρέψει την κατάληψή τους.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επιδεινώσει δραματικά την ενεργειακή κρίση, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.

Το «σημείο ασφυξίας» του ιρανικού πετρελαίου

Η νήσος Χαργκ θεωρείται από πολλούς αναλυτές το βασικό «choke point» των ιρανικών εξαγωγών. «Είναι το σημείο από όπου φεύγει το 90% του πετρελαίου του Ιράν», σημειώνει στο CNBC ο Jan van Eck, διευθύνων σύμβουλος της VanEck. «Αν κάποιος θέλει να ασκήσει πραγματική πίεση στο καθεστώς, αυτό είναι το σημείο».

Η σημασία του νησιού γίνεται ακόμη μεγαλύτερη σε μια περίοδο όπου η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ έχει σχεδόν σταματήσει λόγω της σύγκρουσης.

Καθώς περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου περνά από το στενό πέρασμα, οποιαδήποτε νέα διαταραχή θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη αναταραχή στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Σε μια περίοδο όπου το πετρέλαιο βρίσκεται ήδη σε ανοδική τροχιά, η νησίδα αυτή παραμένει ένα μικρό κομμάτι γης με τεράστια γεωπολιτική και οικονομική σημασία — και ίσως ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία του πολέμου που εξελίσσεται στη Μέση Ανατολή.

