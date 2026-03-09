ΧΑ:-Με-τη-Μέση-Ανατολή-να-φλέγεται,-απαιτούνται-νέα-δεδομένα-για-την-αποφυγή-περαιτέρω-υποχώρησης-του-ΓΔ

Υποχώρηση κατά 2,27% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. κλείνοντας στις 2122,60 μονάδες (στο -6,81% ο ΓΔ & στο -8,35% οι τράπεζες στην εβδομάδα, στο +0,09% ο ΓΔ & στο 2,43% οι τράπεζες στο έτος).

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 314,6 εκ. ευρώ. Οι αγοραστές αποπειράθηκαν στο ξεκίνημα να οδηγήσουν ψηλότερα το ΓΔ καταγράφοντας το ενδοσυνεδριακό υψηλό των 2177 μονάδων.

Όμως, οι πωλητές επανήλθαν άμεσα και με ρευστοποιήσεις τραπεζών και άλλων blue chips οδήγησαν το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος και κατέγραψαν λίγο πριν τις 5μμ τα χαμηλό ημέρας στις 2103 μονάδες, με το κλείσιμο στις δημοπρασίες να γίνεται λίγο ψηλότερα.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,603% με τις ευρωπαϊκές αγορές να υποχωρούν. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-3,95%) κατέγραψε απώλειες με την Πειραιώς (-5,01%) να υποαποδίδει.

Απώλειες ακόμη κατέγραψε η ΔΕΗ (-3,35%), η Optima (-6,15%), το ΔΑΑ (- 1,62%), ο ΟΠΑΠ (-2,81%), η Cenergy (-4,42%), η Κύπρου (-3,51%), ο Τιτάν (-5,01%), η Aegean (-3,66%) και η Βιοχάλκο (-4,17%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η Helleniq Energy (+3,16%), η ΜΟΗΓ (+3,61%) και η ΕΧΑΕ (+0,51%).

Απολογιστικά, 28 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 81 εκείνων που υποχώρησαν. Τα ετήσια αποτελέσματα ανακοινώνει ο Σαράντης την Τετάρτη, η Aegean την Πέμπτη ενώ την Τετάρτη ανακοινώνεται ο ΔΤΚ στις ΗΠΑ και την Παρασκευή το ελληνικό αξιόχρεο από την Moody’s. Με τη Μέση Ανατολή να φλέγεται, το πετρέλαιο πάνω από τα $90 /βαρέλι και την έντονα πτωτική βραχυπρόθεσμη τάση, απαιτούνται νέα δεδομένα για την αποφυγή της περαιτέρω υποχώρησης του ΓΔ στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας.

DBRS: Αμετάβλητη στο ΒΒΒ διατήρησε την πιστοληπτική αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας η DBRS, ενώ διατήρησε και σταθερή την προοπτική για το αξιόχρεο.

ΔΥΠΑ: Στο 8,3% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα το δ’ τρίμηνο πέρυσι, έναντι του 9,5% το δ’ τρίμηνο του 2024.

ΕΛΣΤΑΤ: Ανάπτυξη 2,1% πέτυχε το 2025 η ελληνική οικονομία. Σε ετήσια βάση, στο +1,6% η συνολική τελική καταναλωτική, στο +14% οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, στο +2,7% οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, στο +1,1% οι εισαγωγές. Το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές το 2025 ανήλθε σε €248,4 δισ. έναντι €236,7 δισ. ευρώ το 2024 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,9%.

Alter Ego: Ανεβάζει στα €6,9 την τιμή-στόχο η Pantelakis Sec. μετά την εξαγορά της More.gr.

Goldman Sachs: Άνοδος έως 40% στα κέρδη των ελληνικών διυλιστηρίων. Θέτει τιμή-στόχο 36 ευρώ (από 32 ευρώ) για τη Motor Oil και 8,5 ευρώ (από 7,8 ευρώ) για τη Helleniq Energy λόγω της ισχυρής ανόδου των περιθωρίων στα καύσιμα diesel και jet fuel.

Βρεττού: Αύξηση κεφαλαίου άνω των €300 εκατ. με στόχο εξαγορές σε ασφάλειες και Asset Management.

Jumbo: αύξηση σχεδόν 3% κατέγραψαν οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου τον Φεβρουάριο ενώ το πρώτο δίμηνο του τρέχοντος έτους, η άνοδος στις πωλήσεις ανέρχεται στο 6% σε ετήσια βάση.

Σύμπραξη Metlen-ΔΕΗ για έργα αποθήκευσης έως 1.500 MW σε τρεις χώρες, Ρουμανία, Βουλγαρία και Ιταλία.