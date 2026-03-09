ΧΑ: Οι αγορές κινούνται σε περιβάλλον οξείας γεωπολιτικής αβεβαιότητας λόγω του κινδύνου ενεργειακών διαταραχών

Ο ΓΔ έκλεισε στις 2.122,6 μον. (–2,27%) μετά από έντονη διακύμανση. Η ενδοσυνεδριακή άνοδος έως τις 2.177,5 μον. ανατράπηκε από τη διεθνή επιδείνωση (πετρέλαιο >$90, αδύναμα στοιχεία εργασίας ΗΠΑ), οδηγώντας σε sell-off μετά τις 15:30. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα €314,6 εκατ., με 65% στις τράπεζες.

Μακροοικονομικό περιβάλλον



• Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εντείνει τον κίνδυνο ενεργειακών διαταραχών, με τα Στενά του Ορμούζ να παραμένουν το βασικό σημείο αστάθειας. Οι Barclays & JPMorgan προειδοποιούν ότι μια άμεση ιρανική κλιμάκωση που απειλεί το πέρασμα από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς, μπορεί να ωθήσει το Brent από τα 70–80$ προς τα 100–200$, ενώ ιστορικά άνοδος 20$/b προσθέτει ~0,3–0,6% στον παγκόσμιο πληθωρισμό και συμπιέζει εταιρικά περιθώρια. Morgan Stanley & BofA εκτιμούν ότι πετρελαϊκά σοκ οδηγούν σε πτώσεις 10–20% στις μετοχές (έως 25% όταν το πετρέλαιο υπερβαίνει τα 100$).

• Στον χρυσό, οι Goldman Sachs & UBS βλέπουν άνοδο 8–15% λόγω flight‑to‑safety.

• Στον αμυντικό κλάδο οι Citi & Jefferies αναμένουν αύξηση backlogs για Lockheed Martin & RTX.

• Οι αερομεταφορές πιέζονται, με Deutsche Bank & JPMorgan να υπολογίζουν ότι άνοδος 15–25$ στο πετρέλαιο μειώνει τα λειτουργικά περιθώρια κατά 5–10 π.μ. και σταθερή αύξηση 15$/b μειώνει τα καθαρά περιθώρια κατά 6–9 π.μ.

• Στις ΗΠΑ, η απώλεια 92k θέσεων και η ανεργία στο 4,4% ενισχύουν τον κίνδυνο στάσιμου πληθωρισμού, ενώ η ρητορική Τραμπ αυξάνει το γεωπολιτικό ρίσκο. Το υψηλότερο ενεργειακό κόστος συμπίπτει με επιβράδυνση της ζήτησης, πιέζοντας αποτιμήσεις και risk appetite. Στον Τομέα της Ιδιωτικής Πίστωσης ( private credit), η πτώση –7,2% της BlackRock και οι περιορισμοί αναλήψεων εντείνουν ανησυχίες για την ποιότητα χαρτοφυλακίων.



Εταιρικές εξελίξεις



• CrediaBank: ΑΜΚ >€300 εκατ. για εξαγορές σε ασφάλειες & Asset Management. Χορηγήσεις +16%, μερίδιο 11%.

• ΔΕΗ: ESG Transparency Score 97%, 6η θέση ATHEX ESG. Επιτάχυνση ΑΠΕ.

• Jumbo: Πωλήσεις +3% Φεβ., +6% δίμηνο. Έκτακτη διανομή €0,50 (23/3).

• Αμυντική βιομηχανία: νέο μοντέλο Δημόσιο–Ιδιώτες–ΕΛΚΑΚ.

• Μπλε Κέδρος: αγορά ακινήτου €510.000.

• Υ/KNOT Invest: GSI Invest απέκτησε το 100% της Indigo Marine.



Διεθνές περιβάλλον



• Ευρώπη πτωτικά, ΗΠΑ σε νέο κύμα απωλειών.

• Πετρέλαιο (εβδ.): Brent $92,69 (+27%), WTI $90,90 (+35%), σήμερα Brent +16% και WTI + 13% . Οι επικείμενες εκθέσεις IEA & OPEC αναμένεται να αποτυπώσουν το μέγεθος του σοκ προσφοράς.

• Φυσικό αέριο (εβδ.): Natural gas πάνω από $3,15/MMBtu (+11%), TTF €52,7/MWh (+65%) σήμερα +16%.

• Aramco: σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο από το 2023 (+4,9%), με το Brent να περνά τα $90 εν μέσω φόβων για διακοπές ροής από τα Στενά του Ορμούζ.

• Ομόλογα: US 10yr 4,17%, Γερμανία 2,87%, Γαλλία 3,53%, Ελλάδα 3,60%.

• Χρυσός: $5.158,89 (+1,47% ημ., –2,26% εβδ.).

• Ασήμι: $84,33 (+2,51% ημ., –10,11% εβδ.).

• EUR/USD: –1,66% → ~1,16. Παράλληλα, οι ING & Credit Suisse βλέπουν ενίσχυση 2– 5% στο USD λόγω ζήτησης για ρευστότητα και Treasuries, με πίεση στα EM.



Ημερολόγιο & αξιολογήσεις



• DBRS: BBB, σταθερό outlook.

• Moody’s: 13/3, Scope: 20/3, S&P: 24/4, Fitch: 8/5.

•Capital Markets Day – 09/03/26 | CrediaBank.



«Οι αγορές κινούνται σε περιβάλλον οξείας γεωπολιτικής αβεβαιότητας, με τη μεταβλητότητα να παραμένει αυξημένη λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και των πιέσεων στην ενέργεια, διαμορφώνοντας συνθήκες παρατεταμένης αστάθειας και αυξημένου κινδύνου για τις χρηματοοικονομικές προοπτικές».