Το-νησί-του-Ιράν-που-ξαφνικά-αποκτά-μεγάλη-σημασία

Η οικονομική σημασία του νησιού Καργκ για το Ιράν το βάζει στο στόχαστρο για στρατιωτική επίθεση από ΗΠΑ και Ισραήλ.

Το νησί Καργκ του Ιράν, μια μικρή αλλά στρατηγικά ζωτικής σημασίας λωρίδα γης στα βόρεια του Περσικού, έχει μείνει ανέγγιχτο από τις αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις, παρότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εισέρχεται στη δεύτερη εβδομάδα της.

Το κοραλλιογενές νησί, το οποίο βρίσκεται περίπου 15 μίλια από τις ακτές του ηπειρωτικού Ιράν, αποτελεί κεντρικό σημείο της πετρελαϊκής βιομηχανίας του Ιράν.

Υπολογίζεται πως περίπου το 90% εξαγωγών crude πετρελαίου της χώρας περνούν από εκεί, προτού τα tankers περάσουν αργότερα από τα Στενά του Ορμούζ. Το νησί λέγεται επίσης πως κατέχει χωρητικότητα φόρτωσης περίπου 7 εκατ. βαρέλια/μέρα.

Η οικονομική σημασία του νησιού Καργκ για το Ιράν το βάζει στο στόχαστρο για στρατιωτική επίθεση, ωστόσο αναλυτές λένε πως οποιαδήποτε απόπειρα να καταληφθεί θα χρειαστεί μεγάλη επιχείρηση χερσαίων στρατευμάτων, κάτι που οι ΗΠΑ διστάζουν να αναλάβουν.

Παράλληλα, μια τέτοια επίθεση θα δημιουργούσε ακόμα μεγαλύτερο πλήγμα στην αγορά ενέργειας, ειδικότερα σε αυτή τη περίοδο, όπου η τιμή πετρελαίου έχει εκτοξευθεί πάνω από 100 δολάρια/βαρέλι.

Η κατάληψη του νησιού «θα απέκοπτε την πετρελαϊκή γραμμή του Ιράν», η οποία είναι απαραίτητη για το καθεστώς, σύμφωνα με τον Petras Katinas, ερευνητή για το κλίμα, την ενέργεια και την άμυνα στο RUSI.

«Φυσικά, με τη ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ πλέον να έχει σταματήσει, δεν μπορούν να πουλήσουν πετρέλαιο ούτως ή άλλως, αλλά κοιτάζοντας μελλοντικά, η κατάσχεση θα έδινε στις ΗΠΑ πλεονέκτημα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ανεξάρτητα από το ποιο καθεστώς θα βρίσκεται στην εξουσία μετά το τέλος της στρατιωτικής επιχείρησης». «Ωστόσο, η κατάληψη θα απαιτούσε μια χερσαία επιχείρηση στρατευμάτων, την οποία αυτή η κυβέρνηση φαίνεται διστακτική να αναλάβει. Τουλάχιστον προς το παρόν», πρόσθεσε.

Την Δευτέρα, ύστερα από συντονισμένη επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ το σαββατοκύριακο, τα futures του αργού πετρελαίου έφτασαν τα υψηλότερα επίπεδα τους από τα μέσα του 2022. Οι επιθέσεις έπληξαν πολλαπλές εγκαταστάσεις καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων των αποθηκών αποθήκευσης πετρελαίου, σηματοδοτώντας μια νέα φάση του πολέμου, καθώς η εκτεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή έχει φτάσει τη δέκατη ημέρα της.

Τα διεθνή futures για το αργό πετρέλαιο Brent με παράδοση τον Μάιο διαπραγματεύτηκαν σχεδόν 16% υψηλότερα στα 107,18 δολάρια/ βαρέλι το πρωί της Δευτέρας, μειώνοντας τα προηγούμενα κέρδη, ενώ τα futures για το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate με παράδοση τον Απρίλιο είχαν καταγραφεί τελευταία φορά 12,5% υψηλότερα στα 102,1 δολάρια.

Επικίνδυνο ρίσκο

«Εάν ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσιζε να καταλάβει αυτόν τον σημαντικό κόμβο, θα έπληττε σημαντικά το ιρανικό καθεστώς, καθώς θα τους στερούσε μια κρίσιμη πηγή εσόδων. Μια τέτοια κίνηση θα θύμιζε την παρέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα στις αρχές του έτους, όταν ουσιαστικά ανέλαβε τον έλεγχο του πετρελαϊκού τομέα της χώρας», δήλωσε στο CNBC μέσω - ο Tamas Varga, αναλυτής πετρελαίου στην χρηματιστηριακή εταιρεία PVM.

«Αν και αυτό μπορεί να υποδηλώνει την επανέναρξη των εξαγωγών ιρανικού πετρελαίου -υπό την εποπτεία των ΗΠΑ, φυσικά, και μόνο εάν τα Στενά ανοίξουν ξανά-, θα παρέμενε ταυτόχρονα ευάλωτο σε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το εσωτερικό του Ιράν. Μια ενδεχόμενη κατοχή του νησιού από τις ΗΠΑ θα περιέπλεκε περαιτέρω μια ήδη περίπλοκη κατάσταση» πρόσθεσε.

Κανονικά, περίπου το 20% του πετρελαίου και του φυσικού αερίου διεθνώς περνάνε από τα Στενά του Ορμούζ, αλλά από την έναρξη του πολέμου, η ναυτιλία έχει διακοπεί σε αυτόν τον κεντρικό θαλάσσιο άξονα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να μπει στον πειρασμό να διατάξει τις αμερικανικές δυνάμεις να προσπαθήσουν να καταλάβουν την νήσο για διάφορους λόγους, σύμφωνα με τον Marc Gustafson , πρώην επικεφαλής του Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων του Λευκού Οίκου, ο οποίος στο παρελθόν υπηρέτησε υπό τους προέδρους Τραμπ, Μπάιντεν και Ομπάμα.

Αυτοί περιλαμβάνουν φυσικά την ευκαιρία για τον Τραμπ να διεκδικήσει μια «μεγάλη νίκη στις δημόσιες σχέσεις», την ευκαιρία να δώσει στα αμερικανικά στρατεύματα ένα φυσικό φράγμα από την ηπειρωτική Ιράν, αλλά και το γεγονός ότι αυτό ταιριάζει με την προσπάθεια του προέδρου να εξασφαλίσει μέγιστη επιρροή στο ιρανικό καθεστώς.

Ο Gustafson προειδοποίησε, επίσης, ότι αυτό θα μπορούσε να αυξήσει ακόμη περισσότερο τις τιμές του πετρελαίου και ότι η Τεχεράνη μπορεί ακόμη και να εξετάσει το ενδεχόμενο αυτο-σαμποτάζ για να καταστρέψει τον αγωγό πετρελαίου που την τροφοδοτεί.

«Υπάρχει μια έννοια ή μια διάσταση αυτού που κανείς δεν φαίνεται να έχει αναφέρει, η οποία είναι το νησί Καργκ», δήλωσε ο Jan van Eck, Διευθύνων Σύμβουλος της VanEck Funds, στην εκπομπή «Power Lunch» του CNBC στις 2 Μαρτίου.

«Είναι το σημείο από όπου εξάγεται το 90% του πετρελαίου του Ιράν – αυτό είναι ένα «σημείο πνιγμού» (chokepoint). Και αν νομίζετε ότι ο Τραμπ ακολουθεί απλώς το ίδιο εγχειρίδιο που έκανε στη Βενεζουέλα. Τι έκανε; Έκοψε τις εξαγωγές πετρελαίου τους, το σκληρό τους νόμισμα και νομίζω ότι θα θέλει αυτό το σημείο μόχλευσης στο μέλλον», δήλωσε ο Van Eck.