Χατζηδάκης:-Η-κυβέρνηση-θα-κινηθεί-γρήγορα-αλλά-όχι-πρόχειρα-στην-κρίση

«Δεν έχει νόημα να υποτιμούμε την κρίση, αλλά ούτε και να παρουσιάζουμε έναν “Αρμαγεδδώνα” συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο και σε φαινόμενα αισχροκέρδειας. Η στάση της κυβέρνησης τόσο στον κορονοϊό όσο και στην ενεργειακή κρίση του 2022 έδειξε ότι κινούμαστε νωρίτερα από άλλες χώρες. Το ίδιο θα γίνει και τώρα, θα βάλουμε το θέμα στις σωστές του διαστάσεις και θα κινηθούμε γρήγορα αλλά όχι πρόχειρα».

Αυτό ανέφερε απόψε σε συνέντευξή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, αναφορικά με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της κρίσης. Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι προτεραιότητα -για την οποία θα κινηθούν το ταχύτερο τα συναρμόδια υπουργεία- είναι να μην υπάρξουν φαινόμενα αισχροκέρδειας στις τιμές των καυσίμων. «Σε αυτό θα είμαστε αδιαπραγμάτευτοι. Θέλω το μήνυμα να είναι σαφές προς όλους όσοι σκέφτονται να αισχροκερδήσουν. Η κυβέρνηση θα κινηθεί ταχύτατα και αποφασιστικά», ανέφερε.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο λήψης μέτρων στήριξης απάντησε: «Θα δούμε τη συνολικότερη επίπτωση αλλά και τις δυνατότητες που έχουμε. Δεν είμαστε η Ελλάδα του 2019 και ευτυχώς δεν ακούσαμε αυτούς που μας έλεγαν “δώστε τα όλα”, αλλά δεν είμαστε και Ελβετία ή Γερμανία».

Όπως ανέφερε, κανείς διεθνώς δεν μπορεί σήμερα να γνωρίζει ποιες θα είναι οι επιπτώσεις. «Όλα εξαρτώνται από την ένταση και την έκταση χρονικά της κρίσης. Από τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες ακούγονται διαφορετικές εκτιμήσεις για τη διάρκεια του φαινομένου. Και πέρυσι υπήρχαν αντίστοιχοι προβληματισμοί, όμως η κρίση κράτησε 12 ημέρες και τα απαισιόδοξα σενάρια ξεφούσκωσαν. Όμως οι κυβερνήσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το δυσμενέστερο σενάριο. Μου φαίνεται δύσκολο να μην υπάρξει κάποια επίδραση τόσο στην ανάπτυξη όσο και στον πληθωρισμό, το ζήτημα είναι ποιας τάξεως θα είναι αυτή».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι τόσο στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, όσο και στην οικονομία η χώρα μας βρίσκεται σε πολύ υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με το 2019. «Έχουμε μια σειρά από συμμαχίες με τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, με τις μετριοπαθείς αραβικές χώρες όπως η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Έχουμε έναν αναβαθμισμένο ρόλο των ενόπλων δυνάμεων με τα εξοπλιστικά προγράμματα. Και στο επίπεδο της οικονομίας η χώρα επίσης είναι πολύ ισχυρότερη. Αν είχαμε τα μεγάλα ελλείμματα και τα προβλήματα που είχαμε την προηγούμενη δεκαετία και το 2019, δεν θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή κρίση του 2022, ούτε αυτήν την κρίση όποια διάσταση και αν πάρει».

Τέλος σε ερώτηση για την παρουσία της φρεγάτας ”Κίμων” και των ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών στην Κύπρο ο κ. Χατζηδάκης τόνισε: «Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία έχουν στείλει δυνάμεις στην Κύπρο. Αυτό δεν έχει μόνο συμβολική αλλά και ουσιαστική αξία. Στέλνει και κάποιο μήνυμα ότι η Ευρώπη κινείται. Διότι στην αρχή η Ευρώπη αιφνιδιάστηκε αλλά σήμερα υπάρχει μια ουσιωδώς διαφορετική εικόνα και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι σε αυτή την εικόνα η Ελλάδα αποτελεί βασικό μέρος».

